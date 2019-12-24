Четыре экипажа выступят на «Дакар-2020» при поддержке «Газпромнефть-смазочные материалы»

До старта 42-го по счёту ралли «ДАКАР» остаётся меньше двух недель

Спортивная техника участников предстоящей гонки уже прошла технические проверки. Паром со всей техникой, задействованной в караване предстоящего ралли-марафона, совершив 10-дневное плаванье из порта Марселя (Франция), причалил в порту Джидды (Саудовская Аравия), а представители гоночных команд скоро получат разрешение забрать свои транспортные средства к месту старта. Сами же гонщики настраиваются на борьбу – сражение обещает быть интересным, ведь абсолютно всем пилотам предстоит столкнуться с совершенно незнакомой трассой: «ДАКАР» открывает третью главу своей истории и впервые пройдёт по территории Саудовской Аравии.

За годы проведения гонка, которая сейчас носит имя «ДАКАР», повидала множество самых разных маршрутов. В период с 1979 по 2007 годы более двух десятков раз легендарный ралли-марафон брал старт во Франции и финишировал в столице Сенегала Дакаре. Старт или финиш ралли также принимали у себя Испания, Португалия и Египет.

В 2009 года ралли «ДАКАР» переехало в Южную Америку, где проводилось на протяжении десяти лет. А начиная с января 2020 года гонка впервые пройдёт в Западной Азии – в Саудовской Аравии «ДАКАР» планируется к проведению как минимум в течении пяти ближайших лет.

Новая и незнакомая трасса, в прошлом закрытая страна, все возможные виды песков – всё это делает предстоящий «ДАКАР» особенным событием.

Участники примут старт пятого января 2020 года в городе Джидда. Впереди их будет ждать 12 этапов, разделённых днём отдыха, который гонщики проведут в городе Эр-Рияд – столице Саудовской Аравии.

В сравнении с прошлым годом дистанция ралли «ДАКАР» выросла с пяти до семи с половиной тысяч километров. Возросла и протяжённость спецучастков – в 2019 году в Южной Америке гонщики преодолели около трёх тысяч боевых километров, а в этот раз их ждёт на две тысячи километров больше. При этом 75 процентов дистанции составят пески.

На старт 42-го «ДАКАРа» выйдут более трёх сотен участников на мотоциклах, квадроциклах, внедорожниках, багги, SSV, а также грузовиках. Сразу в двух зачётах выступят экипажи, на чьих автомобилях будут протестированы премиальные масла G-Energy, производства компании “Газпромнефть – смазочные материалы”.

Под номером 317 в зачёте внедорожников с логотипом G-Energy Team на борту автомобиля Mini All4 Racing стартует мастер спорта международного класса Владимир Васильев, которому будет ассистировать украинец Виталий Евтехов. А в грузовом зачёте при поддержке G-Energy будет выступать белорусская команда “МАЗ-СПОРТавто” – за рулём гоночных грузовиков стартуют Сергей Вязович, Александр Василевский и Алексей Вишневский.

«Газпромнефть» предоставит мобильную лабораторию и техническую поддержку экипажам команд «МАЗ-СПОРТавто» и X-Raid G-Energy Team. Мобильная лаборатория G-Energy будет сопровождать спортсменов по всему маршруту ралли-марафона. Технические специалисты проведут порядка ста исследований проб масел и смазочных материалов, отобранных из агрегатов спортивных машин на бивуаках после каждого пройденного спецучастка – отрезка экстремальной сложности. Оперативная информация о состоянии спортивной техники в ходе гонки даст возможность командам избежать внеплановых ремонтов во время прохождения гоночных дней и заранее предусмотреть план работы механиков для следующих этапов.

Передвижной лабораторный комплекс, оснащенный ИК-спектрометром, рентгено-флуоресцентным спектрометром и вискозиметром, позволяет провести диагностику двигателя и агрегата трансмиссии, не разбирая его в полевых условиях, а также оценить запас эксплуатационных свойств масла.

Протокол развёрнутого лабораторного исследования техническая служба команды получает в течение 15 минут после отбора пробы. По динамике изменения физико-химических параметров смазочных материалов, работавших в режимах экстремальных загрузок, специалисты определяют состояние узлов и агрегатов автомобиля. Содержание микрочастиц металлов дает механикам информацию о характере износа деталей кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы. Накопление атмосферной пыли говорит о некорректности работы системы подачи и фильтрации воздуха. Количественное содержание продуктов неполного сгорания топлива – об износе топливной системы.

Информация о состоянии спортивной техники в ходе гонки дает возможность значительно сократить время на техническое обслуживание и заранее предусмотреть план работы механиков для следующих этапов.

Александр Трухан, генеральный директор ООО «Газпромнефть-смазочные материалы»:

«Напрямую сотрудничая с крупнейшими производителями техники и сопровождая успешные автоспортивные команды на самых изнуряющих гонках планеты, таких как ралли «ДАКАР», «Шелковый путь», наши технические специалисты получают обратную связь от пилотов, механиков и инженеров в режиме реального времени. Мы учитываем полученные данные при разработке новых видов моторных, трансмиссионных и редукторных масел. Благодаря такой экспертизе мы первыми в России вывели на рынок специализированные продукты для автоспортивных и грузовых автомобилей с высокими нагрузками, которые неоднократно доказывали свои свойства в экстремальных эксплуатационных условиях».

Административные проверки стартуют второго января во второй половине дня и завершатся в 10 часов утра четвертого числа. В этот же день пройдет церемония торжественного старта и на следующий день участники отправятся на первый этап и первый скоростной спецучасток.

Цитаты:

Владимир Васильев, мастер спорта России международного класса по автоспорту, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, пилот команды X-Raid G-Energy Team, экипаж № 317:

«Когда команда претендует на высокий результат, то диагностика и ремонт даже в полевых условиях должны быть профессиональными и быстрыми. Мы неоднократно прибегали к услугам мобильной лаборатории, и это серьезная помощь в нашей работе на гонке. Специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы» отбирают пробы и выдают нам развернутый протокол, из которого сразу видно, какие произошли изменения в составе, добавились ли металлы и какие именно, есть ли частицы песка или другие примеси. Если масло, несмотря на экстремальную сложность маршрута, сохранило свои свойства, то на этом отрезке гонки можно менее пристально следить за состоянием редукторов и мотора, и не производить сливку масла лишний раз».

Сергея Вязович, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто», пилот экипажа №503: