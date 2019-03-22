SUZUKI И TOYOTA объявили о сотрудничестве в новых областях

SUZUKI И TOYOTA – успешный альянс

Японские промышленные гиганты объявили о бизнес-сотрудничестве еще в 2017 году. Сегодня стали известны детали этого партнерства.

Марка Suzuki, как один из мировых лидеров по созданию компактных автомобилей, предоставит Toyota целый ряд своих наработок в этом сегменте. Речь идет о новых двигателях, которые будут производиться на заводе Toyota Motor Manufacturing Poland в Польше, и двух компактных автомобилях, построенных на платформах моделей Ciaz и Ertiga для рынка Индии, которые будут выпускаться под брендом Toyota. В свою очередь на рынке Африки Toyota начнет производство автомобилей на базе моделей Suzuki индийского производства: Baleno, Vitara, Brezza, Ciaz и Ertiga.

Suzuki в рамках альянса получит от Toyota системы THS (Toyota Hybrid System) для использования на глобальном рынке и технологии для создания гибридных автомобилей (HEV) на рынке Индии. Укрепить свои позиции на европейском рынке Suzuki намерена за счет выпуска двух новых электромобилей, построенных на платформах моделей Toyota (RAV4, Corolla Wagon), которые будут выпускаться под брендом Suzuki.

Решая большие задачи, обе компании продолжат честно и свободно конкурировать друг с другом, планируя в будущем продолжить сотрудничество.