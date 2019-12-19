Public talk в Genesis Lounge: Сергей Минаев и Павел Санаев

В Genesis Lounge, расположенном в деловом центре Москва-Сити, состоялся public talk с участием популярного писателя, главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева и писателя, актера и режиссера Павла Санаева

В рамках дискуссии спикеры поделились историями из своей жизни, обсудили темы скорости и передовых технологий в современном мире. В ходе мероприятия Сергей Минаев составил словарь-манифест бренда Genesis, раскрывающий ключевые составляющие философии бренда. Все гости могли не только услышать мнения спикеров, но и получить информацию об автомобилях Genesis, оценить комфортный интерьер моделей бренда, представленных в шоуруме, а также записаться на тест-драйв.

Genesis Lounge в деловом центре «Москва Сити» – это пространство, в котором представлена вся модельная линейка бренда: спортивный полноприводный седан G70, седан бизнес-класса G80, а также представленный в 2019 году флагманский седан представительского класса G90.

Узнать подробнее о Genesis Lounge и забронировать посещение можно по ссылке.