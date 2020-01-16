Российский рынок новых LCV в 2019 году

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 112,1 тыс. единиц, что совпадает с уровнем 2018 года

Лидерство здесь традиционно удерживает российская марка GAZ, на долю которой в 2019 году пришлось 45% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 50,7 тыс. штук – на 3,1% больше, чем в январе – декабре 2018 года. На втором месте, несмотря на падение (-3,7%), располагается другой отечественный производитель – УАЗ. Его объем рынка в прошлом году составили 17,3 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает американский Ford с результатом 13 тыс. экземпляров (+13%).

В первую пятерку по итогам 2019 года также попали отечественная LADA (11,1 тыс. шт.; +3,4%) и немецкий Volkswagen (5,7 тыс. шт.; +3,5%). Из брендов, вошедших в первую десятку, самый высокий рост эксперты отмечают у корейского Hyundai (+28,4%). Снижение рынка, кроме отечественного УАЗа, зафиксировано еще у двух брендов – Citroen (-1%) и Mercedes-Benz (-56,5%).

Среди моделей лидирует GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в 2019 году составил 29,3 тыс. единиц (+3,5%). Стоит отметить, что на эту модель пришлось более четверти всего рынка новых LCV в России (26%). Самой популярной иностранной моделью LCV в России в 2019 году стал американский Ford Transit. Его результат – 12,6 тыс. шт. (+17,1%). Следом идет отечественная модель – GAZ 3302 (10,8 тыс. шт.; -1,8%), на четвертой строчке – фургон LADA Largus VU (9,3 тыс. шт.; +3,5%). Замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (8,2 тыс. шт.; -3,9%).

Эксперты отмечают, что половина моделей в ТОП-10 имеет положительную рыночную динамику. При этом наибольший рост зафиксирован у GAZ 3221 (+34,9%), а самое сильное падение – у УАЗ 2206 (-13,8%).

Что касается итогов декабря 2019 года, то здесь эксперты отмечают, что рынок новых LCV в России вырос на 7,1% по сравнению с декабрем 2018 года и достиг 13,3 тыс. штук. В марочном и модельном рейтинге декабря лидеры те же, что и в целом по году – GAZ и GAZ Gazelle Next соответственно.

Топ-10 марок рынка LCV в России в 2019 году (шт.)

№ Марка 2019 2018 Изм., % Декабрь 2019 Декабрь 2018 Изм., % 1 GAZ 50 671 49 148 3,1 6 237 5 184 20,3 2 УАЗ 17 320 17 984 -3,7 2 082 2 350 -11,4 3 FORD 12 991 11 495 13,0 1 599 1 767 -9,5 4 LADA 11 087 10 719 3,4 1 071 1 022 4,8 5 VOLKSWAGEN 5 709 5 518 3,5 647 630 2,7 6 MERCEDES-BENZ 3 318 7 630 -56,5 367 568 -35,4 7 PEUGEOT 3 133 2 725 15,0 397 298 33,2 8 HYUNDAI 2 662 2 073 28,4 326 174 87,4 9 CITROEN 1 967 1 987 -1,0 220 170 29,4 10 FIAT 1 067 953 12,0 139 66 110,6 Всего по России 112 122 112 137 0,0 13 336 12 447 7,1

Топ-10 моделей рынка LCV в России в 2019 году (шт.)