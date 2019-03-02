Первый кроссовер нового бренда Jetta сфотографировали на тестах

Первый кроссовер нового бренда Jetta сфотографировали на тестах
Март 02 21:04 2019

Появились первые снимки новой Jetta VS5

Немецкая компания для китайского рынка решила создать новый суббренд под названием Jetta и первую машину под названием Jetta VS5 уже успели заметить на тестах.

Jetta VS5 2

Фото: ru.motor1.com

Фотошпилоны заметили кроссовер, но о его внешности пока судить слишком рано, так как он полностью скрыт камуфляжной пленкой.

Volkswagen под брендом Jetta намерен еще выпустить семиместный кроссовер VS7 и седан VA3. Что касается пятиместного «паркетника», то под его капотом стоит ожидать 1,4-литровый турбомотор и автоматическую коробку передач и исключительно передний привод.

Jetta VS5 1

Фото: ru.motor1.com

В КНР Jetta будет ориентирована на молодую аудиторию, а для привлечения покупателя машины бренда будут предлагаться не только в дилерских центрах, но даже в крупных торговых центрах и отдельных небольших цифровых выставочных залах.

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JettaVS5первые снимки машины
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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