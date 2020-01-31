Открыт прием заказов на Toyota Corolla 2020 модельного года

Начинается прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla. С 2020-го года модель получила изменения в экстерьере, а также долгожданные сервисы в мультимедийной системе

К широкому выбору из семи вариантов окраса кузова Toyota Corolla добавились два новых цвета. Любители яркости и динамичности в облике автомобиля с февраля могут заказать Toyota Corolla в цвете «красный специальный металлик», для клиентов, предпочитающих статусность и классику, доступен «бежевый металлик». Дополнительно в комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety» появилась тонировка заднего стекла и боковых окон, а подоконная линия стала более выразительной за счет обрамления хромированным молдингом.

С февраля 2020 года к широкому списку оснащения модели добавились новые опции. Вслед за купе-кроссовером Toyota C-HR, Corolla, начиная с комплектации «Комфорт», получила мультимедийную систему с поддержкой Apple Carplay© и Android Auto©. Возможности системы позволяют пользоваться интерфейсом смартфона на центральном экране автомобиля, управляя приложениями при помощи тачскрина, кнопок на руле и голосового управления. Это значительно увеличивает безопасность движения, не заставляя отвлекаться на небольшой экран смартфона.

Toyota Corolla нового поколения, представленная на рынке в феврале 2019 года, за неполный год была продана в количестве 4408 экземпляров. Высокому интересу со стороны покупателей Corolla обязана возможностям глобальной архитектуры TNGA© (Toyota New Global Architecture). Модель получила высокотехнологичную ходовую часть, передовые технологии безопасности, а также надежный двигатель и эффективную трансмиссию. Независимая многорычажная задняя подвеска обеспечивает отличную управляемость, а 10-дюймовый проекционный дисплей и арсенал систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, значительно снижающий риск ДТП, являются уникальными для класса.

Успешный старт нового поколения Toyota Corolla на российском рынке подтверждается мировыми продажами и признанием международного экспертного сообщества. По итогам 2019 года Toyota Corolla с результатом 1 236 380 экземпляров стала самым продаваемым автомобилем планеты. Высочайший технологический уровень модели помимо прочего подтверждает наивысшая оценка в пять звезд в рейтинге безопасности EuroNCAP, а также попадание в список финалистов престижной международной премии «Автомобиль года в Европе – 2020». Объявление победителя ежегодного конкурса состоится 2 марта на Международном автосалоне в Женеве.

Toyota Corolla 2020 модельного года в феврале доступна по специальной цене от 1 064 000 рублей с учетом выгоды в 50 000 рублей для клиентов, приобретающих автомобиль по программе трейд-ин, а также 100 000 рублей для тех, кто воспользуется кредитной программой «Тойота Банка» и оформит КАСКО от «Тойота Страхование».