Jaguar Land Rover представляет результаты продаж по итогам 2019 года

Компания Jaguar Land Rover объявляет результаты продаж на российском рынке и в мире по итогам 2019 года

За прошедший год в России был реализован 10 401 автомобиль Jaguar и Land Rover, что на 16% ниже показателя 2018 года. В частности, в 2019 году российские клиенты приобрели 1 738 автомобилей Jaguar и 8 663 автомобилей Land Rover.

Несмотря на отрицательную динамику продаж, нельзя не отметить успех отдельных моделей Jaguar и Land Rover. Первый полностью электрический SUV Jaguar I-PACE, появившийся на рынке в декабре 2018 года, стал одной из самых громких премьер прошлого года, завоевав звание автомобиля года в Европе и в мире и закрепив за собой лидерство на российском рынке электромобилей: в 2019 году в России было продано 128 автомобилей I-PACE. Для бренда Land Rover главными драйверами спроса стали роскошные внедорожники Range Rover и Range Rover Sport, продемонстрировавшие стабильные результаты продаж, несмотря на растущее число конкурентов в сегменте. Всего в 2019 году было реализовано 2 713 автомобилей Range Rover и 1 699 автомобилей Range Rover Sport.

В 2020 году компания Jaguar Land Rover намерена продолжить интенсивную продуктовую стратегию на российском рынке. Так, клиентам станут доступны новые Jaguar F-TYPE и Jaguar XE, а также самая ожидаемая новинка бренда Land Rover – легендарный Defender, продажи которого стартуют в России во второй половине 2020 года.

Глобальные продажи Jaguar Land Rover в 2019 году достигли отметки в 557 706 реализованных автомобилей, что на 5,9% ниже по сравнению с показателями 2018 года. Данный результат отражает, в первую очередь, нестабильную ситуацию на рынке Китая, а также сниженный спрос на рынках Европы и Великобритании. Тем не менее, ускоренный темп роста продаж на китайском рынке, наблюдавшийся в течение последних 6 месяцев прошлого года, рекордный результат продаж в Северной Америке (+1,8%), а также успех во всем мире таких моделей, как новый Range Rover Evoque, Jaguar E-PACE, Jaguar I-PACE и Range Rover Sport, позволяют компании делать благоприятные прогнозы на текущий год.