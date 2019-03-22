JAC Motors открыл склад запасных частей в России

Официальный дистрибьютор JAC Motors на территории России ООО «Джак автомобиль» открыл собственный центральный склад запасных частей, который будет обеспечивать потребности дилеров легковых и грузовых автомобилей

Площадь склада, расположенного в подмосковной промзоне Пуговичино, составляет более 1200 кв. м. На складе поддерживается постоянный ассортимент запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения ремонта и плановых ТО. В данный момент номенклатура составляет более 10 000 наименований деталей.

Кроме этого, по мере получения сертификатов, склад JAC Motors пополняется наиболее востребованными элементами и узлами. Так, в ближайшее время появятся новые позиции, такие, как колесные диски, датчики, стартеры, крепеж и прочее. По заявкам дилеров осуществляется доставка запасных частей по всей территории России, а также в страны СНГ.

Год назад компания пользовалась услугами стороннего склада, что значительно усложняло логистику. В данный момент склад вышел на полную мощность. Сегодня сроки поступления деталей дилерам при заказе с ЦС составляют от 2 рабочих дней до 2 недель в зависимости географического расположения сервисного центра.

Минимальный план по ввозу запасных частей для техники JAC Motors на территорию России на 2019 год составляет 100 миллионов рублей, что в два раза выше, чем в прошлом. Текущая модельная линейка JAC Motors на территории России включает два легковых кроссовера JAC S3 и JAC S5, а также три грузовых шасси – JAC N56, JAC N80 и JAC N120.