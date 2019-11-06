Jaguar Land Rover стала первой в мире компанией, разрабатывающей технологию легкой электроники в упрощенной архитектуре для салона автомобиля

Передовые исследования Jaguar Land Rover в области электроники позволят заменить традиционные приборные панели с гибкими экранами и помогут водителям подобрать индивидуальные настройки интерьера с помощью меняющих цвет панелей

Jaguar Land Rover стала первой в мире компанией, разрабатывающей технологию легкой электроники в упрощенной архитектуре (LESA) для салона автомобиля. Сейчас данное решение применяется в портативных электронных устройствах и изогнутых OLED-телевизорах. Она может радикально изменить облик автомобильных салонов будущего и предоставит клиентам больше возможностей персонализации автомобиля в соответствии со своими предпочтениями.

С помощью технологии LESA Jaguar Land Rover сможет производить дисплеи, интегрированные в панели кузова и отображающие информацию только в случае необходимости, что позволит специалистам компании создавать модернизированный дизайн интерьера без использования кнопок. Такой дизайн может включать в себя настраиваемые системы освещения салона, виртуальные приборные панели и прочее.

Инновационная система печатной электроники также позволит сократить вес бортовой электроники до 60%, поскольку технология исключает необходимость в дополнительном пространстве для размещения блоков управления.

Элементы, использующие технологию LESA, будут создаваться с помощью более быстрых, простых и автоматизированных процессов. Цифровые дисплеи будут появляться на таких поверхностях, как деревянные панели, без необходимости использования экрана. Это также позволит установить в автомобиль солнечные панели без увеличения его общей массы. Возобновляемая энергия, получаемая от солнечного света, затем может быть использована для зарядки батареи.

Система использует метод компьютерной анимации для виртуального переноса операционного устройства на плоскую поверхность. Управление теперь осуществляется с помощью отпечатанных на поверхности элементов устройства.

Jaguar Land Rover успешно испытала технологию LESA на прототипе приборной панели, добившись сокращения общего веса конструкции на 60% и минимизировав размеры элементов с 50 до 3,5 мм. Данное исследование было удостоено награды от Института инженерии и технологии (IET), жюри которого высоко оценило его за достижения в сфере автомобильной электроники будущего.

Новые разработки стали очередным шагом Jaguar Land Rover по выполнению своей стратегической миссии – Destination Zero, в рамках которой компания стремится сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее. Сокращение веса позволит будущим моделям Jaguar и Land Rover получить еще больше возможностей для электрификации и добиться усовершенствования топливной эффективности, что поможет компании достичь своих целей по минимизации вредных выбросов.