В Hyundai MotorStudio открылась выставка Human (UN)Limited

Международная выставка Human (UN)Limited, совместный проект Hyundai и австрийского института медиаискусства Ars Electronica, начала свою работу в Hyundai Motorstudio на Новом Арбате 21, стр.1. Центральную экспозицию выставки составили работы известного российского художника Егора Крафта

Human (UN)Limited – глобальная коллаборация Hyundai MotorStudio и австрийского института медиаискусства Ars Electronica. В рамках проекта в Hyundai MotorStudio в Москве, Пекине и Сеуле с ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года пройдут выставки современных художников. Всего за это время будут показаны порядка 20 скульптурных композиций, интерактивных инсталляций и медиаработ 18-ти художников со всего света. Глобальными кураторами проекта Human (UN)Limited стали директор института Ars Electronica по фестивалям, конкурсам и выставкам Мартин Хонжик (Martin Honzik) и Фэй Цзюнь (Fei Jun), профессор Центральной академии изящных искусств Китая (China Central Academy of Fine Arts, CAFA) и директор ее медиалаборатории. Проект Human (UN)Limited посвящен взаимодействию человека и технологий через искусство. Его авторы рассказывают о будущем, где люди гармонично сосуществуют с новыми технологиями, восхищаясь внутренним миром человека и его природным стремлением расширять свои возможности с помощью новых изобретений.

В Москве арт-проект Human (UN)Limited представлен выставкой известного российского художника Егора Крафта – экспозиция получила название «Контент-ориентированные исследования». В своих работах Крафт поднимает философские вопросы о сосуществовании человека и технологий. Выставка будет доступна для всех желающих с ноября в Hyundai MotorStudio по адресу: Новый Арбат, 21.

«Компания Hyundai давно и успешно поддерживает искусство и художественное сообщество. Мы рады, что Hyundai MotorStudio в Москве стала частью столь масштабного арт-проекта и превратилась в площадку для общения представителей арт-сообщества, бизнеса и медиа», – подчеркнул Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ».

В рамках Human (UN)Limited художник Егор Крафт представил 11 работ, среди которых портреты, фризы и видеоинсталляции.

«Участвуя в таком глобальном проекте, хотелось отобразить свое видение будущего, где люди смогут с помощью машин создавать шедевры современного искусства», – сказал Егор Крафт.

Human (UN)Limited – вторая совместная выставка Hyundai Motor, Ars Electronica и CAFA, проходящая в Hyundai MotorStudio Москвы, Пекина и Сеула. В представленных на экспозиции работах художники используют технологии, относящиеся к четвертой промышленной революции (массовому внедрению роботов в помощь человеку), включая искусственный интеллект, трехмерную печать, робототехнику и биотехнологии. Главной особенностью четвертой промышленной революции является слияние физического, цифрового и биологических миров, которое раскрывает перед человечеством совершенно новые возможности, что ярко прослеживается в тематике работ.