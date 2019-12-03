Осенняя школа дорожной безопасности с Hyundai

В Hyundai Training Academy состоялся масштабный семейный праздник Осенняя школа дорожной безопасности с Hyundai

В мероприятии, прошедшем в рамках социально-образовательного проекта Безопасная дорога, приняли участие 50 семей – всего на праздник пришло более 130 гостей.

Школа дорожной безопасности с Hyundai – новый формат общения компании с аудиторией социально-образовательного проекта Безопасная дорога, направленного на формирование культуры безопасного поведения на дорогах. Первый подобный праздник прошел летом 2019 года, на нем были подведены промежуточные итоги проекта.

На открытии Осенней школы дорожной безопасности с Hyundai, которую посетили более 130 гостей – детей и родителей, рассказали о новостях проекта – этой осенью он масштабировался на новые регионы. Теперь Безопасная дорога работает не только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – в октябре он запустился в Архангельской и Новосибирской областях, Красноярском крае и Республике Башкортостан.

«Компания Hyundai прилагает много усилий для развития и поддержки культуры безопасного поведения на дорогах страны. При этом для нас важно, чтобы в проекте участвовали дети вместе с родителями. Наш социально-образовательный проект Безопасная дорога рассчитан на всю семью. Ведь именно активное участие детей вместе со взрослыми повышает интерес ребенка к обучению и способствует эффективному образованию подрастающего поколения», – прокомментировал управляющий директор Хендэ Мотор СНГ Алексей Калицев.

Для гостей Осенней школы дорожной безопасности с Hyundai была подготовлена насыщенная программа. Эксперты и педагоги в игровой форме рассказали детям дошкольного и младшего школьного возраста об основах безопасности дорожного движения, объяснили, как вести себя при переходе дороги, показали дорожные знаки для пешеходов и отметили важность световозвращающих элементов на одежде. Пока дети были на занятии, родители поучаствовали в интеллектуальном квизе.

Проект Безопасная дорога стартовал в 2017 году по инициативе компании Hyundai и при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ НИЦ БДД МВД России, Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ.