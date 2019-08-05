Шпионские снимки хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения

Новый Volkswagen Golf восьмого поколения сфотографировали без камуфляжа во время официальной рекламной фотосессии

В Instagram опубликовали шпионские фотографии хэтчбека Volkswagen Golf восьмого поколения, которые были сделаны во время официальной рекламной фотосессии. Премьера автомобиля состоится в октябре 2019 года.

Судя по изображениям, следующий Volkswagen Golf будет отличаться от нынешней модели увеличенным рельефным капотом, совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой, а также более низкой линией крыши.

Что касается салона, то в нем будет минимум аналоговых кнопок и переключателей. Новинка получит полностью цифровую приборную панель, визуально объединенную с большим тачскрином, заключенным в отдельном блоке. Мультимедийная система сможет загружать обновления из облачного хранилища.

В основу Volkswagen Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 килограммов. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 литров.

В моторную гамму войдет новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Кроме того, у восьмого Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

Что касается спортивных модификаций модели, то среди них будет вариант GTI с мотором мощностью около 250 л. с., а также полноприводная R-версия, отдача двигателя которой вырастет до 350 лошадиных сил.