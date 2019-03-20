54-е ралли Азорских островов – чемпионат Европы открывает сезон 2019

На 21-23 марта запланирован первый этап Чемпионата Европы по ралли – Azores Rallye (ралли Азорских островов)

Португальский этап европейской серии пройдет в 54 раз – не так много гонок может похвастаться столь многолетней историей. Ралли пройдет на острове Сан-Мигел – самом крупном из архипелага Азорских островов.

Азорские острова – это естественный природный заповедник, созданный тысячи лет назад. Атлантическое побережье, субтропический климат, озера в кратерах потухших вулканов, идеалистические природные парки, а также скоростные грунтовые трассы, с потрясающей трехмерной конфигурацией – одна из самых красивых раллийных гонок сезона.

Россия будет представлена на этой гонке тремя экипажами, по одному в каждом из гоночных классов: Дмитрий Мячин и Александр Горланов выведут на старта Peugeot 208 R2 (зачетная категория ERC-3); Сергей Ременник и Марина Данилова будут представлять класс серийный автомобилей и бороться за очки на Mitsubishi Lancer Evolution X (зачетная категория ERC-2), защищая флаг команды Russian Performance Motorsport; бороться за титул сезона и за очки в абсолютном зачете ралли будут действующие чемпионы Европы Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов.

Два Алексея в этом году сменили команду и автомобиль, на Азорах для них начнется новый вызов – гонку пилоты проведут на Citroen C3 R5, подготовленный командой SainteLoc Racing совместно с Citroen Racing. Новым в этом году у россиян будет не только автомобиль, придется привыкать к новым шинам: вместо привычных «Пирелли» будет покрышки от «Мишлен».

Алексей Лукьянюк, пилот Сitroen C3 R5: «С нетерпением ждали первых километров на новой машине и с новой командой. Хоть команда и машина неизвестная, но гонка знакомая и штурман со мной прежний. Здесь, на Азорах, мы в четвертый раз, трассу в этом году организаторы немного изменили, добавив пару новых спецучастков, немного сократили или удлинили старые спецучастки. Сегодня мы провели гравийные тесты, пообщались с инженером, познакомились с машиной. Полностью пройтись по тестовому плану, правда, не удалось, кончились запчасти – треснуло снизу крепление резервуара амортизатора, запасные детали придут лишь завтра, и за это время мы успели проехать порядка 30-40 километров. Машина понравилась, есть, конечно, отличия от привычного мне Ford, но здесь много приятного, очень легкий руль, другие педали по ощущениям, двигатель, который позволяет ехать на более низких оборотах, очень удобные рычаги КПП и «ручника». Ну, и вообще, это просто новая во всех смыслах машина! Ощущения хорошие, но только гонка покажет, на что мы способны вместе с Citroen».

Сергей Ременник, пилот Mitsubishi Lancer Evo: “В целом по сезону 2019 план такой: у нас есть бюджет на четыре этапа; мы проедем эти первые гонки; увидим, как едет новый «объединенный» класс ERC-2, насколько мы конкурентоспособны среди участников и, оценив наши шансы, примем решение о второй половине сезона. Для меня это будет третье посещение ралли Азорских островов, и я временно поменял штурмана. Как это уже было однажды, Марк занят по основной работе и не смог отвлечься на гоночную неделю. Я решил, что продолжу сотрудничество с Мариной Даниловой. Очень рад, что она подтвердила свое участие и мы поедем в одном экипаже, потому что она – профессионал высокого класса! Да, в этом году у нас не получится участвовать единой российской командой потому, что экипаж Алексея Лукьянюка поедет в зачете французской команды. Мы обрадованы тем, что его талант наконец оценили по достоинству и решили поддержать. Наш друг – быстрый и классный парень сможет продолжать участие в европейских ралли на новой для себя технике! Интересно каким образом будет складываться борьба за «Абсолют» в этом году. Мы будем всеми возможными способами поддерживать двух Алексеев и желаем им подтвердить звание самых быстрых ребят в Европе”.

На старт островной гонки выйдут 59 экипажей, среди них 19-ть на автомобилях самого конкурентоспособного класса R5. Маршрут ралли разбит на два дня – пятницу и субботу, однако зрители уже в среду смогут увидеть автомобили в действии – в качестве своеобразной шоу-программы по улицам Понта-Делгада пройдет короткий «зрительский» спецучасток. Традиционно эта часть мероприятия проходит в вечернее время и собирает огромное количество болельщиков и любителей автомобильного спорта, а те, кто поленится выйти на улицы, могут смотреть раллийное шоу в прямой трансляции – трамплины, повороты, ретардеры и автомобили гонщиков покажут со всех сторон!

15-ть скоростных участков общей протяженностью 223 километра на 91% проложенных по гравию, 472 километра общей дистанции ралли — вот что ожидает пилотов в ближайшие дни. В преддверии основного гоночного действа, во вторник и в среду экипажи проведут за рулем обычных машин: им предстоит ознакомление с каждым из спецучастков ралли и запись стенограммы – главного документа гонки для каждого штурмана и пилота.