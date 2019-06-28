Власти приняли решение разморозить цены на бензин уже 1 июля

“Соглашения, да, они четвёртый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут, … так называемые надстройки с обратными акцизами, демпфирующими надбавками”, – сказал глава “Сургутнефтегаза”