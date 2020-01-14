Новый Toyota RAV4 установил исторический рекорд продаж

В декабре 2019 года продажи нового Toyota RAV4 составили 4964 автомобиля, что является абсолютным рекордом месячных продаж за всю историю модели в России

Всего за два с небольшим месяца с момента старта продаж новый Toyota RAV4 выбрали 8389 покупателей

Каждым третьим проданным автомобилем стал RAV4 в полноприводной версии «Комфорт», оснащенной 2-литровым двигателем и инновационным вариатором

Первые клиенты по результатам тест-драйва нового Toyota RAV4 отмечают отличную разгонную динамику и улучшенную шумоизоляцию в сравнении с предыдущим поколением

Новый Toyota RAV4 установил исторический рекорд месячных продаж с момента появления модели в России

В декабре прошлого года было продано 4964 автомобиля Toyota RAV4 пятого поколения, что превышает результат любого из конкурентов модели в период с января по ноябрь прошлого года. Декабрь традиционно является успешным месяцем для кроссовера, но в этом году модели удалось превысить результат последнего месяца 2018 года сразу на 21%.

Всего за два месяца с небольшим с момента начала продаж новый Toyota RAV4 был продан в количестве 8389 экземпляров. Продажи модели за 2019 год составили 30 627 автомобилей. При этом вклад нового кроссовера в общий результат года составил внушительные 27,4 %, что подтверждает успех данного запуска на российском рынке.

Наибольшей популярностью у покупателей нового Toyota RAV4 пользуется полноприводная версия «Комфорт», оснащенная двухлитровым двигателем и инновационным вариатором. С момента запуска было продано 2411 автомобилей в этой комплектации, что составляет 30 % от общего количества продаж нового RAV4. Далее следует версия «Комфорт» с двигателем 2,5 литра и восьмиступенчатой автоматической транcмиссией (1797 шт. с долей 21 % соответственно). Комплектация «Престиж», оснащенная двухлитровым мотором и вариатором, стала третьей по популярности среди покупателей (1588 шт. с долей 19 % соответственно). Всего на версию RAV4 с новым мотором объемом 2,0 л и инновационным вариатором пришлось 40 % продаж (3331 единица), что подтверждает оптимальный набор потребительских качеств, свойственных этой комбинации: уверенный старт с места, впечатляющую динамику и экономичность при движении на любом покрытии.

По итогам первых месяцев продаж компания Тойота при участии всей дилерской сети провела внутреннее исследование предпочтений покупателей нового Toyota RAV4. Согласно результатам, при первом знакомстве с автомобилем клиенты высоко оценили брутальный дизайн экстерьера и отличную эргономику салона, а по итогам тест-драйвов особенно отметили отличную разгонную динамику и улучшенную шумоизоляцию в сравнении с предыдущим поколением.

Toyota RAV4 пятого поколения был представлен на российском рынке в октябре 2019 года. Автомобиль обновился абсолютно во всех аспектах. Сохранив легендарную надежность предыдущих поколений модель получила лучший арсенал потребительских качеств в сегменте. Переход на инновационную архитектуру TNGA® (Toyota New Global Architecture) позволил улучшить абсолютно все фундаментальные характеристики Toyota RAV4. Модель получила значительно более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести и улучшенную аэродинамику, что положительно сказалось на управляемости и устойчивости на высокой скорости.

Теперь Toyota RAV4 оснащается новыми двигателями серии Dynamic Force объемом 2 л (149 л.с.) и 2,5 л (199 л.с), сочетающими в себе высокую отдачу и надежность. Версия с двухлитровым двигателем агрегатируется революционным вариатором Direct Shift с механической первой передачей, а на версию с двигателем 2,5 устанавливается уникальный для класса восьмиступенчатый автомат. Для нового Toyota RAV4 теперь доступны два вида полноприводной трансмиссии: Dynamic Torque Control AWD и Dynamic Torque Vectoring AWD, последняя отличается наличием муфты на каждое заднее колесо, что позволяет наиболее эффективно распределять крутящий момент. В России новый Toyota RAV4 доступен в четырех версиях: «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety».