Мощнее, экономичнее и практичнее: новые Mercedes-AMG GLE 63 4Matic+ и GLE 63 S 4Matic+

Выпуская новые модели Performance на базе GLE, Mercedes-AMG продолжает традицию, которой уже ровно 20 лет

Их предок ML 55, созданный на базе прежнего М-Класса, благодаря своему двигателю V8 мощностью 255 кВт (347 л. с.) вступил в 1999 г. в роль флагмана линейки. Это справедливо и для его актуального преемника – Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ (расход топлива в смешанном цикле: 11,5-11,4 л/100 км, выбросы CO2 (смешанный цикл): 262-261 г/км). Как самый мощный представитель своей линейки, он выдвигается на старт, вооружившись двигателем с самыми современными технологиями: в семействе GLE битурбированный 4,0-литровый двигатель AMG V8 мощностью 420 кВт (571 л. с.) – а в случае S-Модели мощностью 450 кВт (612 л. с.) – впервые комбинируется со стартер-генератором EQ Boost.

В добавление к этому идут дополнительные 16 кВт (22 л. с.) мощности от электродвигателя, 48-вольтная бортовая сеть, система отключения цилиндров и сажевый фильтр для бензинового двигателя для обеспечения максимально возможной экономичности. Кроме того, полностью регулируемый полный привод, пневмоподвеска с адаптивным регулированием амортизаторов и активной системой поперечной стабилизации кузова, а также мгновенно переключающаяся коробка передач TCT 9G в ещё большей степени расширяют границы динамики.

Плюс к этому преимущества автомобиля SUV представительского класса: отличный круговой обзор, простор для пассажиров и багажа, материалы высочайшего качества, в также самые современные вспомогательные системы, информационно-развлекательные функции и функции сетевой интеграции, присущие бренду. Ещё больше универсальности обеспечивает повышенная проходимость, реализуемая за счёт двух дополнительных режимов движения Грунт/Колея и Песок, а также регулируемый дорожный просвет автомобиля. Здесь экстремальная спортивность сочетается с первоклассными свойствами внедорожников и абсолютной повседневной практичностью.

«Посредством наших новых моделей GLE Performance мы трансформируем нашу 20-летнюю традицию, перенося её в будущее. C помощью стартер-генератора EQ Boost и 48-вольтной бортовой сети мы впервые электрифицируем наш отлично зарекомендовавший себя битурбированный 4,0-литровый двигатель V8. Тем самым мы открываем ещё одну новую главу в истории наших приводных технологий, и эту тему мы будем последовательно распространять также на другие наши модельные семейства, двигаясь в направлении электрификации и гибридизации. Предлагая клиентам наш новый автомобиль SUV премиум-класса, мы хотим порадовать их уникальным пакетом из спортивной динамики, высокой повседневной практичности, максимально возможного уровня тягового усилия почти на любой поверхности движения, а также комфорта в дальних путешествиях в сочетании с высокой экономичностью», – отметил Тобиас Мёрс, председатель правления Mercedes-AMG GmbH.

Впервые со стартер-генератором EQ Boost: битурбированный 4,0-литровый двигатель AMG V8

Применяемый в новом GLE 63 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом в обоих своих вариантах мощности (420 кВт/571 л. с. и 450 кВт/612 л. с.) впервые оснащается интегрированным стартер-генератором EQ Boost. Компактно располагаясь между двигателем и коробкой передач, он представляет собой объединение стартера и генератора в высокопроизводительном электродвигателе. На короткое время доступные благодаря ему дополнительные 16 кВт (22 л. с.) мощности и 250 Н·м крутящего момента позволяют не только более резко разгоняться с места.

Этот инновационный компонент, кроме того, питает 48-вольтную бортовую сеть, используется как электрогенератор и берёт на себя выполнение гибридных функций. К последним относятся: «форсаж» при разгоне, рекуперация, смещение точки приложения сосредоточенной нагрузки, режим движения накатом и практически незаметный повторный запуск двигателя при работе функции Start/Stop. Регулирование холостого хода также впервые осуществляется через стартер-генератор EQ Boost. Благодаря этому появляется возможность экономить топливо, что прежде можно было реализовать только за счёт высоковольтной гибридной технологии.

В 4,0-литровом двигателе V8 применяется отлично зарекомендовавший себя двойной турбонаддув, где оба турбокомпрессора располагаются не снаружи на рядах цилиндров, а между ними. Преимуществами такого «горячего V-образного развала цилиндров» стали компактная конструкция двигателя и мгновенная реакция турбокомпрессоров на нажатия педали акселератора. С целью оптимального использования потока отработавших газов и дополнительного повышения отклика в них применяется технология Twinscroll (двойная улитка).

Здесь сохранились: система непосредственного впрыскивания бензина со струйным управлением сгоранием и пьезоэлектрическими форсунками, полностью алюминиевый блок-картер, четырёхклапанная технология с регулированием распределительных валов, воздушно-водяное охлаждение наддувочного воздуха, управление генератором, а также функция ECO Start/Stop и функция движения накатом.

Повысившаяся экономичность: интеллектуальное управление цилиндрами AMG Cylinder Management

Ради повышения экономичности специалисты Mercedes-AMG оборудовали двигатель V8 системой отключения цилиндров. В режиме частичной нагрузки цилиндры 2, 3, 5 и 8 отключаются, что существенно снижает потребление топлива. Отключение цилиндров доступно в широком диапазоне от 1000 до 3250 об/мин при выборе водителем режима движения Комфорт. Специальный индикатор на комбинации приборов будет указывать на то, активна ли система отключения цилиндров и в каком из режимов работает сейчас двигатель – четырёхцилиндровом или восьмицилиндровом. Переход между двумя этими режимами эксплуатации двигателя происходит спонтанно, быстро и без каких-либо рывков, так что водителю и пассажирам не придётся мириться с какими-либо потерями в отношении комфорта.

В более мощной S-модификации восьмицилиндровый агрегат располагает активными опорами. Они разрешают конфликт между максимально мягкой интеграцией элементов трансмиссии в целях повышения комфорта и максимально жёсткой её интеграцией ради достижения оптимальной динамики, адаптируя свою жёсткость двухступенчато, в зависимости от текущей дорожной ситуации.

Ради большей спортивности: пневмоподвеска с непрерывным регулированием силы амортизации

Серийно применяемая пневматическая подвеска AMG RIDE CONTROL+ благодаря своей специальной настройке, учитывающей специфические качества автомобиля SUV-Класса, и адаптивному регулированию силы амортизации ADS+ (Adaptive Damping System = адаптивная система амортизации) сочетает высокую маневренность и отличную динамику с максимально высоким уровнем тягового усилия и высоким комфортом при повседневной эксплуатации.

Характеристика амортизаторов настраивается путём выбора одного из трёх режимов Комфорт, Спорт либо Спорт+, что позволит почувствовать чёткую разницу между высокой комфортабельностью автомобиля в дальних путешествиях и спортивной динамикой.

Благодаря пневматической регулировке дорожного просвета новый GLE 63 4MATIC+ получает постоянный уровень кузова, не зависящий от загрузки. Он также может регулироваться в зависимости от выбранного режима движения либо вручную посредством двухпозиционного переключателя на центральной консоли. В режимах движения AMG DYNAMIC SELECT Спорт и Спорт+ и ГОНКА (только у S-Модели) уровень кузова всегда снижается на 10 мм.

В режиме движения Комфорт по достижении скоростного рубежа в 120 км/ч кузов опускается на 10 мм, при падении же скорости ниже 70 км/ч он вновь поднимается до стандартного уровня. Уменьшение дорожного просвета снижает аэродинамическое сопротивление на высоких скоростях, сокращая тем самым расход топлива. Кроме того, повышается устойчивость автомобиля при движении из-за более низкого расположения центра тяжести. В режимах движения Грунт/Колея и Песок кузов с целью увеличения дорожного просвета на плохих дорогах приподнимается на 55 мм, а по достижении скорости 70 км/ч он автоматически опускается до стандартного уровня. Данной функцией можно также управлять вручную посредством двухпозиционного переключателя.

Маневренность и точность управления: поперечная стабилизация кузова AMG ACTIVE RIDE CONTROL

В достижение характерной для AMG настройки, ориентированной на высокую динамику, решающий вклад вносит активная система поперечной стабилизации кузова ACTIVE RIDE CONTROL на 48-вольтной базе. С высокой точностью она компенсирует колебания кузова. В результате даже при движении в спортивном скоростном диапазоне управляемость – с точностью контроля над автомобилем и чрезвычайно чуткой реакцией рулевого управления – сохранится.

Данная система действует посредством двух независимо друг от друга работающих, электромеханических исполнительных элементов на передней и задней осях, в каждую из которых интегрировано по планетарному редуктору. За счёт этого система поперечной стабилизации кузова не только уменьшает крены в поворотах, но и позволяет более тонко настраивать устойчивость автомобиля в повороте и его свойства при изменениях направления нагрузки. Кроме того, она повышает комфорт при движении по прямой, компенсируя толчки, вызываемые, например, неровностями на одной из сторон полосы движения. Движения кузова могут активно и оптимально адаптироваться под меняющиеся условия движения, что делает опыт вождения более ярким по ощущениям.

Ещё одним преимуществом данной системы по сравнению с системами на основе гидравлики является её значительно более быстрая реакция. Эта система регулирования для автомобиля AMG способна в миллисекундном диапазоне адаптировать состояние движения к текущим условиям. Плюс к этому меньшая масса деталей по сравнению с решениями на основе гидравлики.



Полный привод AMG Performance 4MATIC+ с полностью регулируемым распределением крутящего момента

Этот спортивно ориентированный полный привод стабильно обеспечивает оптимальное соотношение динамики, тягового усилия и экономичности. Сцепление с электромеханическим управлением обеспечивает изменяемую связь между задней осью с постоянным приводом и передней осью. Происходит непрерывный расчёт оптимального распределения крутящего момента – в зависимости от дорожной ситуации или предпочтений водителя.

Плавный переход от заднего привода к полному и обратно осуществляется непрерывно, поскольку интеллектуальное управление приводом работает в связке со всей системной архитектурой автомобиля. Наряду с повышением уровня тягового усилия и поперечной динамики, полный привод улучшает также продольную динамику в целях ещё более энергичного разгона. Распределение крутящего момента зависит не только от таких факторов, как скорость движения, величина продольного и поперечного ускорений, угол поворота колёс, но также и от разницы между частотой вращения отдельных колёс и выбранной передачи.

Регулирование системы полного привода осуществляется в зависимости от выбранного режима работы электронной системы стабилизации ESP® с трёхступенчатой программой контроля – от подчёркнуто безопасного до спортивного и затем уже высокодинамичного уровня. Электронная система регулирования тягового усилия 4ETS дополнительно повышает безопасность движения и маневренность, особенно на участках дорог, где сцепление колёс оказывается разным, а также на скользких трассах. Посредством тормозных импульсов она предотвращает пробуксовку колёс на одной стороне автомобиля при старте и разгоне. Одновременно за счёт возникающего при этом эффекта заблокированного дифференциала тяговый момент перераспределяется на небуксующие колёса.

Больше тягового усилия и динамики: блокируемый задний межколёсный дифференциал

В целях дальнейшего повышения уровня тягового усилия и динамики автомобили GLE 63 и GLE 63 S на серийной основе оборудуются дифференциалом задней оси с электронной блокировкой. Благодаря этому купируется проскальзывание колеса, находящегося на внутренней стороне поворота, что, в свою очередь, обеспечивает оптимальное сцепление с трассой и максимально возможную безопасность движения. Так, за счёт большего тягового усилия водитель сможет разгоняться из поворота раньше и энергичнее. При торможении с высоких скоростей автомобиль лучше сохраняет устойчивость, а блокируемый дифференциал повышает уровень тягового усилия, а значит, и улучшает сцепление колёс с трассой при разгоне с места.

Изменяемое передаточное отношение и чуткая реакция: спортивное параметрическое рулевое управление AMG

Электромеханическое спортивное параметрическое рулевое управление отличается изменяемым передаточным отношением. Благодаря особому здесь зубчато-реечномому механизму оно впечатляет точной обратной связью. Усилитель рулевого управления работает в соответствии с выбранной настройкой AMG DYNAMICS. Настройка в программах Basic и Advanced ориентирована на комфорт. В программах же Pro и Master настройка нацелена на поддержание спортивного стиля вождения, обеспечивая больше обратной связи от проезжей части.



Отличная дозированность и стабильность в работе: тормозные системы AMG повышенной мощности

С учётом высоких показателей мощности и связанной с ними спортивной динамики новые модели GLE 63 получают тормозную систему повышенной мощности с большими композитными дисками, где на передней оси применяются 6-поршневые неподвижные скобы и тормозные диски размером 400 х 38 мм, а на задней – 1-поршневые плавающие скобы и тормозные диски размером 370 х 32 мм. S-Модель отличают красные тормозные суппорты, в то время как стандартная версия оборудуется серыми тормозными суппортами.

В качестве опции предлагается тормозная система повышенной мощности с керамическими дисками и окрашенными в бронзовый цвет 6-поршневыми неподвижными скобами на передней оси и 1-поршневыми плавающими скобами – на задней. В отличие от композитных дисков данное решение уменьшает вес автомобиля и вместе с этим – величину неподрессоренных масс. Среди других её преимуществ высокая стабильность работы и устойчивость к снижению эффективности торможения при сильных нагрузках. Кроме того, данная тормозная система выгодно отличается большим эксплуатационным ресурсом и чрезвычайно быстрой реакцией на нажатия педали тормоза.

Быстрота и лёгкость: коробка передач AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Коробка передач SPEEDSHIFT TCT 9G специально адаптирована к требованиям восьмицилиндрового двигателя автомобиля GLE 63. За счёт последовательной модернизации аппаратного и программного обеспечения удалось дополнительно сократить время реакции трансмиссии. Таким образом, исполнение и автоматических, и отдаваемых вручную водителем команд на переключение передачи будет осуществляться как никогда оперативно. Различные меры по усилению конструкции гарантируют долговечность и эффективность работы коробки передач даже при столь высоком крутящем моменте двигателя V8. Кроме того, вместо гидротрансформатора здесь применяется сцепление в масляной ванне, так называемое мокрое сцепление. Это позволяет сэкономить на массе автомобиля, уменьшить инерцию масс и тем самым улучшить реакцию трансмиссии.

Тщательно отлаженное программное обеспечение позволяет добиться экстремально короткого времени переключения передач, быстрого переключения на несколько передач вниз и получить чрезвычайно яркие эмоции от управления трансмиссией благодаря функции перегазовки. Переключение передач осуществляется без разрывов в подаче крутящего момента. В зависимости от выбранного режима движения здесь доступны и динамичные разгонные манёвры, и кратчайшее время переключения передач, и экономичный стиль вождения.

Ключевые особенности коробки передач:

Адаптация характеристики переключения к выбранному режиму движения AMG DYNAMIC SELECT.

В режиме ручного переключения М коробка передач чутко откликается на управляющие действия водителя – трансмиссия реагирует с высокой точностью, мгновенно исполняя «приказы».

Кратковременный М-режим позволяет мгновенно перейти в режим ручного переключения передач М – просто посредством нажатия подрулевого переключателя передач.

Функция автоматической перегазовки при переключении на нижние передачи: данный эффект. Автоматически срабатывает в режимах движения Спорт и Спорт+ и ГОНКА (только у S-Модели).

Функция ECO Start/Stop автоматически работает в режиме движения Комфорт.

Функция движения накатом активируется режиме Индивидуальный.

Удовольствие от вождения, помноженное на семь: AMG DYNAMIC SELECT и AMG DYNAMICS

Семь режимов движения DYNAMIC SELECT Комфорт, Спорт, Спорт+ и Индивидуальный, ГОНКА (только у S-Модели), Грунт/Колея и Песок обеспечивают очень разные ощущения за рулём в широком диапазоне от высокого комфорта при движении до спортивной маневренности. При этом изменяются такие важные параметры, как реакция двигателя, коробки передач, подвески и рулевого управления.

Комфорт: комфортабельное движение с оптимизированным расходом топлива, в частности, за счёт более раннего переключения на высшие передачи. Подвеска и рулевое управления получают настройку с акцентом на комфорт.

Спорт: спортивный характер за счёт более быстрой реакции на нажатия педали газа, более короткое время переключения передач, более раннее и более точное переключение на нижние передачи при перегазовке. Подвеска настраивается на более высокую динамику.

Спорт+: экстремально спортивный характер за счёт ещё более быстрой реакции двигателя на педаль газа, перегазовки при переключении вниз, а также избирательного управления крутящим моментом при переключении вверх с отключением цилиндров для достижения оптимального времени переключения. Повышенное число оборотов на холостом ходу для более быстрого старта. Подвеска, рулевое управление и трансмиссия получают ещё более динамичную настройку.

Индивидуальный: индивидуальная настройка двигателя, коробки передач, подвески, рулевого управления, климат-контроля и функции ECO Start/Stop. Кроме того, здесь в настройках привода Reduced (Сниженный) и Moderate (Умеренный) доступна также функция движения накатом.

ГОНКА (серийно у S-Модели): режим движения ГОНКА предусмотрен для высокодинамичных заездов на специальных гоночных трассах. В данном случае все параметры ориентированы на достижение максимально спортивной динамики.

Грунт/Колея: безопасное движение с максимальной эффективностью на мягких, грязных и скользких поверхностях. Автомобиль приподнимает свой кузов (увеличение дорожного просвета на 55 мм). При превышении скорости в 70 км/ч автомобиль вновь автоматически опускается.

Песок: подвеска и полный привод 4MATIC+ перенастраиваются на спортивный характер движения по рыхлому мелкодисперсному грунту. Автомобиль приподнимает свой кузов (увеличение дорожного просвета на 55 мм). При превышении скорости в 70 км/ч автомобиль вновь автоматически опускается.

Эти режимы движения связаны с регулированием маневренности AMG DYNAMICS, благодаря чему ходовые характеристики можно настраивать ещё более дифференцированно, с учётом различных запросов и дорожных условий. Под общим понятием AMG DYNAMICS объединяются функции регулирования маневренности Basic, Advanced, Pro и Master, характер работы которых автоматически определяется выбранным режимом движения. В предусмотренных для бездорожья режимах Грунт/Колея и Песок добавляются программы Антипробуксовка и Антискольжение, когда система ESP® отключается.

Важные для движения параметры, как, например, отклик двигателя и подвески, стратегия регулирования полного привода и активной системы поперечной стабилизации кузова, а также пороги срабатывания системы ESP® адаптируются интеллектуальным образом, в зависимости от режима движения. Причём диапазон их варьируется от ориентации на безопасность до высокой динамики. Программа Master, прописанная в режиме движения ГОНКА (RACE), гарантирует оптимальную маневренность и позволяет высокому динамическому потенциалу автомобиля оптимально реализоваться, например, за счёт обеспечения более высоких значений скорости вращения автомобиля вокруг вертикальной оси и за счёт более быстрого отклика педали газа, переключения передач, системы управления задними колёсами, заднего межколёсного дифференциала с электронной блокировкой или распределения момента системой полного привода.

Независимо от режимов движения водитель может посредством кнопок на центральной консоли либо кнопок на рулевом колесе напрямую выбирать ручной режим управления трансмиссией, предпочтительную настройку подвески либо характер работы системы выпуска отработавших газов.

Дизайн экстерьера: «мускулистый» и эффектный

Язык форм внешнего дизайна воплощает здесь чистую энергию и спортивную роскошь. Свойственная AMG облицовка решётки радиатора с вертикальными ламелями, с одной стороны, подчёркивает принадлежность автомобиля к семейству моделей AMG, с другой стороны, динамичная стреловидность передней части кузова с более низким углом свеса подчёркивает оригинальность его пропорций. Типичным для моделей Performance является окрашенный в цвет кузова передний бампер в динамичном дизайне Jet-Wing (крыло реактивного самолёта) в сочетании с чёрными воздухозаборниками. «Силовые» рёбра внушительной формы на капоте и передний спойлер (сплиттер) в цвете «серебристый хром» акцентируют в целом более отточенный дизайн.

Облицовка порогов, наружные зеркала заднего вида и расширители колёсных арок окрашиваются в цвет кузова и тем самым органично вписываются в динамичный облик в целом. Различные комбинации из дисков и шин перекрывают любые запросы как для движения по дорогам, так по бездорожью. Стандартная модель на серийной основе получает 20-дюймовые легкосплавные диски с логотипом AMG, S-Модель выезжает с завода на колёсах размером в 21 дюйм. На выбор в качестве опции предлагается и ряд других вариантов колёсных дисков диаметром от 21 до 22 дюймов.

Ширину автомобиля подчёркивает по-новому оформленный задний бампер с такими свойственными AMG деталями, как эффектный диффузор чёрного цвета и молдинг цвета «серебристая тень» (от англ. silvershadow). Присущая AMG выхлопная система с двумя парами патрубков четырёхугольной формы (в случае GLE 63 S – с характерным рифлением) и спойлер по краю крыши довершают спортивный облик автомобиля.

Дополнительные возможности по индивидуализации предлагает доступный в качестве опции пакет AMG Night. Он включает в себя теплоизоляционное остекление с тёмной тонировкой, а также исполнение в благородном чёрном цвете переднего спойлера (сплиттера), молдингов на переднем и заднем бамперах, вставок в порогах, а также корпусов зеркал и рамок бокового остекления. Сюда также входят двойные выхлопные патрубки в цвете «чёрный хром».



Дизайн интерьера – это прогрессивная элегантность и эстетика прочности

Высококачественно исполненный интерьер характеризуется здесь последовательно спортивной атмосферой с динамично-эксклюзивной нотой. Применяемые на серийной основе сиденья AMG обтягиваются кожей наппа, обеспечивают усовершенствованную боковую поддержку и отличаются присущим AMG дизайном с установкой шильдиков AMG на спинки передних сидений. В качестве опции на выбор предлагается ещё несколько вариантов кожи. В серийную комплектацию входит индивидуально настраиваемая светодиодная подсветка салона. Второй ряд может быть на заказ оборудован полностью электрической регулировкой.

Характерные для AMG элементы оснащения салона и органы управления создают в передней части слона присущую бренду атмосферу и способствуют по-спортивному точной управляемости. Рулевое колесо AMG Performance новейшего поколения в 3-спицевом исполнении с подрулевыми переключателями передач из алюминия впечатляет своей ориентированная на водителя, оптимальной с точки зрения эргономики формой. У стандартной версии обод рулевого колеса обтягивается чёрной кожей наппа, у S-Модели – кожей наппа в сочетании с микрофиброй DINAMICA, причём в обоих случаях с чёрной отметкой на «12 часов». Наряду с прочими опциями предлагаются также кнопки AMG на рулевом колесе для особо быстрого управления ключевыми для динамики движения параметрами.

Центральная консоль располагает присущим AMG элементом управления с дополнительными переключателями, посредством которых можно варьировать функциональность системы ESP® с 3-ступенчатой программой контроля, включать режим ручного управления трансмиссией, управлять адаптивным регулированием амортизаторов, доступной в качестве опции выхлопной системой AMG Performance и дорожным просветом автомобиля.

Спортивный облик автомобиля, наряду со спортивными педалями AMG из нержавеющей стали с резиновыми вставками, подчёркивают также накладки на порогах и чёрные напольные коврики с логотипом AMG. Среди других возможностей индивидуализации интерьера можно обнаружить богатый выбор вариантов декоративной отделки в высококачественном исполнении. Причём декоративные элементы из карбона AMG придадут салону особо спортивную ноту.

С присущей AMG индикацией: информационно-развлекательная система MBUX

Инновационная система управления и индикации MBUX также и в новых внедорожниках Performance формирует ещё более тесную связь между автомобилем, водителем и пассажирами. В то же время новейшая версия информационно-развлекательной системы способствует высокой повседневной практичности автомобиля. Вызывающая эмоции индикация, как, например, особо эффектный режим Суперспорт с расположенным по центру тахометром и объёмно выглядящими шкалами, придающими прибору визуальную глубину, подчёркивает эксклюзивность автомобиля.

Будь то сенсорная панель, сенсорные кнопки Touch Control на рулевом колесе, сенсорный экран, управление посредством голоса или жестов – концепция управления здесь в равной степени поражает своим разнообразием и своей гибкостью. Благодаря инновационному голосовому управлению – активируемому произнесением фразы «Привет, Мерседес!» – программное обеспечение автомобиля распознаёт и понимает практически любые команды, связанные с информационно-развлекательной составляющей и управлением автомобиля, причём даже если они формулируются иносказательно.

Четыре характерных для AMG стиля отображения – Современная классика, Спортивный, Сдержанный и Суперспорт – позволяют отображать автомобильные функции непосредственно на комбинации приборов слева и на дисплее с сенсорным экраном справа. Визуально под общим внешним стеклом оба дисплея сливаются в единую широкоэкранную приборную панель и в качестве центрального элемента подчёркивают тем самым горизонтальную ориентацию дизайна интерьера.

В режиме отображения Суперспорт предоставляется масса дополнительной и специфичной для AMG информации, как, например, заимствованное из автоспорта побуждение переключиться на передачу вверх в режиме ручного управления трансмиссией, – так называемый «шифт-лайт» (лампа отсечки, от англ. shiftlight). Кроме того, через меню AMG водитель может выводить на экран дополнительные специализированные индикаторы:

Индикация передачи – с жёлтым символом М в случае ручного режима переключения передач.

Меню Warm-up (Прогрев) – температура моторного и трансмиссионного масел.

Меню Set-Up (Настройки) – настройки AMG DYNAMIC SELECT.

Акселерометр – продольные и поперечные силы.

Race Timer (Гоночный таймер) – секундомер, время круга и сектора.

Параметры двигателя – мощность и крутящий момент, температура моторного и трансмиссионного масел.

Новый дизайн графических элементов на мультимедийном дисплее делает остальные автомобильные функции ещё более наглядными, в том числе благодаря анимированному изображению вспомогательных, автомобильных и коммуникационных систем, а также режимов движения. При активации режимов движения AMG DYNAMIC SELECT Грунт/Колея и Песок на комбинации приборов и мультимедийном дисплее смогут отобразиться для выбора такие специфические для бездорожья настройки, как подъём, уклон и блокировка дифференциалов.

Более высокий уровень комфорта доступен в сочетании с предлагаемым в качестве опции пакетом ENERGIZING Plus. Он включает в себя множество решений уровня «премиум», среди которых мультиконтурные сиденья для водителя и переднего пассажира, подогрев и вентиляция передних сидений, комфорт-пакет функций подогрева, пакет AIR-BALANCE (ароматизация, ионизация и очищение воздуха) и шесть программ функции управления комфортом ENERGIZING, а также фитнес-тренер ENERGIZING COACH для интеллектуального предварительного выбора программ функции управления комфортом ENERGIZING, подходящих к ситуации движения и к самочувствию водителя. Здесь также предусмотрена светодиодная подсветка салона с разными цветосветовыми решениями, в зависимости от выбираемого режима.

Комфорт и поддержка при вождении: комплекс решений на все случаи

Предлагаемый в качестве опции пакет вспомогательных систем оказывает водителю поддержку сообразно ситуации в регулировании скорости движения, в рулевом управлении, при перестроении и даже при угрозе столкновения. Его компонентами являются: активная система поддержания безопасной дистанции DISTRONIC, активная система предупреждения о скоростных ограничениях, расширенная функция автоматического возобновления движения на автомагистралях, регулирование скорости движения с учётом маршрута и функцией распознавания начала пробки, активная система помощи в рулевом управлении, активная система контроля перестроения, активная система экстренной остановки с функцией сигнала SOS, функция обеспечения проезда для автомобилей спасательных служб; активная система экстренного торможения, функция контроля поворота и помощи при проезде перекрёстков, функция экстренного торможения при приближении к началу пробки; система помощи в рулевом управлении при объездном манёвре; активная система удержания полосы движения, активная система контроля «слепых» зон, функция предупреждения при входе; система превентивной безопасности PRE-SAFE® PLUS и система распознавания дорожных знаков.

Максимум комфорта и безопасности предлагает пакет вспомогательных систем Plus. Он дополнительно включает в себя активную систему помощи при движении в пробке, которая оказывает водителю поддержку, когда приходится очень часто останавливаться и вновь возобновлять движение, а при боковых столкновениях дополнительную защиту сможет обеспечить система PRE-SAFE® Impulse Side.

Основные характеристики: