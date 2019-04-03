Mercedes-Benz Cars открывает завод по производству легковых автомобилей в России

Mercedes-Benz Cars запускает производство легковых автомобилей на новом заводе “Московия”

Подразделение Mercedes-Benz Cars запускает новый завод по производству легковых автомобилей «Московия», работа которого начнётся с выпуска седана Mercedes-Benz Е-Класса для российского рынка. За Е-Классом последуют внедорожники. В расположенный в Московской области завод подразделение Mercedes-Benz Cars инвестирует в общей сложности свыше 250 млн евро. Новый завод Mercedes-Benz обеспечит работой свыше 1000 сотрудников, занятых на производстве и в административной деятельности. Завод «Мерседес-Бенц Московия» – гибкое и «зелёное» производство; на нём будут использоваться современные технологии, присущие четвёртой промышленной революции (Индустрия 4.0).

«Мы безусловно будем и в будущем поддерживать подобные инвестиционные проекты, которые осуществляются как российскими, так и нашими зарубежными партнерами. Уверен, Mercedes-Benz не будет разочарован, как строится его работа и бизнес в России с учетом уже имеющегося опыта с другими уже действующими площадками», – подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии открытия.

«Завод «Мерседес-Бенц Московия» является ещё одним важным компонентом нашей стратегии: производить там, где находятся наши клиенты. И от этого выиграют оба партнера – Россия и Mercedes-Benz», – отметил Дитер Цетше, председатель правления Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars.

В церемонии открытия нового завода приняли участие: Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель правления Daimler AG и глава подразделения Mercedes-Benz Cars Дитер Цетше, федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян Мадея и генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе.

Инвестиции на сумму свыше 250 млн евро

В 2017 г. подразделение по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz заложило первый камень в основание нового завода в Московской области, строительство которого заняло мене двух лет. Он занимает территорию площадью 85 га примерно в 40 км к северо-западу от российской столицы в индустриальном парке «Есипово». За проект отвечает специально созданная производственная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (МБМР). Этот завод является частью глобальной сети, насчитывающей более 30 производственных площадок по всему миру.

«Наши инвестиции в новый завод Mercedes-Benz в России – это важный инструмент для ещё более гибкой настройки глобальной производственной сети подразделения Mercedes-Benz Cars и организации близкого к рынку производства. На новом заводе мы будем использовать самые современные технологии и производить автомобили высочайшего качества, присущего Mercedes-Benz»,- пояснил Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок.

Двигатель экономического прогресса для Московской области

Запуском локального производства легковых автомобилей Mercedes-Benz концерн Daimler расширяет свою деятельность в России. Новые мощности призваны удовлетворить особо высокий спрос в России на седаны Mercedes-Benz E-Класса и внедорожники. Поэтому на заводе наряду с автомобилями Е-Класса будут производиться также автомобили класса SUV. Таким образом самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта. С 2013 г. Mercedes-Benz лидирует среди автопроизводителей премиум-сегмента в России по продажам. За прошедшие десять лет звёздная марка из Штутгарта увеличила в России сбыт легковых автомобилей более чем в два раза.

«Российский автомобильный рынок остаётся ключевым для немецких автопроизводителей. Открытие первого в России завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz является знаковым событием как для деятельности Mercedes-Benz в России, так и в целом для работы немецких компаний в России»,- отметил федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Очень гибкое, интегрированное в сеть и экологичное производство

На производстве Mercedes-Benz применяются самые современные и инновационные технологии, присущие четвёртой промышленной революции (Индустрия 4.0). Здесь кузова между цехами перемещают беспилотные транспортные системы. В сборочном цехе применяются автоматизированные системы по типу товарных корзин. Кроме того, используются передовые, ориентированные на будущее решения по улучшению эргономики и повышению эффективности, как, например, интеракция при установке лобового стекла между человеком и роботом, для которой не требуется защитного ограждения.

Множество таких экологичных и ресурсосберегающих решений, как, например, безбумажный документооборот, экологически чистые электрические вилочные погрузчики, рекуперация тепла в зданиях и использование водорастворимых материалов в лакокрасочном покрытии делают производство экологически устойчивым и «зелёным». «Концепция одной крыши» предполагает объединение в общем пространстве всех рабочих этапов. Она укорачивает транспортные пути между производственными участками, а также обеспечивает быструю и непосредственную коммуникацию. Эта идея находит отражение и в архитектуре: стеклянные стены служат объединяющим элементом, делая пространство между рабочими участками в офисах и на производстве более транспарентным.

«За прошедшие годы мы сумели заложить фундамент успешного и долгосрочного сотрудничества с российским правительством и, в особенности, с Министерством промышленности и торговли, а также с правительством Московской области – благодаря созданию нами новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров. Тем самым мы активно способствуем дальнейшему развитию всего региона», – подчеркнул Аксель Бензе, генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

Примерно половина из более чем 1000 сотрудников уже приступила к работе. Работа по подбору персонала и его обучению ещё продолжается, еще существующие вакансии на производстве вскоре будут закрыты. Персонал состоит преимущественно из жителей региона; его целенаправленная подготовка для получения необходимой квалификации проводилась на действующих заводах Mercedes-Benz по всему миру, а также совместно с локальными профессиональными учебными заведениями.

«Многие автопроизводители уже локализовали производство в России. Сегодня к ним присоединяется и Mercedes-Benz. Реализация проекта, инвестиции в который по предварительным подсчётам составляют не менее 19 млрд рублей, позволит выпускать в РФ несколько моделей автомобилей. Важно, что такие технологические операции, как сварка, окраска и сборка кузова, а также проведение контрольных испытаний готовых автомобилей будут проводиться непосредственно на заводе в России», – подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Благодаря поддержке Президента в Московской области удалось реализовать амбициозный и масштабный проект, который, на мой взгляд, станет важной вехой для всей страны. Хочу также поблагодарить Правление концерна за доверие и желание локализовать завод в нашем регионе. Мы, со свой стороны, сделали всё возможное, чтобы гарантировать открытие данного предприятия вовремя. Особое значение для нас имеет сотрудничество завода с нашими профессиональными образовательными учреждениями. Юноши из колледжа «Подмосковье», обучающиеся по программе «Мерседес-Бенц», отличаются высокой мотивацией и хотят быть востребованными. А для нас важно, чтобы выпускники смогли получить желанную работу с достойным заработком», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

E-Класс – это самый интеллектуальный седан в бизнес-классе

Вместе с запуском нового завода в Москве празднуется старт производства седана Mercedes-Benz E-Класса. Автомобиль оснащается, в частности, самыми современными вспомогательными системами, например, активной системой поддержания безопасной дистанции DISTRONIC, поднимаясь, таким образом, по многим параметрам до уровня S-Класса. Технологии Mercedes-Benz Intelligent Drive ощутимо снимают с водителя нагрузку и обеспечивают больше комфорта. Поэтому актуальная модель считается не только самым элегантным, но и самым интеллектуальным седаном в бизнес-классе.

Эволюционный скачок в своём развитии демонстрирует, в первую очередь, голосовое управление LINGUATRONIC: с его помощью водители впервые могут управлять не только развлекательными, но и автомобильными функциями – к примеру, температурой в салоне или мощностью обдува. Система ориентируется на заранее прописанные в ней команды и не зависит, таким образом, от наличия интернет-соединения. Для каждой команды предусмотрено несколько сотен её альтернативных вариаций, так что система LINGUATRONIC поймёт практически любую команду. Данная система работает в настоящее время с 22 языками, в том числе и с русским.

Кроме того, к наиболее интересным решениям для внутреннего оснащения относится расширенная динамическая светодиодная подсветка салона с 64 цветовыми режимами и тремя цветовыми зонами. Она визуально структурирует пространство салона и выполняет также функциональные задачи: если в какой-то зоне автомобиля температура должна повыситься, то эта зона на короткое время будет подсвечена красным светом.

Источник.