Hyundai Motor раскрывает детали новой модели Sonata

Hyundai Motor опубликовала первые изображения Sonata восьмого поколения

Sonata восьмого поколения выполнена в фирменной стилистике «чувственной спортивности». Новая версия модели радикально отличается от Hyundai Sonata седьмого поколения, представленной в 2014 году.

«Для новой модели Sonata мы предложили оригинальный кузов, напоминающий купе, — сказал Ли Санъюп (Sang Yup Lee), старший вице-президент и глава Дизайнерского центра Hyundai. — Короткий свес, покатая крыша и заниженная линия крышки багажника формируют сбалансированный облик, а фирменный фамильный хромированный молдинг с интегрированными скрытыми фарами (Hidden Lighting Lamps) теперь заходит на капот, визуально удлиняя его. Все вместе — это воплощение стилистики «спортивной чувственности».

Дизайн Hyundai Sonata нового поколения основывается на идеях, представленных в титулованном концепт-каре Le Fil Rouge, который дебютировал на Женевском международном автосалоне 2018 года. Как и тот концепт-кар, серийная Sonata моментально привлекает внимание своим дизайном в стилистике «чувственной спортивности», в основе которого лежит продуманная комбинация четырех главных составляющих автомобиля: пропорций, архитектуры, стиля и технологий.

При взгляде на Hyundai Sonata в профиль, создается ощущение скрытой мощи, которое подчеркивается гармоничным сочетанием резких линий и гладких участков. А удачно подобранные изгибы кузова делают этот «купе-седан» еще красивее и элегантнее.

Новая Sonata выглядит намного более спортивной, чем предыдущая версия. Её высота уменьшилась на 30 мм, ширина увеличилась на 25 мм, колесная база выросла на 35 мм, а общая длина — на 45 мм.

Общий стиль передней части новой модели Sonata задается характерными линиями капота и объемными формами, которые чем-то похожи на гладкую сферу.

Фальшрадиаторная решетка Digital Pulse Cascading, которая регулярным рисунком пластин напоминает решетку спортивного автомобиля, гармонично переходящую в линию капота, создает единый законченный образ передней части.

Следует отметить дневные ходовые огни, представляющие технологию Hidden Lighting Lamps, впервые представленные в моделях Hyundai. Это инновационное дизайнерское решение, определяющее архитектуру Sonata. Данная технология позволяет источникам света казаться хромированными элементами в выключенном состоянии, а при включении освещают дорогу ярким светом.

Такая оптика впервые была представлена в концепт-каре Hyundai HDC-2, показанном на Пусанском автосалоне в июне прошлого года. Основной особенностью кроссовера является отчетливая форма ламп, которая превращает их в важный элемент дизайна. «Легкая архитектура» наряду со стилистикой «чувственной спортивности» станет определяющей составляющей дизайна будущих автомобилей Hyundai.

В профиле Sonata в глаза бросаются хромированный фамильный молдинг бокового остекления, соединяющий боковые стекла и дневные ходовые огни. Он придает Sonata дополнительную атлетичность и очарование.

У новой Sonata широкий длинный двухуровневый капот, низкая посадка и обтекаемая крыша. Ощущение ширины подчеркивается очень широкими задними фонарями.

«Легкая архитектура» также проявляется в организации салона с его атмосферной подсветкой приборной панели и дверей.

Приборная панель выглядит богато и современно, а также имеет узнаваемую форму крыла самолета «стелс». Кажется, что панель парит в воздухе. Такое же ощущение создается и для длинных подлокотников. Подчеркивают этот эффект элементы декора с отделкой матовым хромом. Конструкторы максимально уменьшили высоту приборной панели и воздушных дефлекторов системы кондиционирования для усиления эффекта невесомости, а использование в обивке современных тканей и кожи светлых тонов создает комфортную и свободную атмосферу для водителя.

Лаконичный и изящный дизайн повторяется в организации приборной панели. Дизайнеры новой Sonata постарались избавиться от больших, отвлекающих внимание экранов, которые используются на многих современных премиальных моделях. Вместо этого они разместили рядом друг с другом два дисплея.

Эти два дисплея совмещенные по принципу бесшовной технологии выглядят как единое целое, а управление ими осуществляется с помощью сенсорных кнопок. Среди других интересных решений можно упомянуть отделку рулевого колеса матовым хромом, которое напоминает самолетный штурвал, а также применение кнопок для управления режимами трансмиссии, что позволило увеличить пространство для хранения.