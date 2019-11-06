Jaguar Land Rover стала первой в мире компанией, разрабатывающей технологию легкой электроники в упрощенной архитектуре для салона автомобиля

Jaguar Land Rover стала первой в мире компанией, разрабатывающей технологию легкой электроники в упрощенной архитектуре (LESA) для салона автомобиля. Сейчас данное решение применяется в портативных электронных устройствах и изогнутых OLED-телевизорах. Она может радикально изменить облик автомобильных салонов будущего и предоставит клиентам больше возможностей персонализации автомобиля в соответствии со своими предпочтениями.
С помощью технологии LESA Jaguar Land Rover сможет производить дисплеи, интегрированные в панели кузова и отображающие информацию только в случае необходимости, что позволит специалистам компании создавать модернизированный дизайн интерьера без использования кнопок. Такой дизайн может включать в себя настраиваемые системы освещения салона, виртуальные приборные панели и прочее.
Инновационная система печатной электроники также позволит сократить вес бортовой электроники до 60%, поскольку технология исключает необходимость в дополнительном пространстве для размещения блоков управления.
Элементы, использующие технологию LESA, будут создаваться с помощью более быстрых, простых и автоматизированных процессов. Цифровые дисплеи будут появляться на таких поверхностях, как деревянные панели, без необходимости использования экрана. Это также позволит установить в автомобиль солнечные панели без увеличения его общей массы. Возобновляемая энергия, получаемая от солнечного света, затем может быть использована для зарядки батареи.
Система использует метод компьютерной анимации для виртуального переноса операционного устройства на плоскую поверхность. Управление теперь осуществляется с помощью отпечатанных на поверхности элементов устройства.
Jaguar Land Rover успешно испытала технологию LESA на прототипе приборной панели, добившись сокращения общего веса конструкции на 60% и минимизировав размеры элементов с 50 до 3,5 мм. Данное исследование было удостоено награды от Института инженерии и технологии (IET), жюри которого высоко оценило его за достижения в сфере автомобильной электроники будущего.
Новые разработки стали очередным шагом Jaguar Land Rover по выполнению своей стратегической миссии – Destination Zero, в рамках которой компания стремится сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее. Сокращение веса позволит будущим моделям Jaguar и Land Rover получить еще больше возможностей для электрификации и добиться усовершенствования топливной эффективности, что поможет компании достичь своих целей по минимизации вредных выбросов.
Ашутош Томар (Ashutosh Tomar), технический директор Jaguar Land Rover по исследованиям в области электроники: «Сфера здравоохранения, аэрокосмическая отрасль и военная промышленность уже используют преимущества структурной электроники. И наше исследование поможет впервые перенести данные решения в салон автомобиля. Мы считаем, что технология LESA – это будущее бортовой электроники, которая позволит нам разрабатывать и производить интерьер с широчайшими возможностями персонализации, а также снизить общий вес и стоимость производства автомобилей, помогая нам достичь целей в рамках миссии Destination Zero».
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.