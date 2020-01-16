Российский рынок новых LCV в 2019 году

Российский рынок новых LCV в 2019 году
16 января 09:11 2020

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 112,1 тыс. единиц, что совпадает с уровнем 2018 года

Лидерство здесь традиционно удерживает российская марка GAZ, на долю которой в 2019 году пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 50,7 тыс. штук – на 3,1% больше, чем в январе – декабре 2018 года. На втором месте, несмотря на падение (-3,7%), располагается другой отечественный производитель – УАЗ. Его объем рынка в прошлом году составили 17,3 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает американский Ford с результатом 13 тыс. экземпляров (+13%).

В первую пятерку по итогам 2019 года также попали отечественная LADA (11,1 тыс. шт.; +3,4%) и немецкий Volkswagen (5,7 тыс. шт.; +3,5%). Из брендов, вошедших в первую десятку, самый высокий рост эксперты отмечают у корейского Hyundai (+28,4%). Снижение рынка, кроме отечественного УАЗа, зафиксировано еще у двух брендов – Citroen (-1%) и Mercedes-Benz (-56,5%).

Среди моделей лидирует GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в 2019 году составил 29,3 тыс. единиц (+3,5%). Стоит отметить, что на эту модель пришлось более четверти всего рынка новых LCV в России (26%). Самой популярной иностранной моделью LCV в России в 2019 году стал американский Ford Transit. Его результат – 12,6 тыс. шт. (+17,1%). Следом идет отечественная модель – GAZ 3302 (10,8 тыс. шт.; -1,8%), на четвертой строчке – фургон LADA Largus VU (9,3 тыс. шт.; +3,5%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (8,2 тыс. шт.; -3,9%).

Ford Transit

Ford Transit

Эксперты отмечают, что половина моделей в ТОП-10 имеет положительную рыночную динамику. При этом наибольший рост зафиксирован у GAZ 3221 (+34,9%), а самое сильное падение – у УАЗ 2206 (-13,8%).

Что касается итогов декабря 2019 года, то здесь эксперты отмечают, что рынок новых LCV в России вырос на 7,1% по сравнению с декабрем 2018 года и достиг 13,3 тыс. штук. В марочном и модельном рейтинге декабря лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и GAZ Gazelle Next соответственно.

Топ-10 марок рынка LCV в России в 2019 году (шт.)

Марка20192018Изм., %Декабрь 2019Декабрь 2018Изм., %
1GAZ50 67149 1483,16 2375 18420,3
2УАЗ17 32017 984-3,72 0822 350-11,4
3FORD12 99111 49513,01 5991 767-9,5
4LADA11 08710 7193,41 0711 0224,8
5VOLKSWAGEN5 7095 5183,56476302,7
6MERCEDES-BENZ3 3187 630-56,5367568-35,4
7PEUGEOT3 1332 72515,039729833,2
8HYUNDAI2 6622 07328,432617487,4
9CITROEN1 9671 987-1,022017029,4
10FIAT1 06795312,013966110,6
Всего по России112 122112 1370,013 33612 4477,1

Топ-10 моделей рынка LCV в России в 2019 году (шт.)

Модель20192018Изм., %Декабрь 2019Декабрь 2018Изм., %
1GAZ GAZELLE NEXT29 32228 3243,53 6972 79432,3
2FORD TRANSIT12 60910 76517,11 5731 623-3,1
3GAZ 330210 75010 941-1,81 1501 1371,1
4LADA LARGUS VU9 2608 9493,5854860-0,7
5УАЗ 39098 1768 506-3,91 0281 234-16,7
6GAZ 27523 5663 4034,8416459-9,4
7УАЗ ПРОФИ3 5463 612-1,8348443-21,4
8GAZ 32213 0202 23834,940326452,7
9VOLKSWAGEN CARAVELLE2 5202 714-7,23313029,6
10УАЗ 22062 0852 419-13,8175222-21,2
Всего по России112 122112 1370,013 33612 4477,1

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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