В Политехе на базе Hyundai Creta создадут беспилотный автомобиль

Хендэ Мотор СНГ передала кроссовер Hyundai Creta Московскому политехническому университету для разработки беспилотного автомобиля. Его создание направлено на помощь людям с инвалидностью.

Пятеро студентов этого вуза, участвующих в этом проекте, в данный момент находятся в Ульсанском университете (Южная Корея) по программе студенческого обмена при поддержке Hyundai Motor Group.

«Уже давно Hyundai совместно с Московским политехническим университетом реализует программу студенческого обмена, в рамках которой студенты и аспиранты проходят стажировки в Ульсанском университете и на заводе компании Hyundai в Южной Корее. В этом году основным направлением стажировки стала разработка беспилотных автомобилей, так как мы уверены, что за беспилотным транспортом будущее, – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Именно поэтому мы не только организовали для ребят стажировку, но и передаем Московскому политехническому университету автомобиль Hyundai Creta. На базе этого кроссовера студенты смогут продолжить разработки роботизированных автомобилей и систем помощи водителю в стенах родного университета».

«Hyundai Creta для нас станет исследовательской лабораторией, на основе которой мы сможем изучить возможности автономного управления автомобилем и применить на практике все разработки, которые уже есть на данный момент, – рассказал заведующий кафедрой «СМАРТ-технологии», руководитель образовательной программы «Киберфизические системы» Московского политехнического университета Тимур Идиатуллов. – В рамках работ по проекту мы планируем создать систему, являющуюся полноценным ассистентом водителя, которая будет помогать управлять движением».

Сейчас студенты работают над прототипом автомобиля, управляемого без активного участия человека. Предполагается, что водитель будет принимать решение по направлению движения, а искусственный интеллект обеспечит безопасность. В будущем авторы проекта планируют задействовать нейротехнологии – чтобы для передачи команд можно было бы отказаться от использования рук, ног и голоса. Первый подобный прототип планируется выпустить уже в следующем году.

Программа студенческого обмена Московского политехнического университета и Ульсанского университета, которая осуществляется при поддержке Hyundai Motor Group, стартовала более 10 лет назад, и за эти годы уже 45 талантливых ребят получили возможность пройти обучение в Южной Корее.