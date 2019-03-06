С 1949 года Женева является для Porsche главной сценой для представления своих сенсационных новинок

Porsche отпразднует свой 70 летний юбилей на Женевском автосалоне

На Женевском автосалоне, который пройдет с 7 по 17 марта 2019 года, будет отмечен исторический для Porsche юбилей: ровно 70 лет назад тогда еще совсем молодая марка впервые предстала здесь перед международной общественностью. За этой знаменательной премьерой на протяжении многих десятилетий последовали и другие, знакомившие автомобильный мир с самыми спортивными моделями своего времени. Этой традиции компания Porsche осталась верной и сегодня. К 70-летнему юбилею своего дебюта в Женеве производитель спортивных автомобилей представляет восьмое поколение культового 911 в кузове кабриолет(1). Одновременно с этим пройдут мировые премьеры моделей 718 Cayman T(2) и 718 Boxster T(2).

70 лет назад, 17 марта 1949 года, на небольшом стенде в главном павильоне были впервые представлены выпущенные в Гмюнде модели 356 Coupé и 356 Cabriolet. Резонанс был впечатляющим: оба спортивных автомобиля были встречены с восторгом. Успех в Швейцарии заложил основы для последующего прорыва первого серийного автомобиля из Цуффенхаузена. До 1965 года было выпущено около 78 000 автомобилей типа 356.

Женева сделала себе имя как крупнейший автомобильный салон мира в основном в 60-е годы. Здесь компания Porsche, как и многие другие производители, ежегодно представляла свои самые впечатляющие новинки. Здесь 55 лет назад состоялась премьера Porsche 904 Carrera GTS. Среднемоторный автомобиль, дизайн которого был разработан Фердинандом Александром Порше, вызвал тогда всеобщий восторг: 904 Carrera GTS по сей день считается одним из самых красивых спортивных автомобилей Porsche всех времен.

Дебют Porsche 917 также состоялся на автомобильном салоне в Женеве – это было в 1969 году. Пресс-служба компании назвала самый мощный гоночный автомобиль своего времени “одним из самых серьезных конкурентов в классических гонках на длинные дистанции”. Ровно 50 лет спустя музей Porsche представил полностью восстановленный 917 с номером шасси 001, который стал точно таким же, каким он был в 1969 году.

Выбирая место для премьеры первого 911 GT3, производитель спортивных автомобилей также сделал выбор в пользу автосалона в Швейцарии. В 1999 году мировой прессе был представлен 911 GT3 поколения 996 с фарами-яичницами и окраской в лаконичный серебристый цвет (Arctic Silver). Спустя 20 лет, аббревиатура GT3 по-прежнему олицетворяет собой легенду спортивного автомобиля.

В 2014 компания Porsche вернулась в большой автоспорт и ознаменовала это событие состоявшейся, разумеется, в Женеве мировой премьерой Porsche 919 Hybrid, который должен был выступать в высшей категории LMP1 чемпионата мира FIA по гонкам на выносливость (WEC). Самая знаменитая гонка этой серии – 24 часа Ле-Мана. Существовавший тогда новый регламент WEC требовал наличия инновационного гибридного привода. И 919 Hybrid суммарной мощностью около 1000 л.с. стал своего рода испытательной лабораторией для технологий будущих серийных автомобилей. С 2015 по 2017 год включительно команда Porsche LMP завоевала три победы подряд в общем зачете в Ле-Мане и получила три чемпионских титула в зачете производителей и три чемпионских титула в зачете пилотов Porsche 919 Hybrid.

Рядом с прототипом LMP1 на Женевском автосалоне располагался 470-сильный Porsche 911 RSR, самая динамичная гоночная версия иконы спортивного автомобиля. Оба гоночных автомобиля, 919 Hybrid и 911 RSR, выступали в различных классах WEC. С этого в 2014 года началась самая масштабная автоспортивная программа в истории Porsche.

Год назад, в 2018 году, Porsche представила две новинки, которые являются главными столпами модельной стратегии компании: 911 GT3 RS(3) с гоночной подвеской и четырехлитровым высокооборотным атмосферным двигателем мощностью 383 кВт (520 л.с.), а также концепт электрического кроссовера (Cross Utility Vehicles, CUV). Преимуществами концепт-кара являются его эмоциональный дизайн с ярко выраженными элементами внедорожника, а также новейшая концепция индикации и управления с сенсорными дисплеями и управлением взглядом.

Передняя часть Mission E Cross Turismo с низким капотом между сильно выгнутыми крыльями с первого взгляда подчеркивают родство с Porsche 911. Автомобиль длиной 4,95 метра обладает мощностью более 600 л.с. и полным приводом. Mission E Cross Turismo развивает идею концепта Mission E, который компания Porsche показала ранее на Международном автомобильном салоне (IAA) в 2015 году. Осенью 2018 года наблюдательный совет Porsche AG принял решение о серийном производстве в Цуффенхаузене модели Taycan Cross Turismo.