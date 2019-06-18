Рейтинг регионов РФ по среднему возрасту подержанных автомобилей

Рейтинг регионов РФ по среднему возрасту подержанных автомобилей
Июнь 18 18:07 2019

По итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц. При этом средний возраст всех перепроданных за этот период машин составил 11,4 года.

В зависимости от субъекта РФ данный показатель заметно отличается. Так, в 41 регионе он оказывается ниже, чем в целом по стране. Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. Еще в 6 регионах страны (Санкт-Петербург, Дагестан, Чувашия, Удмуртия, Самарская область и Пермский край) он не дотягивает до 10 лет, а в Подмосковье и ХМАО – равен им.

В остальных российских регионах средний возраст легковых автомобилей с пробегом, реализованных с января по май, превышает 10 лет. Причем в Ростовской, Ивановской, Калужской областях и Северной Осетии он идентичен общероссийскому показателю (11,4 года).

Самые «старые» машины в стране перепродаются в субъектах Дальнего Востока. К примеру, на Камчатке их средний возраст достигает 17 лет, а в Еврейской АО, Магаданской области, на Сахалине, Алтае и в Бурятии он составляет более 16 лет. Как отмечают эксперты аналитического агентства Автостат, столь высокий средний возраст во многом объясняется структурой местного автопарка, основу которого образует техника, в течение длительного времени ввозившаяся из соседней Японии.

Регионы РФ по среднему возрасту легковых автомобилей с пробегом

РегионОбъем вторичного рынка, тыс. шт.Средний возраст, лет
1Чеченская Республика19,68,5
2Москва103,68,6
3Республика Татарстан52,08,9
4Санкт-Петербург68,29,2
5Республика Дагестан36,99,4
6Чувашская Республика13,79,7
7Удмуртская Республика19,79,8
8Самарская область41,19,8
9Пермский край29,99,8
10Московская область132,110,0
11Ханты-Мансийский автономный округ – Югра27,610,0
12Республика Башкортостан57,610,2
13Республика Ингушетия7,510,2
14Оренбургская область26,710,3
15Архангельская область14,110,4
16Республика Марий Эл7,610,4
17Ульяновская область16,410,5
18Нижегородская область43,910,5
19Ямало-Ненецкий автономный округ9,310,6
20Рязанская область14,710,6
21Кабардино-Балкарская Республика12,610,8
22Тюменская область24,010,8
23Вологодская область18,010,8
24Ленинградская область19,110,8
25Пензенская область15,810,9
26Республика Калмыкия3,610,9
27Свердловская область60,711,0
28Ярославская область16,811,0
29Республика Мордовия9,511,0
30Ставропольский край41,211,0
31Саратовская область30,111,0
32Тамбовская область13,411,0
33Липецкая область16,711,1
34Тульская область21,911,2
35Ненецкий автономный округ0,511,2
36Карачаево-Черкесская Республика7,511,2
37Костромская область8,211,3
38Владимирская область19,611,3
39Мурманская область11,111,3
40Челябинская область52,111,3
41Республика Коми10,211,3
42Ростовская область59,011,4
43Ивановская область12,711,4
44Калужская область16,211,4
45Республика Северная Осетия – Алания12,411,4
46Волгоградская область31,811,5
47Воронежская область34,211,5
48Краснодарский край100,811,6
49Тверская область19,211,6
50Астраханская область14,411,7
51Кировская область17,811,7
52Белгородская область24,211,8
53Новгородская область8,911,8
54Орловская область10,511,9
55Брянская область15,612,0
56Республика Карелия10,412,0
57Курская область17,012,1
58Республика Адыгея6,612,1
59Кемеровская область39,312,3
60Смоленская область15,012,4
61Курганская область13,112,4
62Псковская область9,312,9
63Томская область15,313,1
64Омская область31,913,2
65Красноярский край48,213,6
66Приморский край42,613,6
67Новосибирская область50,714,2
68Республика Хакасия9,514,3
69Иркутская область40,814,6
70Алтайский край39,815,0
71Хабаровский край23,715,1
72Республика Тыва4,415,1
73Калининградская область16,715,2
74Республика Саха (Якутия)14,515,3
75Чукотский автономный округ0,315,5
76Забайкальский край15,815,8
77Амурская область13,116,0
78Республика Бурятия12,116,1
79Сахалинская область10,016,2
80Республика Алтай3,616,6
81Магаданская область2,516,6
82Еврейская автономная область2,316,7
83Камчатский край6,717,0
Итого по России*2 047,311,4

* Без учета Республики Крым и Севастополя.

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AMSRUS
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