Nissan представила в Женеве концепт IMQ

Nissan представила совершенно новый концепт-кар IMQ

Дебютировавшая на международном мотор-шоу в Женеве модель IMQ представляет собой гармоничное сочетание японского наследия и новейших человеко-ориентированных технологий. В ней используются последние инновации, в которых реализуется концепция Nissan Intelligent Mobility — видение бренда будущего автомобилей. Благодаря яркому дизайну, изменяющему представления о том, каким может быть европейский кроссовер, этот концепт отражает роль Nissan — первопроходца и лидера в области кроссоверов.

«Сердце» IMQ — следующее поколение e-POWER — полностью электрическая система привода, обеспечивающая мощное и «линейное» ускорение. Она была создана путем дальнейшего развития существующей системы e-POWER, используемой в бестселлерах Nissan Note и Serena в Японии. В IMQ она позволяет получать общую мощность 250 кВт и общий крутящий момент 700 Нм.

Столь высокая отдача обеспечивается новой «мультимоторной» системой полного привода, позволяющей точно и независимо управлять каждым из колес. Сочетание системы e-POWER и технологии полного привода AWD идеально для условий с низким сцеплением колес с дорогой, например, при движении по заснеженным альпийским дорогам вокруг Женевы.

IMQ также дает возможность оценить дополнительные аспекты видения компанией Nissan передовых технологий. Концепт оснащен усовершенствованным прототипом ассистента вождения Nissan ProPILOT с дополнительными возможностями автономного вождения. Модель также оснащена технологией Nissan Invisible-to-Visible, представленной на выставке CES в январе 2019 года.

Гармония экстерьера и интерьера

По размерам IMQ относится к среднеразмерным европейским кроссоверам класса C. Он отличается «чистыми» линиями и спокойным дизайном, в котором облик экстерьера тесно увязан с интерьером. Наиболее ярко это проявляется в зоне выше поясной линии с целью создания ощущения единой поверхности.

В IMQ воплощены элементы нового экспрессивного языка дизайна Nissan. Он формируется, например, эмблемой Nissan, вписанной в менее крупную решетку радиатора V-motion. По вертикали эта решетка визуально продолжает капот, по горизонтали — передний бампер для создания мощных углов по краям. Капот отличается яркими хромированными гранями по мере подъема от колесных арок и изгибается в центральной части.

В задней части кузова вертикальные линии ниспадают от задних фонарей для отделения потока воздуха, идущего вниз, с целью улучшения аэродинамики. А в верхней части они интегрируются в узкие комбинированные задние фонари в форме бумеранга, характерные для дизайна Nissan. Дверь багажного отделения заходит под задние крылья, напоминая дизайн капота.

При внимательном рассмотрении в нижней части кузова темного цвета используются множественные объемные «складки». Эти тонко проработанные слои, известные как ламели, берут начало в традиционном японском дизайне и используются в различных местах автомобиля.

Яркий облик концепт-кара подчеркнут 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и шинами Bridgestone Connect, изготовленными по заказу. Эти «умные» шины при помощи графического пользовательского интерфейса передают водителю информацию о нагрузке на них, давлении, уровне сцепления с дорогой и износе. Благодаря этому IMQ автоматически калибрует системы управления автомобиля для обеспечения их оптимальной работы.

Сочетание тем японского дизайна и современных технологий используется и в интерьере. Двери IMQ крепятся к кузову в области наружных углов и, распахиваясь, открывают взору просторный футуристический интерьер с четырьмя отдельными сиденьями, которые «вырастают» из пола, покрытого ламелями, визуально связывающими салон с экстерьером.

Знакомая по другим моделям Nissan передняя панель в стиле «крыла планера» доминирует в передней части салона, а центральная консоль, выходя из-под передней панели, заканчивается между задними сиденьями.

Каждое из глубоких сидений отделано двухцветной объемной «технической» тканью с «лазерным» геометрическим дизайном, навеянным японской техникой работы по дереву kumiko. Похожая фактура используется на передней панели, обивках дверей и задней полке. Задние сиденья богато украшены металлическими декоративными элементами. Накладки-ламели используются также на обивках дверей и верхней части спинок сидений в качестве опоры для подголовников.

Футуристический интерьер для большего контроля над дорогой

В интерьере IMQ все сфокусировано на водителе. Это становится очевидным при взгляде на графический пользовательский интерфейс с 840-миллиметровым дисплеем, простирающимся вдоль передней панели. Выключенный экран абсолютно черный — как дисплей смартфона, но при включении он «оживает» для указания статуса системы e-POWER и предоставления прочей информации об автомобиле. За дисплеем постоянно видны декоративные накладки-ламели.

Менее крупный вспомогательный дисплей, расположенный над центральной консолью, служит экраном для виртуального персонального ассистента IMQ. На нем удобнее контролировать такие функции, как, например, навигация.

Рулевое колесо эргономичной формы позволяет водителю занимать «расслабленное» положение на сиденье и обеспечивает максимальную видимость передней панели. На тыльной стороне рулевого колеса находятся сенсорные переключатели подрулевых лепестков.

«Витрина» технологий

Модель IMQ оснащена технологией Invisible-to-Visible (I2V) от Nissan, представляющей собой 3D-интерфейс, преобразующий реальный мир в виртуальный. Разработанная компанией Nissan система I2Vпозволяет находящимся в автомобиле людям видеть то, что в ином случае может быть невидимым, чтобы поездки были еще более спокойными, а впечатления от них — еще более яркими.

«Видеть невидимое» стало возможным благодаря технологии Omni-Sensing от Nissan, связывающей IMQ с реальным миром. Система воспринимает информацию о событиях, происходящих внутри автомобиля и вне его, обогащая её информацией, получаемой из виртуального мира, и отображая её перед водителем и пассажирами для создания дополненной реальности.

Данная технология позволяет водителю «заглядывать за углы», точно визуализировать информацию о пробках, включая их причины, и определять альтернативные маршруты. Водитель может даже разделять удовольствие от поездок с виртуальным пассажиром в форме человека, присутствующего в автомобиле, образ которого создается при помощи средств 3D дополненной реальности.

В IMQ также отражается нацеленность Nissan на автономность вождения в будущем, входящему в концепцию Nissan Intelligent Mobility. Автомобиль оснащен прототипом ассистента вождения ProPILOT, который помогает водителю при движении в городе и по загородным автомагистралям. В этой системе используется множество усовершенствованных датчиков, радаров и камер, расположенных по всему автомобилю, которые интерпретируют информацию о дороге, трафике и дорожной информации, чтобы он мог двигаться плавно и уверенно.