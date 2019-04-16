Даниэль Рикардо открыл счет на Гран-при Китая в Шанхае

Даниэль стартовал и финишировал на седьмом месте и заработал шесть очков, открыв, таким образом, свой счет в 2019 году.
Нико Хюлькенберг сошел с дистанции на 16-м круге вскоре после пит-стопа. Команда сейчас пытается разобраться с причинами неполадки системы MGU-K.
Нико Хюлькенберг, стартовал 8-м, сход:
Нико Хюлькенберг
Я очень разочарован сегодняшней гонкой. Старт у меня не получился – я потерял позицию, а потом было тяжело преследовать машины впереди. Выезжая с пит-стопа, я попал в небольшой трафик, а затем почувствовал падение мощности. Мы пробовали разные варианты, чтобы устранить проблему, поскольку казалось, что дело было в программном обеспечении, но ничего сделать не удалось, и мне пришлось сойти. Мы разбираемся с этим инцидентом, но пока что все указывает на неполадку MGU-K. Нам есть над чем поработать перед следующей гонкой, и мы все внимательно проанализируем и выступим сильнее.
Даниэль Риккардо, стартовал 7-м, финишировал 7-м:
Даниэль Риккардо
Приятно хорошо выступить, завершить гонку и заработать первые очки за команду. Мы запомним положительные моменты этого Гран-при. Может показаться, что седьмое место не потребовало значительных усилий, но это не так. В некотором смысле, я провёл гонку почти в одиночестве, было не слишком много схваток за более высокие позиции, однако сзади меня активно атаковали до самого конца. Результат хороший, лучший, на который мы можем рассчитывать, по крайней мере сегодня. Мы будем ориентироваться на этот результат в следующих двух гонках и продолжим стремиться вверх.
Сириль Абитбуль, директор команды:
Сириль Абитбуль
Мы довольны, что в этот уикенд Даниэль открыл счёт своим очкам за нашу команду. Он умно пилотировал всю гонку, берег шины, придерживаясь стратегии с одним пит-стопом, которую нам пришлось выбрать, чтобы сохранить позицию, несмотря на сложности со стартом на мягкой резине. Нико, к сожалению, сошел с дистанции из-за проблемы с MGU-K, детальный анализ которой мы проведем после этого уикенда. Будем воспринимать результаты этого уикенда в комплексе и сосредоточимся на следующей гонке.
C 2014 года www.amsrus.ru