Китайско-белорусский концепт-кар Hanteng Red One представят 15 апреля

Сам автомобиль все желающие смогут увидеть на открывающемся днем позже Шанхайском автосалоне.
Несколько дней назад в блоге CarNewsChina.com на Фейсбуке появился первый черно-белый скетч Hanteng Red One, а вчера Hanteng распространил официальные тизеры концепта. Ничего более про автомобиль фирма не рассказывает.
Но при чем тут Белоруссия?
Дело в том, что над экстерьером Hanteng Red One работал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук. Он известен как автор облика всех модификаций приснопамятного ё-мобиля.
Мы связались с Андреем и выяснили кое-какие подробности.
Hanteng Red One — это не абстрактная дизайнерская фантазия, это прототип реального электрического седана, который появится в продаже в 2020 году. По размеру и характеристикам машина станет близка к Tesla Model 3. Компоновку и точных параметров автомобиля Трофимчук не раскрывает, но говорит, что электромобиль будет «не хуже Теслы».
Дизайн серийной машины будет несколько проще, чем у концепта, немного изменятся пропорции. Но все визуальные идеи так или иначе сохранятся. В концепт-каре не успели сделать салон, поэтому в Шанхае машину покажут с закрытыми дверьми и затонированными стеклами. Но, как говорит Андрей, салон получился удачным, спокойным, без новомодных гипертрофированных «планшетов».
Вот небольшое интервью, которое мы взяли у Андрея Трофимчука посредством «Телеграма»:
Машина примерно на 85-90 процентов соответствует серийной, которая выйдет через год. В Китае очень быстро выпускают новые модели, в отличие от Европы. Иногда укладываются в 24 месяца от kick-off до SOP. Это очень быстро. У Тойоты рекорд 27.
Шоу-кар для выставки делается более привлекательным. Колеса больше, база длиннее. Серийная машина выглядит скромнее, но впечатление производит такое же.
Это скетч, демонстрирующий общий характер концепта. Его нельзя воспринимать как боковую проекцию. И для концепта нормы по обзорности не актуальны. Это же Haute Couture.
Сзади как таковых псевдокрыльев нет. Есть опоясывающая корму линия, начинающаяся с «плавников» на стойке Б. Она дает довольно узнаваемую структуру. Заказчик дизайна хотел неординарных решений. К ним относится пересечение боковой линии с передней аркой. Такого никто пока не делал. Стойка Б имеет весьма характерный «плавник». Он напоминает форму электрического сигнала на осциллографе. Серийная машина будет электрической.
Трудно сказать. Этот проект — один из многих, над которыми я работаю. Конкретные временные затраты подсчитать сложно. Среднее значение — около пяти месяцев от kick-off то утверждения RP-модели (так называемая «хард модель», покрашенный макет из прототипированных деталей с настоящими стеклами и фарами)
В этом смысле это был идеальный проект. Заказчик полностью доверял мне как дизайнеру. Поэтому результат полностью соответствует первоначальному видению.
Конечно, командой. В Китае даже поисковые работы часто выполняются в пластилине в масштабе 1:1. То есть это макетчики, 3D-моделлеры. По экстерьеру помогал один дизайнер.
Интерьер мне нравится. Гармоничный, без излишеств и излишней «люксовости», которую любят в Китае.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru