На время проверки отстранили от работы замначальника ГИБДД Сургута

Заместитель начальника отдела ГИБДД Сургута Роман Кузовлев отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проверки, которая инициирована после публикации в соцсетях обращения сотрудников сургутского ДПС к руководству СКР и МВД.

Об этом Znak.com рассказала начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«После публикации видеозаписи с участием сотрудников ОГИБДД по Сургуту в Сети руководством окружного управления МВД назначена служебная проверка, на время проведения которой заместитель начальника ОГИБДД по Сургуту, попавший на видеозапись, отстранен от исполнения служебных обязанностей», — отметила она. По ее словам, в ходе разбирательства будет дана принципиальная оценка действиям руководящего состава сургутской Госавтоинспекции. «Виновные должностные лица понесут строгую дисциплинарную ответственность», — резюмировала представитель полиции Югры.

Напомним, речь идет об анонимном обращении личного состава ОБ ДПС ГИБДД по Сургуту, которое было размещено 28 мая во «ВКонтакте» в группе «Омбудсмен полиции». В нем сотрудники указывали, что их заместитель начальника ОГИБДД по Сургуту, начальник отделения исполнения административного законодательства — майор полиции Роман Кузовлев требует со своих подчиненных выявления как можно больше административных правонарушений.

«На разводе при заступлении на службу личного состава данный руководитель всегда ставит невыполняемые, противоречащие действующему законодательству, задачи по выявлению административных правонарушений. Хотя согласно 186 приказа, первым пунктом прописано: основной задачей ДПС является пресечение преступлений и административных правонарушений», — говорилось в тексте обращения (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — ред.).

В подтверждение своих слов сотрудники прикрепили видео с одной из встреч с Кузовлевым, где он ставит задачу каждому экипажу выявлять не менее 30 нарушений. «Меньше кататься нужно, больше жезлом работать», — напутствовал он своих подчиненных. Также в разговоре Кузовлев упоминает, что «есть у нас КоАП, подписанный Вовочкой Путиным», который надо выполнять». Речь шла о сдаче после смены сотрудниками материалов, собранных по нарушениям.

Кроме того, на видео Кузовлев ставит одному из подчиненных задачи, не связанные с безопасностью дорожного движения: выявление нелегалов и пьяных граждан, прогуливающихся по улицам города.

«На неоднократные обращения сотрудников на неадекватные требования Кузовлева руководству ГИБДД Сургута, а именно начальнику ОГИБДД майору полиции Чеурину М. М. и врио начальника УМВД по Сургуту полковнику внутренней службы Бабушкину В. А., инспектора ДПС в ответ получали жесткий прессинг от того самого руководства», — говорилось в обращении.

Сотрудники попросили председателя СКР Александра Бастрыкина и министра МВД Владимира Колокольцева провести проверку в отношении их руководителей и принять самые жесткие меры. «Тут круговая порука и закон о противодействию коррупции здесь не действует», — говорилось в обращении.

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