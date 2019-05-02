Стартовало благоустройство улиц в районе Капотни Москвы

Началось комплексное, масштабное благоустройство улиц в районе Капотни

В столичном районе Капотня приступили к комплексному благоустройству улицы Капотни, 1-го и 2-го Капотнинских проездов и Проектируемого проезда №5217, уже оборудованы строительные площадка и городок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участки ремонта отделены специальным ограждением с сигнальными огнями, которые заметны вечером и ночью. Установлены дорожные знаки, предупреждающие о ремонте автомобилистов, а для прохода по пешеходной части улиц положили временные настилы, которые ведут к зданиям, остановкам общественного транспорта и наземным пешеходным переходам.

«Рабочие уже приступили к устройству кабельной канализации, а также ремонту и усовершенствованию системы водостока. <…> Во время работ полного перекрытия улиц для проезда автомобилей не предусматривается. Вероятны лишь временные ограничения движения на отдельных полосах в зависимости от того, какой участок ремонтируют. Будет обеспечиваться возможность для проезда транспорта и прохода пешеходов», – отмечается в материале.

В настоящее время территория в районе жилой застройки преимущественно 1950–1970-х годов находится в неудовлетворительном состоянии: разбитые дороги, узкие тротуары, устаревшие лестничные спуски, недостаточное освещение на проезжей и пешеходной части.

Основная задача благоустройства данной территории – формирование общественного пространства, включающего территории жилой застройки, прилегающих скверов, а также парка для создания единой комфортной инфраструктуры района.

Тротуары расширят и сделают просторнее, на проезжей части обновят асфальт и нанесут свежую разметку. Вдоль дорог организуют парковочные места. Кроме того, на территории района предусматриваются плоскостные парковки для автовладельцев и заездные карманы для общественного транспорта. Для велосипедистов планируется оборудовать велодорожки, а вместо существующих установить более 20 современных остановочных павильонов.

На улицах района установят порядка 1,1 тысячи современных фонарей с энергосберегающими лампами, а также удобные скамейки и урны. Пешеходам и водителям помогут навигационные и информационные стелы.

В Капотне планируется оборудовать детские и спортивные площадки, высадить более 850 деревьев и около 9,4 тысячи кустарников; газоны займут площадь более чем 20 гектаров, появятся и цветники.

Возле пруда в районе улицы Капотни создадут зону отдыха с кафе и парковкой. Там будут удобные лавочки и променад у воды. Неподалеку обустроят небольшой районный парк с детскими и спортивными площадками, шахматным павильоном и сценой для спектаклей и концертов. В парке также будет велодорожка для любителей активного отдыха.

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