Volkswagen поделится платформой для нового Ford Mustang

Специалисты уже приступили к адаптации “тележки” для нового компактного электро-кросса

Инженеры Ford приступили к работе над новым электрическим компактным кроссовером в стилистике представленного в ноябре 2019 года Mustang Mach-E. Известно, что новинка будет меньше по размерам и скромнее по характеристикам.

Теперь же британское издание Auto Express со ссылкой на топ-менеджеров производителя сообщает, что вседорожник будет построен на модульной платформе MEB концерна Volkswagen.

Сейчас специалисты производителя приступили к переговорам относительно адаптации архитектуры для американской модели. По предварительным данным, для реализации проекта для начала надо переделать переднюю часть “тележки”: хэтчбек VW ID.3, базирующийся на этой же платформе, получил короткий капот и сильно выдвинутое вперед лобовое стекло, из-за чего расстояние между ним и рулевым колесом получилось достаточно большим.

Американцам же нужен иной дизайн с удлиненным капотом, покатой линией крыши и сдвинутым к водителю лобовым стеклом.

Архитектура VW MEB позволяет использовать, передний, задний и полный привод. Мощность электромотора может достигать 306 л. с., а аккумулятор способен обеспечивать запас хода до 483 км.

По материалам Quto.