Бокал вина — и ты без прав

Тысячи невиновных россиян могли встать на учет в наркодиспансере

Скандальная процедура получения медицинской справки водителями для ГИБДД с повальной сдачей анализа крови экстренно приостановлена Минздравом. В регионах толпы малоимущих автомобилистов штурмовали наркодиспансеры, образовались давки, в одной из них погиб пенсионер. О росте цен на медсправки, вызванном инициативой Минздрава, критически высказался даже президент Владимир Путин. Более того, новый тест не привел бы к улучшению ситуации с пьяными и наркоманами за рулем, зато тысячи людей, употребляющих спиртное умеренно, могли получить статус алкоголиков и лишиться водительского удостоверения – как сообщил Авто Mail.

Получилось как всегда

С 22 ноября начинающим водителям и тем, кто меняет водительское удостоверение, пришлось бы получать медицинскую справку для ГИБДД по новым правилам. Согласно приказу (№ 731н) Минздрава о внесении изменений в «Порядок проведения обязательного медосвидетельствовании водителей», предполагалось всем водителям (и кандидатам в водители) в обязательном порядке сдавать мочу и кровь для определения психоактивных веществ и на маркер CDT. Ранее это требование распространялось не на всех автомобилистов, а лишь на тех, кого при посещении наркодиспансера врачи заподозрили в злоупотреблении спиртным или наркотиками.

Свою позицию Минздрав объяснил тем, что повальные тесты водителей позволят врачам уйти от сугубо визуальной оценки, опираясь якобы на более объективный результат химико-токсикологических анализа. После появления новостей о многократном повышении цен за прохождение медосмотра (с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей и выше) десятки тысяч россиян, которым предстоит в ближайшее время получение водительского удостоверения, устремились в медклиники.

В Казани в наркодиспансере на улице Тунакова столпотворение, вызванное этой инициативой, привело к трагедии: в очереди за медсправкой скончался 73-летний мужчина. Ажитация со справками не прошла мимо внимания президента Владимира Путина, он жестко раскритиковал инициативу Минздрава.

«Минимальный уровень оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3,9 млн человек. Да еще работодатели частенько нарушают — меньше платят, а сколько миллионов людей возле этой цифры, чуть побольше? 5 тыс. рублей если нужно отдать за эту справку — это что, ползарплаты получается? Чушь какая-то!» — отреагировал президент во время открытия «Московских центральных диаметров».

Ошибочка вышла

Минздрав устами замминистра здравоохранения Олега Салагая экстренно через личный Telegram-канал чиновника оповестил о приостановке новой процедуры медосвидетельствования. Итак, чем же грозила россиянам эта инициатива, если бы с завтрашнего дня она вступила в силу?

Прежде всего, эффективность самого анализа мочи и крови на маркер CDT (карбогидрат-дефицитного трансферрина) профессиональные врачи-наркологи ставят под сомнение. Для выявления водителей — наркоманов и алкоголиков необходимы дорогие клинические исследования, убежден врач-нарколог Дмитрий Дмитриевич.

«Только развернутый и детальный анализ крови может дать результат, поскольку он показывает полную картину употребления различных веществ за предыдущие полгода, как эпизодические случаи, так и системные — что и когда. Но это очень дорогой анализ, только его себестоимость составляет 16 тыс. рублей, и выполняется он долго. Обычный анализ мочи примерно через неделю с момента последнего употребления наркотиков, в зависимости от их типа и индивидуальных особенностей человека, уже может не показать героин, канабиоиды, амфетамин, альфа-пвп, метамфетамин, «соль», МДМА. Синтетические наркотики вообще не выявляются обычными тестами», — пояснил Дмитриевич.

Алкоголиком будете

Хуже всего то, что новая процедура предполагала при определении в сыворотке крови автомобилиста маркера CDT в концентрации, превышающей 1,2% всех изоформ трансферрина, направление водителя на осмотр врачом психиатром-наркологом и инструментальное исследование в специализированном медучреждении. Однако такой невысокий порог CDT, по словам, координатора Синих ведёрок Петра Шкуматова, привел бы к повальному выбраковыванию вполне нормальных водителей.

«1,2% — это слишком незначительный порог, у здоровых людей бывает 1,6% CDT, плюс 15% — погрешность анализа, в итоге получаем 1,8% CDT. Это значит, что половина здоровых водителей, которые никогда не пьют и не пили, станут клиентами наркологических клиник. После этого нормальный человек, уже не на машине, а пешочком идет в наркодиспансер, записываться к врачу — объяснять, как он дошел до такой жизни. А там уже поставят на учет как хронического алкоголика. Что за этим следует? Представьте себе, вы приходите на работу, HR-специалист открывает специальный сервис, ищет вашу фамилию, а там сказано, что вы стоите на учете как хронический алкоголик. Вам скажут — спасибо, мы вам перезвоним! И это как минимум одна из проблем», — заметил Шкуматов.

Национальный союз автомобилистов (НАС), в свою очередь, также направил обращение на имя премьер-министра Дмитрия Медведева, где указал, что новая методика медосвидетельствования водителей не выдерживает критики. По словам вице-президента НАС Антона Шпарина, причиной завышенного CDT могут быть синдром CDG, первичный билиарный цирроз, активный хронический гепатит, клеточная карцинома печени и другие заболевания.

Презумпция виновности

Количество людей, которые столкнулись бы с этими трудностями, нетрудно обозначить: ежегодно в России порядка 5,5 млн человек по тем или иным причинам обращаются за выдачей водительского удостоверения.

Принцип презумпции невиновности мог быть нарушен новой процедурой, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Непонятно вот что: как приказ Минздрава прошел все процедуры одобрение в Минюсте? Ведь очевидно же, что с этой нормой получается, что все водители у нас поголовно алкоголики и наркоманы и они обязаны за деньги доказать государству, что это не так. Но позвольте, да ведь это же прямое нарушение базового принципа презумпции невиновности. И потом, нельзя впадать в маразм: получается, выпил бутылку пива или бокал вина, на следующий день пошел сдавать тест, и всё — стал хроническим алкоголиком», — говорит Ифанов.

Впрочем, член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич назвал усилия Минздрава по повышению безопасности дорожного движения здравой и своевременной идеей. Он призвал не отказываться от нее, а продумать вопрос финансирования и «предпринять шаги, чтобы разработать дорожную карту» введения этих новаций, и она должна быть известна всем — чтобы люди знали, что через какое-то время будут введены новые методы исследования при получении справок для ГИБДД.