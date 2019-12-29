Pininfarina выпустила инновационный шлем с водяным охлаждением

Новая технология может использоваться во всех категориях гонок, от «кузовов», до Формулы-1

Итальянская фирма Pininfarina совместно с производителем гоночного обмундирования Roux Racing SRL представила линейку новых шлемов с функцией водяного охлаждения Cool-X. Рециркуляция жидкости позволяет поддерживать постоянную температуру головы на уровне 11,1 градуса по Цельсию. Продажа передовых шлемов начнётся весной 2020 года.

Pininfarina собирается вывести на рынок семь версий новых шлемов, различающихся уровнем сертификации и материалами изготовления. Пока представлены два варианта с максимальной степенью защиты: один предназначен для гонок «формульных» чемпионатов с открытыми колёсами и соответствует наиболее жёстким стандартам безопасности FIA 8860 (2018) и Advanced Ballistic Protection (ABP), другой создан для пилотов на машинах с закрытыми кокпитами и может применяться в чемпионатах класса Gran Turismo.

По информации от Motor, разработчики шлема с водяным охлаждением подчёркивают, что новая технология позволит создать комфортные условия для гонщиков и снизить нагрузку на голову, что позволит спортсменам сосредоточиться на пилотировании. Кроме того, шлемы новой линейки могут быть оснащены встроенной трубкой подачи питьевой воды, а также аудиосистемой с микрофоном и динамиками с функцией шумоподавления.

Специалисты Pinifarina добавляют, что новая линейка шлемов отличается аэродинамическим корпусом, малым весом и более удобными точками крепления системы защиты шеи и головы HANS. Точная масса не называется. Актуальные шлемы пилотов Формулы-1 весят чуть больше одного килограмма.

Известно, что цена инновационных шлемов будет варьироваться в пределах от 1200 до 5000 долларов в зависимости от уровня защиты и используемых материалов. Полный прайс-лист планируется опубликовать весной 2020 года перед стартом нового автоспортивного сезона.