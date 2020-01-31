Открыт прием заказов на Toyota Corolla 2020 модельного года

Открыт прием заказов на Toyota Corolla 2020 модельного года
31 января 16:11 2020

Начинается прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla. С 2020-го года модель получила изменения в экстерьере, а также долгожданные сервисы в мультимедийной системе

К широкому выбору из семи вариантов окраса кузова Toyota Corolla добавились два новых цвета. Любители яркости и динамичности в облике автомобиля с февраля могут заказать Toyota Corolla в цвете «красный специальный металлик», для клиентов, предпочитающих статусность и классику, доступен «бежевый металлик». Дополнительно в комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» появилась тонировка заднего стекла и боковых окон, а подоконная линия стала более выразительной за счет обрамления хромированным молдингом.

С февраля 2020 года к широкому списку оснащения модели добавились новые опции. Вслед за купе-кроссовером Toyota C-HR, Corolla, начиная с комплектации «Комфорт», получила мультимедийную систему с поддержкой Apple Carplay© и Android Auto©. Возможности системы позволяют пользоваться интерфейсом смартфона на центральном экране автомобиля, управляя приложениями при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления. Это значительно увеличивает безопасность движения, не заставляя отвлекаться на небольшой экран смартфона.

Toyota Corolla нового поколения, представленная на рынке в феврале 2019 года, за неполный год была продана в количестве 4408 экземпляров. Высокому интересу со стороны покупателей Corolla обязана возможностям глобальной архитектуры TNGA© (Toyota New Global Architecture). Модель получила высокотехнологичную ходовую часть, передовые технологии безопасности, а также надежный двигатель и эффективную трансмиссию. Независимая многорычажная задняя подвеска обеспечивает отличную управляемость, а 10-дюймовый проекционный дисплей и арсенал систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, значительно снижающий риск ДТП, являются уникальными для класса.Открыт прием заказов на Toyota Corolla 2020 модельного годаОткрыт прием заказов на Toyota Corolla 2020 модельного года

Успешный старт нового поколения Toyota Corolla на российском рынке подтверждается мировыми продажами и признанием международного экспертного сообщества. По итогам 2019 года Toyota Corolla с результатом 1 236 380 экземпляров стала самым продаваемым автомобилем планеты. Высочайший технологический уровень модели помимо прочего подтверждает наивысшая оценка в пять звезд в рейтинге безопасности EuroNCAP, а также попадание в список финалистов престижной международной премии «Автомобиль года в Европе – 2020». Объявление победителя ежегодного конкурса состоится 2 марта на Международном автосалоне в Женеве.

Toyota Corolla 2020 модельного года в феврале доступна по специальной цене от 1 064 000 рублей с учетом выгоды в 50 000 рублей для клиентов, приобретающих автомобиль по программе трейд-ин, а также 100 000 рублей для тех, кто воспользуется кредитной программой «Тойота Банка» и оформит КАСКО от «Тойота Страхование».Открыт прием заказов на Toyota Corolla 2020 модельного годаОткрыт прием заказов на Toyota Corolla 2020 модельного года

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CorollaToyotaобновленная модель
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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