Власти приняли решение разморозить цены на бензин уже 1 июля

“Соглашения, да, они четвёртый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у Силуанова, и у Козака, что с 1 июля уже они не будут, … так называемые надстройки с обратными акцизами, демпфирующими надбавками”, – сказал глава “Сургутнефтегаза”
Владимир Богданов, отвечая на вопросы акционеров. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, действующее соглашение вступило в силу 1 ноября и продлилось до 31 марта 2019 года, после чего было принято решение о его продлении до 1 июля.
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