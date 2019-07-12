Обновленная версия Nissan Navara возвращается в Украину

Обновленная версия Nissan Navara возвращается в Украину
Июль 12 08:02 2019

Японский пикап сохранил рамную конструкцию и полный привод, но посвежел внешне, получил перенастроенную подвеску и увеличенную грузоподъемность.

Европейский офис Nissan презентовал в Париже обновленный пикап Nissan Navara, который, помимо другого оформления передней части, получил и несколько серьезных технических обновок. Мотор у «Навары» будет всего один — 2,3-литровый четырехцилиндровый турбодизель. В зависимости от рынка, он будет поставляться клиентам в одном из двух вариантов настройки: на 161 л.с. (с тягой 425 Н·м) и 190 л.с. (450 Н·м).

Явные внешние изменения сложно назвать по-настоящему удачными: они, как минимум, на любителя. Новый пикап получил массивную хромированную решетку радиатора с «ушами», прилегающими к новым передним фарам. Под прозрачными плафонами последних — светодиодные ДХО и линзы, а топовые комплектации получат светодиоды вместо галогенных ламп головного света и черненые «внутренности» фар вместо хромированных отражателей.

Куда более интересны изменения «по железу»: Navara получила многорычажную заднюю подвеску и отказалась от рессор в пользу новых амортизаторов с пружинами «двойного шага». При этом увеличился не только дорожный просвет (+25 мм, до 240 мм!), но и грузоподъемность: в знакомой украинским поклонникам бренда четырехдверной конфигурации Double Cab новый пикап сможет увезти в кузове до 1180 кг, а его допустимая полная масса увеличилась до 3250 кг.

Nissan Navara двигатель

Фото: auto.ria.com

Изменилась и передняя подвеска: производитель пока не вдается в технические подробности, но уверяет, что «Навара» станет более управляемым и менее валким. К тому же, теперь у пикапа будут дисковые тормоза «по кругу»: увеличенные до 320 мм впереди и с 308-миллиметровыми дисками вместо барабанных механизмов сзади. В сочетании с электронными системами контроля колебаний прицепа, экстренного торможения, помощи при подъеме и спуске с горы, это делает обновленный Navara одним из самых продвинутых пикапов на рынке.

Интерьер пикапа стал менее утилитарным: здесь использованы более качественные материалы, а информационная система получила новый 8-дюймовый дисплей по центру торпедо. Кроме того, на некоторых рынках для утилитарных базовых комплектаций будет предложена новая 6-ступенчатая «механика» с укороченным рычагом и усиленными синхронизаторами. Альтернатива — 7-ступенчатый «автомат» с обновленным программным обеспечением.

Nissan Navara салон

Фото: auto.ria.com

Интересно, что обновленный пикап уже можно купить в Украине: в салонах нескольких дилеров Nissan появились машины 2019 года в единственной пока (и довольно богатой) комплектации Platinum со 190-сильным вариантом мотора 2,3 dCi и «автоматом». Такой Navara обойдется покупателю в 1 млн 082 тыс. грн. Два по сто в одну посуду.

Это примерно на $300 дешевле обновленного Mitsubishi L200 с турбодизелем на 2,4 л и 6-ступенчатой АКПП в исполнении Instyle. За L200 в топовой комплектации Ultimate просят 1 млн 211 тыс. грн. В этой же ценовой категории окопался и новый Ford Ranger: за пикап со 170-сильным 2,0-литровым турбодизелем и 10-ступенчатым «автоматом» в комплектации Limited дилеры правят 1 млн 121 тыс грн., а топовый 213-сильный Ranger Wildtrack обойдется покупателю в 1 млн 216 тыс.

Не оставит дебютанта в покое и двухлитровый Volkswagen Amarok. Впрочем, «немец» все же подороже: 140 сильный полноприводный пикап в исполнении Rodeo дороже «Навары» на полторы тысячи «зеленых», хотя за 180-сильный Amarok Rancho с 8-ступенчатой АКПП придется заплатить уже 1 млн 278 тыс. 224-сильный трехлитровый Amarok V6 Volcano — игрок из другой лиги: его ценники только стартуют с 1 млн 509 тыс гривен.

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AMSRUS
AMSRUS

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