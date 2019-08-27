Фердинанд Пих, который привел Porsche в VW, скончался. Ему шел 83 год

Фердинанд Пих, экс председатель и генеральный директор, превративший VAG в одного из крупнейших мировых автопроизводителей скончался в возрасте 82 лет.

Воскресным вечером Ф. Пиху стало плохо в баварском ресторане в Розенхайме, во время ужина со своей женой Урсулой, – сообщает газета Bild. Источники в больнице, сообщили Bild, что его доставили в ближайший госпиталь, где он скончался в тот же вечер.

Немецкая газета Handelsblatt также сообщает, что Пих умер.

Automotive News Europe сообщают, что им не удалось связаться с представителями семей Piech и Porsche, которые все еще контролируют контрольный пакет акций Volkswagen через свою семейную холдинговую компанию Porsche SE.

Внук Фердинанда Порше, основателя производства 911 модели, Пих стал генеральным директором Volkswagen в 1993 году, когда компания, буквально, летела в финансовую пропасть, погрязнув в убытках. Под гнетом проблем с качеством и высокой стоимости VW смог выкарабкаться, сделав упор на качество автомобиля без масштабного сокращения рабочих мест, правда уже gосле того, как Пих получил поддержку профсоюзов и акционеров. Он продолжал занимать пост крупнейшего стратега, который стал председателем наблюдательного совета в 2002 году.

Наивысшее достижением Piech во время работы в VW стало приобретение марки Porsche в 2012 году.

Эта покупка стала финалом его двоюродного брата Вольфганга Порше, который подтолкнул производителя спортивных автомобилей из Штутгарта к финансовому участию в VW четырьмя годами ранее.