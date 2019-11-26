Около 15% дизельного топлива в России — суррогат

В России около 15% поддельного автомобильного дизеля. Самая большая доля суррогата — в зимнем топливе, где каждый четвертый литр — подделка, отмечают эксперты

Причина — в недостаточном производстве в России такого дизеля, утверждают они. В Минэнерго с этим не согласны: потребности внутреннего рынка в зимнем топливе покрываются полностью, отмечают в ведомстве. При этом фальсифицированного бензина в стране намного меньше — 3,5% — сообщает газета Известия со ссылкой на Росстандарт.

Паленая солярка

Дизельное топливо в стране – самое фальсифицируемое. Доля его подделки сегодня составляет 15%. Там отметили, что за последние несколько лет ситуация заметно улучшилась, ведь в 2015 году доля суррогата составляла более 30%. В бензине подделки гораздо меньше — в этом году 3,5%.

В целом доля некачественного топлива в 2019 году составляет 8,8%. Основные поставщики суррогатного горючего — базы нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ.

Росстандарт оценивает общий объем суррогата, продаваемого на российских АЗС, в 6 млн т в год, при том, что всего на рынке реализуется 65 млн т бензина и дизеля. Проведенные федеральным агентством с начала года проверки показали, что из 920 проверенных АЗС на 81 заправке продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества.

Росстандарт представил карту качества топлива, на которой обозначена доля фальсификата в каждом регионе, определенная по итогам проверок. В большинстве субъектов она не превышает 5%, однако в некоторых подделок оказалось выше 20%. К ним, в частности, относятся Хабаровский край и целый ряд регионов Сибири. В Центральном федеральном округе одно из самых проблемных мест — Владимирская область.

Председатель правления межрегиональной общественной организации Народный контроль Алексей Смирнов рассказал, что в этом году на 26% из 90 проверенных АЗС Владимирской области было обнаружено некачественное дизельное топливо. Бензин, не соответствующий стандартам, был выявлен на 17% заправок.

«Мы проверяли и сетевые АЗС крупных нефтяных компаний, и независимых продавцов, но нарушения были зафиксированы только на независимых заправках», — сказал Алексей Смирнов.

Зачастую вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо, отметил руководитель Федерации автомобилистов России, член Общественного совета при Росстандарте Сергей Канаев.

«У суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Плюс когда сера сгорает и попадает в воду, получается опасная серная кислота».

Зимний дефицит

Доля фальсификата среди зимнего, межсезонного и летнего дизтоплива примерно одинаковая, считают в Росстандарте, но отдельной статистики в агентстве не ведут.

В исследовательской группе Петромаркет полагают, что больше всего суррогата — среди зимнего горючего. По их оценке, в прошлом году лишь 74% потребности в зимнем дизеле было обеспечено продукцией российских НПЗ. Остальные 26%, или 5 млн т, составил суррогат, получаемый смешением среднедистиллятных топлив с авиационным керосином.

По словам Алексея Смирнова, добавление авиакеросина понижает такой показатель, как температура вспышки, что нарушает требования безопасности. Самодельное зимнее топливо в отличие от заводского после удаления парафинов теряет смазывающие способности и разрушает двигатель. В топливном насосе зазоры между деталями составляют микроны, и, если горючее не смазывает насос, он просто выходит из строя.

«Доля суррогата среди зимнего дизеля слабо меняется год от года, в 2017-м, например, она составляла 25%. При этом важно понимать, что показатель зависит от температуры воздуха зимой — если в этом году будет холоднее, чем в прошлом, доля суррогата может увеличиться. В 2019 году она будет в диапазоне 25–30%», — отметил генеральный директор ИГ Петромаркет Иван Хомутов.

Он пояснил, что если на рынке летнего дизтоплива присутствие суррогата обусловлено дешевизной последнего, то появлению фальсифицированного зимнего дизтоплива способствует не только его цена, но и нехватка качественного горючего. Российские НПЗ просто не могут произвести необходимые рынку объемы.

«В 2018 году потребление зимнего дизеля составило 19,3 млн.т., в то время как на НПЗ было произведено всего 15,4 млн.т.», — отметил Иван Хомутов.



Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша также считает, что зимнего горючего в нужном объеме в стране не хватает, поэтому в ход идут суррогаты. Наибольшие проблемы с нехваткой топлива — на Дальнем Востоке и в Сибири, там холоднее и зимний дизель остро востребован, отметил эксперт. Использование суррогата — инструмент недобросовестной конкуренции, поскольку фальсификат продается дешевле, чем товарный продукт, добавил он.

«Тот, кто торгует качественным топливом, оказывается в невыгодной ситуации, ведь клиенты уходят туда, где дешевле. Кроме того, это занижает показатель среднерегиональных цен, и многие нефтяные компании вынуждены держать их по среднему уровню в субъекте, ниже нормальной стоимости», — пояснил Евгений Аркуша.

Только борьбой с фальсификатом проблему не решить, считает Иван Хомутов. Необходимо стимулировать увеличение производства заводского зимнего топлива. Но НПЗ сегодня уже работают практически на пределе имеющихся мощностей, а нарастить их в одночасье невозможно.

По данным Минэнерго, отгрузка зимнего дизеля (включая арктический) на внутренний рынок в настоящее время растет – она достигла 1405,1 тыс. т, что на 28,1 тыс. т, или на 2%, больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом потребности внутреннего рынка в зимнем дизеле покрываются полностью, а качественное топливо востребовано, убеждены в ведомстве.

В Роскачестве пояснили, что последняя проверка дизельного топлива в Свердловской области показала: качество топлива не всегда зависит от его цены. Нарушения были выявлены как в дешевом, так и в более дорогом топливе.

В Татнефти сказали, что дизельное топливо поступает на АЗС компании напрямую с завода-производителя и на данный момент нет ни одной подтвержденной жалобы на его качество. В других крупных нефтяных компаниях оперативно не ответили на запросы Известий.

Ранее Известия писали, что в России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей.