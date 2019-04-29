Toyota построила в Японии копию гоночной трассы Нюрбургринг

Автопроизводитель Toyota открыл в Японии новый тестовый комплекс, на котором планируется испытывать будущие модели бренда. Об этом 29 апреля сообщает Autonews.
Научное подразделение под названием Toyota Shimoyama расположено в префектуре Айти на территории в 650,8 га.
В состав тестового комплекса входит трасса длиной 5,3 км, которую в компании называют «собственным Нюрбургрингом». Большое количество виражей и поворотов разного типа позволит инженерам более тщательно настраивать каждую из будущих моделей.
23 апреля сообщалось, что компания Toyota в течение трех ближайших лет собирается выпустить на рынок 12 новых моделей. Одна из главных новинок — компактный полноприводный кроссовер.
Автомобиль должен стать более функциональной альтернативой нынешней модели C-HR, которая на американском рынке предлагается только в переднеприводном исполнении.
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