Китайско-белорусский концепт-кар Hanteng Red One представят 15 апреля

Фирма Hanteng Auto проведет 15 апреля презентацию своего концепт-кара Red One

Сам автомобиль все желающие смогут увидеть на открывающемся днем позже Шанхайском автосалоне.

Несколько дней назад в блоге CarNewsChina.com на Фейсбуке появился первый черно-белый скетч Hanteng Red One, а вчера Hanteng распространил официальные тизеры концепта. Ничего более про автомобиль фирма не рассказывает.

Но при чем тут Белоруссия?

Дело в том, что над экстерьером Hanteng Red One работал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук. Он известен как автор облика всех модификаций приснопамятного ё-мобиля.

Мы связались с Андреем и выяснили кое-какие подробности.

Hanteng Red One — это не абстрактная дизайнерская фантазия, это прототип реального электрического седана, который появится в продаже в 2020 году. По размеру и характеристикам машина станет близка к Tesla Model 3. Компоновку и точных параметров автомобиля Трофимчук не раскрывает, но говорит, что электромобиль будет «не хуже Теслы».

Дизайн серийной машины будет несколько проще, чем у концепта, немного изменятся пропорции. Но все визуальные идеи так или иначе сохранятся. В концепт-каре не успели сделать салон, поэтому в Шанхае машину покажут с закрытыми дверьми и затонированными стеклами. Но, как говорит Андрей, салон получился удачным, спокойным, без новомодных гипертрофированных «планшетов».

Вот небольшое интервью, которое мы взяли у Андрея Трофимчука посредством «Телеграма»:

— Насколько близок представленный эскиз к дизайну будущего электромобиля?

Машина примерно на 85-90 процентов соответствует серийной, которая выйдет через год. В Китае очень быстро выпускают новые модели, в отличие от Европы. Иногда укладываются в 24 месяца от kick-off до SOP. Это очень быстро. У Тойоты рекорд 27.

— Машина получается с очень длинной базой и короткими свесами? Это было заложено в ТЗ или это твое решение?

Шоу-кар для выставки делается более привлекательным. Колеса больше, база длиннее. Серийная машина выглядит скромнее, но впечатление производит такое же.

— Опять же: очень высокая боковина и низкая крыша — твое решение? А как же нормы по обзорности?

Это скетч, демонстрирующий общий характер концепта. Его нельзя воспринимать как боковую проекцию. И для концепта нормы по обзорности не актуальны. Это же Haute Couture.

— Насколько развиты задние псевдокрылья? Можно ли назвать это данью американской стилистике 50-х годов?

Сзади как таковых псевдокрыльев нет. Есть опоясывающая корму линия, начинающаяся с «плавников» на стойке Б. Она дает довольно узнаваемую структуру. Заказчик дизайна хотел неординарных решений. К ним относится пересечение боковой линии с передней аркой. Такого никто пока не делал. Стойка Б имеет весьма характерный «плавник». Он напоминает форму электрического сигнала на осциллографе. Серийная машина будет электрической.

— Сколько времени заняла работа над дизайном — от первого рисунка до утверждения? Приходилось ли что-то корректировать уже после «заморозки» проекта?

Трудно сказать. Этот проект — один из многих, над которыми я работаю. Конкретные временные затраты подсчитать сложно. Среднее значение — около пяти месяцев от kick-off то утверждения RP-модели (так называемая «хард модель», покрашенный макет из прототипированных деталей с настоящими стеклами и фарами)

— Насколько китайцы из Hanteng доверяют дизайнеру, пытались ли «высокие начальники» корректировать твою работу? Полностью ли в концепт-каре сохранился твой авторский замысел?

В этом смысле это был идеальный проект. Заказчик полностью доверял мне как дизайнеру. Поэтому результат полностью соответствует первоначальному видению.

— Ты работал один или с командой? Если второе, то сколько было человек и как распределялись обязанности?

Конечно, командой. В Китае даже поисковые работы часто выполняются в пластилине в масштабе 1:1. То есть это макетчики, 3D-моделлеры. По экстерьеру помогал один дизайнер.

— Кто делал интерьер? Нравится ли тебе результат этой работы?

Интерьер мне нравится. Гармоничный, без излишеств и излишней «люксовости», которую любят в Китае.

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