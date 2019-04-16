Даниэль Рикардо открыл счет на Гран-при Китая в Шанхае

Автогонщик заработал свои первые очки за команду Renault F1 Team на Международном автодроме Шанхая, где состоялся Гран-при Китая, ставший 1 000-й гонкой в истории Формулы-1.

Даниэль стартовал и финишировал на седьмом месте и заработал шесть очков, открыв, таким образом, свой счет в 2019 году.

Нико Хюлькенберг сошел с дистанции на 16-м круге вскоре после пит-стопа. Команда сейчас пытается разобраться с причинами неполадки системы MGU-K.

Нико стартовал с 8-го места на шинах Pirelli Soft (красные ободки), заехал в боксы на 11-м круге и установил комплект Hard (белые ободки), а на 16-м круге досрочно завершил гонку.

Даниэль стартовал с 7-го места на шинах Soft, заехал на пит-лейн на 18-м круге и установил комплект Hard.

Нико Хюлькенберг, стартовал 8-м, сход:

Я очень разочарован сегодняшней гонкой. Старт у меня не получился – я потерял позицию, а потом было тяжело преследовать машины впереди. Выезжая с пит-стопа, я попал в небольшой трафик, а затем почувствовал падение мощности. Мы пробовали разные варианты, чтобы устранить проблему, поскольку казалось, что дело было в программном обеспечении, но ничего сделать не удалось, и мне пришлось сойти. Мы разбираемся с этим инцидентом, но пока что все указывает на неполадку MGU-K. Нам есть над чем поработать перед следующей гонкой, и мы все внимательно проанализируем и выступим сильнее.

Даниэль Риккардо, стартовал 7-м, финишировал 7-м:

Приятно хорошо выступить, завершить гонку и заработать первые очки за команду. Мы запомним положительные моменты этого Гран-при. Может показаться, что седьмое место не потребовало значительных усилий, но это не так. В некотором смысле, я провёл гонку почти в одиночестве, было не слишком много схваток за более высокие позиции, однако сзади меня активно атаковали до самого конца. Результат хороший, лучший, на который мы можем рассчитывать, по крайней мере сегодня. Мы будем ориентироваться на этот результат в следующих двух гонках и продолжим стремиться вверх.

Сириль Абитбуль, директор команды: