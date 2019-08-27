Фердинанд Пих, который привел Porsche в VW, скончался. Ему шел 83 год

Воскресным вечером Ф. Пиху стало плохо в баварском ресторане в Розенхайме, во время ужина со своей женой Урсулой, – сообщает газета Bild. Источники в больнице, сообщили Bild, что его доставили в ближайший госпиталь, где он скончался в тот же вечер.
Немецкая газета Handelsblatt также сообщает, что Пих умер.
Automotive News Europe сообщают, что им не удалось связаться с представителями семей Piech и Porsche, которые все еще контролируют контрольный пакет акций Volkswagen через свою семейную холдинговую компанию Porsche SE.
Внук Фердинанда Порше, основателя производства 911 модели, Пих стал генеральным директором Volkswagen в 1993 году, когда компания, буквально, летела в финансовую пропасть, погрязнув в убытках. Под гнетом проблем с качеством и высокой стоимости VW смог выкарабкаться, сделав упор на качество автомобиля без масштабного сокращения рабочих мест, правда уже gосле того, как Пих получил поддержку профсоюзов и акционеров. Он продолжал занимать пост крупнейшего стратега, который стал председателем наблюдательного совета в 2002 году.
Наивысшее достижением Piech во время работы в VW стало приобретение марки Porsche в 2012 году.
Эта покупка стала финалом его двоюродного брата Вольфганга Порше, который подтолкнул производителя спортивных автомобилей из Штутгарта к финансовому участию в VW четырьмя годами ранее.
C 2014 года www.amsrus.ru
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