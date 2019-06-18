Рейтинг регионов РФ по среднему возрасту подержанных автомобилей

По итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц. При этом средний возраст всех перепроданных за этот период машин составил 11,4 года.

В зависимости от субъекта РФ данный показатель заметно отличается. Так, в 41 регионе он оказывается ниже, чем в целом по стране. Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. Еще в 6 регионах страны (Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край) он не дотягивает до 10 лет, а в Подмосковье и ХМАО – равен им.

В остальных российских регионах средний возраст легковых автомобилей с пробегом, реализованных с января по май, превышает 10 лет. Причем в Ростовской, Ивановской, Калужской областях и Северной Осетии он идентичен общероссийскому показателю (11,4 года).

Самые «старые» машины в стране перепродаются в субъектах Дальнего Востока. К примеру, на Камчатке их средний возраст достигает 17 лет, а в Еврейской АО, Магаданской области, на Сахалине, Алтае и в Бурятии он составляет более 16 лет. Как отмечают эксперты аналитического агентства Автостат, столь высокий средний возраст во многом объясняется структурой местного автопарка, основу которого образует техника, в течение длительного времени ввозившаяся из соседней Японии.

Регионы РФ по среднему возрасту легковых автомобилей с пробегом

№ Регион Объем вторичного рынка, тыс. шт. Средний возраст, лет 1 Чеченская Республика 19,6 8,5 2 Москва 103,6 8,6 3 Республика Татарстан 52,0 8,9 4 Санкт-Петербург 68,2 9,2 5 Республика Дагестан 36,9 9,4 6 Чувашская Республика 13,7 9,7 7 Удмуртская Республика 19,7 9,8 8 Самарская область 41,1 9,8 9 Пермский край 29,9 9,8 10 Московская область 132,1 10,0 11 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 27,6 10,0 12 Республика Башкортостан 57,6 10,2 13 Республика Ингушетия 7,5 10,2 14 Оренбургская область 26,7 10,3 15 Архангельская область 14,1 10,4 16 Республика Марий Эл 7,6 10,4 17 Ульяновская область 16,4 10,5 18 Нижегородская область 43,9 10,5 19 Ямало-Ненецкий автономный округ 9,3 10,6 20 Рязанская область 14,7 10,6 21 Кабардино-Балкарская Республика 12,6 10,8 22 Тюменская область 24,0 10,8 23 Вологодская область 18,0 10,8 24 Ленинградская область 19,1 10,8 25 Пензенская область 15,8 10,9 26 Республика Калмыкия 3,6 10,9 27 Свердловская область 60,7 11,0 28 Ярославская область 16,8 11,0 29 Республика Мордовия 9,5 11,0 30 Ставропольский край 41,2 11,0 31 Саратовская область 30,1 11,0 32 Тамбовская область 13,4 11,0 33 Липецкая область 16,7 11,1 34 Тульская область 21,9 11,2 35 Ненецкий автономный округ 0,5 11,2 36 Карачаево-Черкесская Республика 7,5 11,2 37 Костромская область 8,2 11,3 38 Владимирская область 19,6 11,3 39 Мурманская область 11,1 11,3 40 Челябинская область 52,1 11,3 41 Республика Коми 10,2 11,3 42 Ростовская область 59,0 11,4 43 Ивановская область 12,7 11,4 44 Калужская область 16,2 11,4 45 Республика Северная Осетия – Алания 12,4 11,4 46 Волгоградская область 31,8 11,5 47 Воронежская область 34,2 11,5 48 Краснодарский край 100,8 11,6 49 Тверская область 19,2 11,6 50 Астраханская область 14,4 11,7 51 Кировская область 17,8 11,7 52 Белгородская область 24,2 11,8 53 Новгородская область 8,9 11,8 54 Орловская область 10,5 11,9 55 Брянская область 15,6 12,0 56 Республика Карелия 10,4 12,0 57 Курская область 17,0 12,1 58 Республика Адыгея 6,6 12,1 59 Кемеровская область 39,3 12,3 60 Смоленская область 15,0 12,4 61 Курганская область 13,1 12,4 62 Псковская область 9,3 12,9 63 Томская область 15,3 13,1 64 Омская область 31,9 13,2 65 Красноярский край 48,2 13,6 66 Приморский край 42,6 13,6 67 Новосибирская область 50,7 14,2 68 Республика Хакасия 9,5 14,3 69 Иркутская область 40,8 14,6 70 Алтайский край 39,8 15,0 71 Хабаровский край 23,7 15,1 72 Республика Тыва 4,4 15,1 73 Калининградская область 16,7 15,2 74 Республика Саха (Якутия) 14,5 15,3 75 Чукотский автономный округ 0,3 15,5 76 Забайкальский край 15,8 15,8 77 Амурская область 13,1 16,0 78 Республика Бурятия 12,1 16,1 79 Сахалинская область 10,0 16,2 80 Республика Алтай 3,6 16,6 81 Магаданская область 2,5 16,6 82 Еврейская автономная область 2,3 16,7 83 Камчатский край 6,7 17,0 Итого по России* 2 047,3 11,4

* Без учета Республики Крым и Севастополя.

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