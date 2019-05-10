Курсы водительского мастерства Master Maserati Driving Courses отмечают юбилей

Master Maserati Driving Courses 20 лет в работают в плотном партнерстве со Scuderia de Adamich

Новый сезон курсов водительского мастерства Master Maserati Driving Courses только что стартовал: запланировано в общей сложности 11 мероприятий, которые пройдут на автодроме в Варано де Малегари в Италии и завершатся 7 ноября этого года.

В нынешнем году марка с трезубцем отмечает 20-летний юбилей Master Maserati Driving Courses в партнерстве со Scuderia de Adamich.

Весной 1999 года был запущен проект Master Maserati и прошел первый 2-дневный курс Master GT на Autodromo Riccardo Paletti в Варано де Малегари, в котором приняли участие 12 клиентов. Под руководством Андреа де Адамича (Andrea de Adamich), многолетнего энтузиаста автогонок и бывшего пилота Формулы-1, и его сотрудников участники сели за руль мощных купе 3200 GT и провели серию заездов и специальных трековых тренировок с использованием передовых систем сбора данных для анализа вождения на гоночной трассе, получения ценнейшей обратной связи и исправления водительских ошибок.

В числе первых инструкторов также был бывший пилот Формулы-1 Иван Капелли (Ivan Capelli), который сейчас занимает пост президента ACI Milan (миланский филиал Итальянского автомобильного клуба).

С тех пор было проведено более 500 курсов Master Maserati Driving Courses общей продолжительностью более 700 дней на автодроме. Более 7000 клиентов и энтузиастов из более чем 50 стран садились за руль различных моделей Maserati за 20 лет проведения курсов.

С 1999 года по настоящее время на этих курсах использовалось почти 30 различных моделей Maserati. Участники всегда имели возможность сесть за руль флагманской модели Quattroporte, а с 2014 года – также и спортивного седана Ghibli. Модель 3200 GT Coupé олицетворяла спортивный характер марки с 1998 года до ее замены в 2008 году на новую GranTurismo в различных версиях.

Автомобили из гоночного чемпионата Trofeo Maserati – Coupé Cambiocorsa и затем GranSport и GranSport MC – также входили в автопарк курсов, посвященных совершенствованию гоночной техники вождения на кольцевой трассе. Сегодня GranTurismo MC GT4 является ключевой моделью курсов Race («Гонка») и Championship («Чемпионат») для клиентов и энтузиастов, которые любят спортивные автомобили этого типа.

С 2016 года Levante, первый внедорожник в более чем вековой истории Maserati, также пополнил автопарк курсов в рамках нового инновационного формата, сочетающего заезды на кольцевой гоночной трассе и на бездорожье. Для этого неподалеку от автодрома была создана новая 11-километровая внедорожная трасса. Она расположена в природном заповеднике и состоит из разнообразных маршрутов и особо сложных спецучастков с изобилием естественных и специально созданных препятствий, которые позволяют научить участников секретам вождения на бездорожье за рулем внедорожника Levante.

В 2019 году Master Maserati Driving Courses предлагает сразу пять различных форматов с разнообразным захватывающим опытом вождения автомобилей марки с трезубцем.

Четыре курса посвящены вождению на кольцевой гоночной трассе и проходят на автодроме Riccardo Paletti в Варано де Малегари с использованием моделей Maserati Quattroporte, Ghibli, GranTurismo, GranCabrio и Levante.

Еще один курс предназначен специально для корпоративных клиентов, которые стремятся развить и усилить командный дух, используя для этого развлекательный формат и особый дух уникального, разработанного по индивидуальному заказу мероприятия Master Maserati Driving Courses.

Master Maserati Driving Courses используют весь модельный ряд компании из Модены и нацелены на постоянное улучшение навыков и стиля вождения участников благодаря неустанному наставничеству профессиональных гонщиков в качестве инструкторов.

Курсы доступны для всех поклонников мира Maserati – не только для тех, кто уже владеет автомобилем Maserati, но также и для потенциальных клиентов – и проводятся на Autodromo Riccardo Paletti в Варано де Малегари, примерно в 20 км от города Парма. В состав кольцевой трассы протяженностью 2,3 км входит знаменитый вираж Ferro di Cavallo («Подкова»), который сполна испытывает водительское мастерство, а трасса в целом сочетает выдающиеся технические характеристики и высококлассную профессиональную инфраструктуру.

Scuderia de Adamich является партнером и координатором Master Maserati Driving Courses с 1999 года. Связь двух компаний, которая сегодня крепче, чем когда-либо, позволяет постоянно совершенствовать и улучшать методики и различные форматы курсов с первых лет их существования.

В дополнение к курсам Master Maserati Driving Courses, которые проводятся в Варано де Малегари, за прошедшие годы были созданы иные форматы мероприятий в других местах – такие как Master Maserati Ice & Snow в Кортина-д’Ампеццо, Санкт-Морице в Швейцарии и Арьеплуге в Швеции (всего примерно в 70 км от Полярного круга). Эти курсы позволяют участникам усовершенствовать свое водительское мастерство и насладиться выдающейся динамикой автомобилей Maserati в экстремальных условиях на скользких дорожных покрытиях.