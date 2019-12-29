Какие автомобили покинули Россию в 2019 году

Кризис, охвативший российский авторынок впервые за последние два года, не проходит бесследно даже для автопроизводителей

Какие автомобили покинули Россию в 2019 году, сообщают Автоновости дня.

Главной потерей уходящего года, безусловно, стал Ford, официально покинувший российский рынок легковушек еще летом. Убирать их с официального сайта марка пока не спешит, но, как сообщали «Автоновости дня» ранее, дилеры распродали почти все экземпляры моделей Focus, Fiesta, EcoSport, Explorer и Mondeo. Чуть лучше ситуация с Ford Kuga – определенный запас этих кроссоверов еще есть в наличии.

Японский Nissan сократил свою линейку лишь частично: поставки кроссоверов Juke и спорткаров GT-R завершились в июне, а седан Almera, чье производство в Тольятти завершилось еще в прошлом году, покинул наш рынок в августе.

Немецкая Audi, в отличие от «Форда» и «Ниссана», не снимала с продажи ничего массового и ограничилась нишевыми спорткупе TT и R8. Похоже, что в какой-то момент их поставки в нашу страну стали настолько нерентабельными (из-за низкого спроса), что представительству пришлось пойти на радикальные меры и просто исключить из линейки обе легендарные модели.

Кроме них, «под сокращение» в 2019 году также попали кроссовер Haval H6 Coupe, минивэн Citroen C4 Spacetourer, пикап Fiat Fullback, гибрид Toyota Prius и весь модельный ряд корейского SsangYong, включая кроссоверы Actyon, Tivoli и XLV.