В Германии на смену российским Lada в шоу-румы завезут китайские автомобили

Весной этого года АВТОВАЗ принял решение уйти с европейского рынка, и дилеры Lada вынуждены искать себе новых поставщиков. Те, что находятся в Германии, уже нашли – с октября наряду с нераспроданными Ладами в их шоу-румах появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong

Капитуляция Лады из Европы связана с ужесточением экологического законодательства , адаптация к которому – непосильная задача для АВТОВАЗА. Поставки машин в страны ЕС должны были прекратиться весной, но у дилеров скопилось ещё много нераспроданных Вест и внедорожников 4×4, и продавцы пока не спешат менять таблички на фасадах, тем более что сервисные и гарантийные обязательства никто не отменял. Но что делать дилерам, когда все Лады будут проданы? Чем торговать? Немецкий импортёр Lada Automobile GmbH позаботился о своих подопечных (примерно 250 дилеров), и в июле этого года в некоторые автосалоны Lada завезли двухместные городские электромбильчики ZhiDou D2S (ZhiDou – дочерний бренд Geely), способные проехать 180 км на одной зарядке. Просят за эту красоту неземную с отделанным «кожей» салоном 19 990 евро – больше, чем за любую Ладу. На всякий случай уточним, что эмблемы и шильдики не переклеивают, то есть никто не пытается выдать китайскую «зелень» за новые Лады, просто машинами из Поднебесной торгуют дилеры российской марки в Германии.

В ближайшее время ассортимент китайских «электричек» в немецких автосалонах Lada будет расширен: в октябре к ситикарам ZhiDou D2S присоединятся фургон Joylong EW5 и микроавтобус Joylong EF5, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно. Эти машины выпускает существующая с 2007 года Jiangte Joylong Automobile, её клоны Тойот экспортируются в 59 стан мира, в том числе в Белоруссию (информация с официального сайта компании). И вот теперь Джойлонги будут покорять Германию силами продавцов Lada.

Joylong EW5 – это заднеприводный цельнометаллический фургон вагонной компоновки (колёсная база – 3110 мм, длина – до 5530 мм), вмещающий до 9,6 кубометров и 2,5 тонн груза. Электромотор с пиковой отдачей в 100 кВт (136 л.с.) и 320 Нм питается от литиевого аккумулятора ёмкостью 73,87 кВт·ч. Полной зарядки хватает на 325 км пробега, но это по китайским стандартам – запас хода по WLTP наверняка будет меньше. Кормовая дверь может быть распашной двухстворчатой либо цельной, поднимающейся вверх. В оснащении китайской версии заявлены кондиционер, подогрев сидений, простенькое радио с USB-портом и двумя громкоговорителями. Исполнение для Европы явно будет богаче, по крайней мере, по части систем безопасности.

Joylong EF5 – 7-местный микроавтобус длиной 4900 мм и с колёсной базов 2950 мм. Двигатель – такой же, как у EW5, но батарея другая – на 52,8 либо 85 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке – 180 и 300 км соответственно. Максимальная скорость ограничена отметкой 120 км/ч. В топ-версии «Люкс» EF5 снабжён семью подушками безопасности, трёхзонным климат-контролем, электроприводом регулировок кресла водителя, камерой заднего вида, мультимедийной системой с сенсорным экраном и десятью громкоговорителями, люком в крыше с электроприводом.

Цены в евро на Джойлонги пока не объявлены, но ясно, что низкими они не будут, однако в условиях общеевропейской «зелёной» истерии, крутящейся вокруг теории глобального потепления, китайские «электрички» могут оказаться популярнее иных Лад, не считая разве что 4×4, у которой здесь культовый статус и которую немцы по старинке зовут «Нивой». АВТОВАЗ очень рассчитывает на любовь европейцев к этой модели и планирует вернуться в Европу с новой «Нивой» года через три-четыре. Ну а дилерская сеть Lada пока будет заниматься продажей китайской техники.

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