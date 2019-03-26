KIA представляет специальную серию автомобилей KIA Лига Европы УЕФА

KIA запустила продажи автомобилей новой специальной серии

Компания KIA Motors Russia and CISHQ сообщает, что 25 марта все официальные дилеры бренда на территории Российской Федерации начали продажи автомобилей новой специальной серии, посвященной официальному партнерству бренда с крупнейшим в мире клубным футбольным турниром, Лигой Европы UEFA(UEFA Europa League).Специальная серия создана на базе популярных моделей самых разных сегментов: компактной Picanto, российского бестселлераRio, седана бизнес-класса Optima,кроссовераSportage и флагманского кроссовераSorentoPrime.

Специальная серия автомобилей KIA Лига Европы УЕФА адресована, в частности, неравнодушным к футболу клиентам. Покупателям на выгодных условиях предлагаются уникальные комплектации, выпущенные в ограниченном количестве, имеющие эксклюзивные знаки отличия. Все автомобили специальной серии украшены эмблемами UEFA EuropaLeague и комплектуются дополнительными фирменными аксессуарами: дорожным набором UEFA 2019 и комплектом ковриков UEFA 2019.

KIA Picanto

Автомобили специальной серии подготовлены на базе комплектации 1,2 4 АТ Comfort, от которой отличаются легкосплавными колесными дисками размерности 15” с шинами 185/55R15, светодиодными дневными ходовыми огнями и задними фонарями, а также наличием противотуманных фар. В комплектацию специальной серии входит электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, а сами зеркала оснащаются встроенными в корпуса светодиодными повторителями указателей поворотов. Дополнительный комфорт обеспечивает мультимедийная система с дисплеем 7″, USB и AUX входами и возможностью подключения смартфона. На экран аудиосистемы может быть выведено изображение с камеры заднего обзора. Цена Picantoспециальной серии составляет 818 900 рублей.

KIA Rio и RioX-Line

Для моделей Rio и RioX-Line специальная серия подготовлена на базе комплектации Luxe в версиях как 1,6 6 МТ, так и 1,6 6 АТ, причем все RioX-Line специальной серии – это автомобили 2019 модельного года с увеличенным до 195 мм дорожным просветом. Седаны Rioспециальной серии Лига Европы УЕФА получили решетку радиатора с отделкой хромом и черным глянцем.Rio/RioX-Line UEFA Europa League комплектуются легкосплавными дисками 15” с шинами 185/65R15 и имеют светодиодные задние фонари. Технически автомобили специальной серии отличаются дисковыми задними тормозами. Штатная аудиосистема уступила место мультимедийной системе с семидюймовым дисплеем и модулем Bluetooth для подключения мобильного телефона, установлены камера заднего вида и датчик света. Автомобили предлагаются по цене 907 900 рублей (МТ) или 947 900 рублей (АТ) за седан Rio UEFA Europa League, и 957 900 / 997 900 рублей (МТ / АТ) за кросс-хэтчбек Rio X-Line.

KIA Optima

Седаны бизнес-класса Optima специальной серии подготовлены на базе комплектации Prestige, как для автомобилей с двухлитровыми двигателями, так и с двигателями 2,4 GDI. Список опций безопасности дополнен системой контроля слепых зон (BSD), ассистентом выезда с парковки задним ходом RCTA и системой кругового обзора с 4 камерами (AVM). Расширился и список опций комфорта: все Optima UEFA Europa League имеют вентиляцию передних сидений, электропривод переднего пассажирского сиденья и контурную подсветку интерьера с возможностью выбора одного из 6 цветов. Стоимость седанов Optima специальной серии составляет 1724900 рублей с двигателем 2,0 л и 1824900 рублей с двигателем 2,4 GDI.

KIA Sportage

КроссоверыSportageспециальной серииUEFA Europa League созданы на базе комплектации Luxe как с двухлитровыми двигателями (2WD и 4WD), так и с двигателями 2,4 GDI.Вне зависимости от двигателя и типа привода, они имеют полностью светодиодные основные фары, светодиодные противотуманные фары и задние фонари, оснащаются системой бесключевого доступа Smart Keyс кнопкой запуска двигателя и круиз-контролем. Для Sportage UEFA Europa League предлагается также эксклюзивная окраска кузова Orange Fusion (бесплатная опция), недоступная для «стандартных» Sportage. Сиденья кроссоверов специальной серии получили эффектную комбинированную отделку. KIA Sportage UEFA Europa League предлагаются по цене 1764900 рублей (2,0 6AT 2WD), 1844900 рублей (2,0 6AT 4WD) или 1954900 рублей (2,4 6AT 4WD).

KIA Sorento Prime

Флагманские кроссоверыKIA Sorento Prime UEFA Europa League подготовлены на базе комплектации Prestige: 2,4 GDI 6AT 4WD, 2,2 CRDi 8AT 4WD (как с черным, так и с темно-коричневым салоном) или 3,5 MPI 8AT 4WD. Все автомобили специальной серии имеют систему кругового обзора с 4-мя камерами (AVM). Внешне SorentoPrime UEFA Europa League отличаются легкосплавными колесными дисками 19″ с шинами 235/55R, а также светодиодными противотуманными фарами. В списке опций безопасности этих автомобилей также появились система контроля слепых зон (BSD), ассистент выезда с парковки задним ходом (RCTA),интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), а также электрический стояночный тормоз (EPB). Интерьер флагманских кроссоверов специальной серии отличается увеличенным до 14 числом электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти, а также наличием модуля беспроводной зарядки для мобильных устройств. Стоимость KIA Sorento Prime UEFA Europa League составит 2531900 рублей (2,4 GDI),2711900 рублей (2,2 CRDi),или 2771900 рублей (3,5 MPI).

Традиции подготовки специальных серий автомобилей KIA

Подготовка специальных серий популярных в России моделей KIA стала за последние годы доброй традицией бренда. Ряд этих специальных серий был посвящен знаковым событиям в мире футбола. Так, специальная серия, приуроченная к Чемпионату мира по футболу FIFA 2014 была подготовлена для моделей cee’d, Sportage и Optima. В апреле-июле 2016 года российские поклонники футбола имели возможность приобрести KIA Rio, cee’d и Soul в специальном исполнении для Чемпионата Европы по футболу 2016. В 2017 году ряд моделей был предложен в специальной ограниченной серии, посвященной Кубку Конфедераций FIFA в России, а в 2018 – специальная серия 2018 FWC была посвящена впервые прошедшему в России Чемпионату мира по футболу. Партнерство KIA Motors и Лиги Европы UEFA, которому посвящена нынешняя специальная серия – продлится в рамках договора на сезоны с 2018 по 2021 годы.Периодически предлагаются и специальные серии, не связанные с футбольной тематикой, к примеру – серии Red Line. Автомобили специальных серий пользуются высоким спросом среди клиентов за счет выгодного «пакетного» предложения наиболее востребованных опций, а также благодаря своей эксклюзивности из-за ограниченного тиража и наличия специальных «знаков отличия».

Акция «Тест-драйв удачи»

Также 25 марта 2019 года в России стартует специальная акция «Тест-драйв удачи», которая продлится в течение месяца – до 25 апреля. В ходе этой акции любой принявший участие в тест-драйве автомобилей специальной серии UEFA Europa League в официальном дилерском центре бренда на территории России – получает шанс выиграть один из пяти фитнес-браслетов Samsung. А клиенты, приобретающие любой из автомобилей специальной серии, автоматически становятся участниками розыгрыша одной из пяти поездок на двоих на финальный матч Лиги Европы УЕФА в Баку. Результаты розыгрышей «Тест-драйв удачи» будут объявлены 6 мая 2019 года.

Преимущества автомобилей специальной серии подкреплены традиционной для KIA в России длительной гарантией – 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию об автомобилях UEFA Europa League и всей российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru.