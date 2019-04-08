“Юнимобиль” для маломобильных людей представлен в Санкт-Петербурге

Инновационный автомобиль для маломобильных граждан представили на автосалоне в Санкт-Петербурге

Ее главная особенность – инвалид-колясочник сможет не только свободно заезжать в салон по пандусу, не покидая своего места, но и при желании самостоятельно управлять автомобилем. Надо сказать, весьма красивым и инновационным автомобилем, напоминающим “инвалидку” разве что компактными габаритами и специальным знаком на кузове (на автосалоне, впрочем, никаких наклеек на “Юнимобиле” и не было). В то же время пассажирское кресло можно переставить и к рулю – и тогда колясочник спокойно разместится рядом.

Машина – вернее ее прототип – оснащается электродвигателем, способным работать без перезарядки 120 км и разгонять однотонный “Юнимобиль” до 100 км/ч. Все это – расчетные характеристики, но они дают однозначно понять: речь идет о настоящей машине, а не квадрицикле, какие обычно и производят для этих целей. Кроме того, у автомобилей и мотоколясок – совершенно разные требования по безопасности.

И “Юнимобиль”, как утверждает его создатель, белорусский инженер Александр Синкевич, способен пройти все необходимые для полноценной сертификации краш-тесты. Без каких-либо послаблений и ограничений и с манекеном в инвалидной коляске. Ее, кстати, тоже разрабатывают специально для этих целей и оснащают электроприводом.

Но главный вопрос – цена. Сможет ли инвалид купить такую машину? В России и Беларуси – скорее нет, сетует Александр Синкевич. И не только потому, что “Юнимобиль” получится дорогим. В чем-то его вполне можно удешевить. Например, вместо электромотора оснастить двигателем внутреннего сгорания. Или светодиодную оптику заменить на более простую.

Но абсолютно понятно: какой бы ни была конечная цена машины для людей с ограниченными физическими возможностями – их финансовые возможности тоже весьма лимитированы. Поэтому, раз за разом представляя обновленные и усовершенствованные прототипы, создатели “Юнимобиля”, конечно, рассчитывают на помощь государства.

“Нет, мы не хотим просить деньги – имея гарантированный спрос, деньги мы изыщем сами. Мы хотим, чтобы власти помогли не нам, а самим инвалидам. Чтобы такой продукт попал в некую госпрограмму поддержки инвалидов. В советское время такие транспортные средства в определенном количестве бесплатно выделяли какому-то количеству людей. Сейчас это может быть какой-то “длинный” кредит, проценты по которому на себя брал бы банк. Или какая-либо субсидия. Механизмов может быть много, если государство посчитает проблему актуальной”, – отмечает Александр Синкевич.

Под “Юнимобиль” придется скорректировать не только госпрограммы, но и правила дорожного движения, не позволяющие парковать автомобили поперек первого ряда дороги. А в данном случае реализована именно такая схема для заезда колясочника – ведь они не имеют права перемещаться по проезжей части.

“Но мы – маленькая инженерная фирма, мы не можем решать эти вопросы, – подчеркивает Синкевич. И добавляет: – Но мы можем за три года организовать серийный выпуск “Юнимобиля” в России. Деньги – найдем, если увидим заинтересованность государства”.

Впрочем, определенный объем “Юнимобилей” вполне может расходиться на рынке и без помощи властей. Например, среди состоятельных граждан, ухаживающих за малоподвижными родственниками. Очевидно же, что такая машина значительно удобнее для транспортировки человека в коляске, нужно ли ему в поликлинику или ресторан.

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