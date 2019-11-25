Открылся новый дилерский центр Mitsubishi Motors в Рязани

Состоялось торжественное открытие нового дилерского центра Mitsubishi Motors М-Центр Рязань на исторической автоплощадке РЕГИОН62 по адресу: Куйбышевское шоссе, д. 51

Центр выполнен в соответствии с новым дизайном Mitsubishi Motors, отражающим глобальный слоган компании Drive your Ambition, который призван усилить впечатления от общения с брендом благодаря созданию качественно новой среды в точках продаж и повысить имидж бренда.

В пресс-конференции по случаю открытия приняли участие Учредитель ГК АвтоИмпорт Смирнов Олег Евгеньевич, Директор департамента развития и маркетинга Сюзев Максим Борисович, Генеральный директор ООО М-Центр Рязань Ховрах Олег Юрьевич.

Олег Ховрах, генеральный директор ООО М-Центр Рязань отметил:

«Наш дилерский центр имеет большой потенциал для развития бренда Mitsubishi на территории Рязани и Рязанской области. Мы полностью готовы оказывать полный спектр услуг по продаже автомобилей и их обслуживанию: как гарантийного парка, так и постгарантийного. Будем рады видеть всех ценителей марки в нашем ДЦ».

Салон имеет общую площадь 1 076,8 кв м, включая ремонтную зону. Удобный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200.

Технический запуск дилерского центра состоялся еще в начале 2019 года. Современный дилерский центр, выполненный по стандартам Mitsubishi Motors, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 584,9 м2 работают пост активной приемки, шесть постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес и пост компьютерной диагностики. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 1 000 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

В рамках открытия все желающие смогли по достоинству оценить не только новый дизайн дилерского центра, но и пройти тест-драйв интересующей их модели, испытав улучшенные ходовые характеристики и комфорт автомобилей Mitsubishi.