«АВТОСТАТ» опубликовал ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых пикапов

Лидером российского рынка новых пикапов среди регионов стал Ханты-Мансийский АО

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за январь – апрель 2019 года объем российского рынка новых пикапов составил 3 тыс. единиц. При этом лидером данного рынка среди регионов является не Москва, а Ханты-Мансийский АО. Так, за отчетный период жители этого субъекта РФ приобрели 301 новый пикап, что соответствует 10% от общего объема.

А вот на втором месте расположилась столица страны с показателем 228 экземпляров. Замыкает тройку регионального рейтинга соседнее Подмосковье (135 шт.). Далее следуют Иркутская область (112 шт.) и Санкт-Петербург (108 шт.), Красноярский (107 шт.) и Краснодарский (106 шт.) края. В ТОП-10 регионов по объему рынка новых пикапов в России также попали: Самарская область (98 шт.), Свердловская область (97 шт.) и Ямало-Ненецкий АО (97 шт.). О том, какие модели пикапов в нашей стране являются наиболее популярными, можно узнать из специально подготовленной инфографики, а определить их стоимость на вторичном рынке поможет калькулятор «Оценка авто».

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