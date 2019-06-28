Власти приняли решение разморозить цены на бензин уже 1 июля

Власти приняли решение разморозить цены на бензин уже 1 июля
Июнь 28 18:09 2019

Власти решили разморозить цены на топливо. Действующее соглашение по итогам совещаний у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Козака было решено не продлевать.

“Соглашения, да, они четвёртый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут, … так называемые надстройки с обратными акцизами, демпфирующими надбавками”, – сказал глава “Сургутнефтегаза”

Владимир Богданов, отвечая на вопросы акционеров. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, действующее соглашение вступило в силу 1 ноября и продлилось до 31 марта 2019 года, после чего было принято решение о его продлении до 1 июля.

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AMSRUS
AMSRUS

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