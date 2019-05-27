Мировому авторынку готовят нового лидера

Мировому авторынку готовят нового лидера
Май 27 12:09 2019

Новым членом французско-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi может стать итальянско-американский концерн Fiat Chrysler (FCA)

Сегодня Financial Times сообщила, что Renault Group и FCA ведут переговоры о слиянии. Если сторонам удастся договориться, а регуляторы одобрят такую сделку, на мировом рынке автопрома появится новый лидер с годовыми продажами в 15 млн автомобилей.

В расстановке лидеров на мировом авторынке могут произойти существенные изменения: сегодня стало известно, что новым членом французско-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi может стать итальянско-американский концерн Fiat Chrysler (FCA). Ссылаясь на собственные неназванные источники, Financial Times сегодня сообщила: Renault и FCA ведут переговоры о возможном слиянии, которые находятся уже на продвинутой стадии.

Fiat Chrysler и Renault уже давно являются партнерами по производству легковых автомобилей и несколько месяцев вели переговоры о создании единой платформы, но, как отмечают источники газеты, сейчас стороны готовы пойти еще дальше.

Ранее гендиректор FCA Майк Мэнли говорил в интервью FT, что рассмотрит любое предложение, которое способно усилить позиции его концерна. А объединение с Renault, безусловно, является именно таким.

Итальянский концерн получает большую часть прибыли в Северной Америке, где у него сильны позиции на рынке грузовиков и джипов, однако в Европе компания терпит убытки. Renault же, наоборот, занимая третье место по продажам на европейском рынке, не имеет выхода на рынок Северной Америки.

Если FCA войдет в состав альянса с Renault, Nissan и Mitsubishi, то новый автогигант будет доминировать на мировом рынке, сместив с первого места по количеству проданных авто Volkswagen Group. Общие продажи Renault, Nissan, Mitsubishi и FCA в 2018 году составили 15,6 млн автомобилей, в то время как у немецкого концерна — 10,8 млн. К тому же вхождение FCA в альянс серьезно изменит баланс сил внутри организации, причем не в пользу японских концернов. По информации FT, Nissan в переговорах с Fiat не участвует. После скандала вокруг Карлоса Гона представители Nissan не раз заявляли, что считают схему управления в альянсе, при которой все основные решения принимаются французской стороной, несправедливой. В свою очередь, попытки Renault провести переговоры о более тесном партнерстве с японской компанией, в том числе полноценное слияние, отвергались.

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AMSRUS
AMSRUS

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