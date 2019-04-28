Машина с ГБО: насколько выгодно ездить на газе

Установка газового оборудования – все ли так просто и безопасно?

Бензин нынче стоит недешево, а потому приходиться задумываться о способах сэкономить. Один из них – установка газового оборудования. Другое дело, что подобные системы по сей день окутаны слухами и мифами. Что из них правда, а что – нет? В интернете можно найти ресурсы, посвященные изобличению газобаллонных установок.

Да что там изобличение… Против ГБО разворачивают настоящие агитационные онлайн-акции! Системы описываются как абсолютное зло, которому не место на автомобилях. Конечно, подобная позиция – довольно радикальная, но вместе с тем нельзя не признать, что определенные недостатки у ГБО есть.

Бюрократические процедуры

Первое, с чем столкнется владелец машины на газе, – необходимость регистрировать изменения в конструкции. Причем, согласно регламенту Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств”, перед внесением нововведений нужно пройти предварительную техническую экспертизу и получить в одной из лабораторий, имеющих аккредитацию, разрешающее заключение.

Для этого высылается перечень готовящихся изменений, скан документов на автомобиль и оплачивается сумма примерно до 5 тысяч рублей (в зависимости от лаборатории). Получили “добро”? Это еще не все – далее следует поездка в службу технического надзора ГИБДД, где предстоит написать заявление и предоставить машину для осмотра и фотосъемки. После этого можно устанавливать ГБО в одной из компаний.

Там вам выдадут кипу документов, включая копию сертификата на право проведения работ и сертификат на комплектующие, декларацию об объеме выполненных работ и разные свидетельства. После этого в подразделение ГИБДД, куда приезжали в первый раз, предоставляете автомобиль с установленным газовым оборудованием, документы и удостоверение личности. И лишь после этого получаете соответствующую запись в ПТС и меняете СТС автомобиля. Вот так процесс выглядит вкратце.

Что, стало страшно? Но мы живем в России, где суровость, а порой бредовость законов компенсируется необязательностью исполнения. Пообщавшись с опытными “газовщиками”, мы узнали, что далеко не все они соглашаются на семь кругов бюрократического ада, а просто ставят максимально совершенную систему (например, от итальянской марки BRC) и ездят. Не поймите нас превратно – это не руководство к действию, а констатация факта.

На незарегистрированное оборудование водителю грозит административный штраф по статье 12.5 КоАП РФ в размере 500 рублей.

Проверка баллонов

Поставили ГБО и забыли о нем? Как бы не так! Резервуар необходимо сдавать на освидетельствование, то есть, на контроль за его техническим состоянием. Пропановые баллоны подлежат проверке раз в два года, а с метановыми дела обстоят сложнее – периодичность зависит от материала корпуса. Например, композитные резервуары тестируются раз в два года, а, например, стальные отправляются на проверку каждую пятилетку.

Порядок освидетельствования баллонов таков. Сперва владельцу автомобиля предстоит самостоятельный демонтаж пустого баллона. На специальной фирме, коих очень мало, проведут визуальный осмотр внешней поверхности, сварных швов, гидравлические испытания, сушка и нанесение клейма. Трещины, течи и деформации? Тогда баллон признают бракованным.

По итогам владельцу выдадут соответствующее свидетельство о проведении испытаний. Разумеется, все это не бесплатно – сумма процедуры может составлять порядка 5 тысяч рублей. Да, обычная процедура, нацеленная на обеспечение безопасности, но требующая времени и денег. Говорить о том, что “пятерка” – сущие копейки” не советуем, ибо для одних – это ничто, а для других вполне себе сумма. Таковы реалии, если действовать строго по букве закона, чем занимаются отнюдь не все.

Сокращение объема багажника и дополнительная масса

Как показывает практика, вопросы экономии занимают владельцев самой разной техники – от Ford Focus до Chevy Tahoe. За дальнобойность все расплачиваются уменьшением объема багажника, ибо цилиндрический баллон в большинстве случаев размещается именно там. Как следствие, заметно ухудшаются трансформационные возможности, в случае, если задний диван, в спинку которого упирается дополнительный топливный резервуар, может раскладываться. Это, во-первых. Во-вторых, вы будете постоянно возить с собой лишний вес в пределах полусотни килограммов – с учетом массы баллона и пропан-бутана.

Метановый дефицит

Установка метановой ГБО встречается реже систем на пропан-бутане. Интересно, что в России есть заводские “метановые” автомобили, например, Lada Vesta CNG или Largus CNG. Но в той же Москве заправок с данным видом топлива раз-два и обчелся, а все они находятся на окраинах, что не совсем удобно с точки зрения логистики.

Трудности адаптации

Эксплуатация автомобиля на газовом топливе сопряжена с еще одним неприятным моментом, о котором рассказывают владельцы. После длительной езды на экономичной и более экологичной “горючке” автомобиль не может сразу очухаться с возвращением обратно на бензин – теряет тягу и едет хуже. Иногда эффект напоминает переход с топлива Аи-95 на 76-й бензин. Адаптация может занять сотни километров пробега.

Сложность при продаже

Часто соискатели закрывают объявление, увидев строку об установленном ГБО. Система нужна далеко не всем и мало кто хочет возиться с ее демонтажем. Наконец, сильным сдерживающим фактором является “газофобия” – люди боятся “попасть” на ремонт двигателя, к которому якобы может привести установка. О влиянии ГБО на кондицию мотора ходят разные версии. В интернете можно найти истории про сгоревшие клапаны и уничтоженные головки блока цилиндров, но адепты парируют: эти проблемы были характерны для ГБО первых поколений и встречались на двигателях без датчиков детонации, а системы четвертой генерации куда безопаснее.

Главное помнить, что температура горения газовой смеси выше, чем бензиновой, скорость процесса ниже, а октановое число отличается в большую сторону. Двигатель не скажет вам спасибо, если крутить его до высоких оборотов на газовой смеси. Тем не менее, факт остается фактом – продать машину с ГБО априори сложнее, только если покупатель не ищет именно экономичный вариант. Нюансы есть, но газифицированные автомобили своих владельцев как будто не разочаровывают.

Оговоримся – имеются в виду наиболее совершенные системы последнего поколения, которые, как показывает опыт наших респондентов, не вредят здоровью двигателя многие десятки тысяч километров. Экономическое обоснование есть и довольно весомое: разница в тратах на топливо оказывается почти двукратной, несмотря на то, что на газе расход больше.

Источник.