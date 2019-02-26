Автомобилисты России ежедневно проводят в пробках более 1 часа

В Москве и Санкт-Петербурге водители в среднем проводят за рулем 2 часа в день, из них больше 1 часа автомобиль стоит в пробках

«Лаборатория Умного Вождения» представила результаты исследования характера эксплуатации автомобилей жителями Москвы и Санкт-Петербурга, а также региональных городов.

Основными различиями между крупными городами и регионами является пробег и время поездки. В то время как москвичи проезжают 56 км в день и проводят за рулём 2 часа 12 минут, в регионах средний дневной маршрут немного превышает 50 км при среднем времени за рулём 1 час 54 минуты. Эксперты объясняют эту разницу тем, что поездки в регионах короче за счёт меньших расстояний, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так, автомобилисты из регионов ездят чаще (в среднем 6 поездок в день) и на небольшие расстояния, а в столице люди совершают в среднем на 1 поездку в день меньше, но средняя поездка длиннее на 3,4 км и ездят на более дальние расстояния. При этом можно отметить, что около 15% всех автомобилистов эксплуатируют автомобиль более 3 с половиной часов в день в среднем.

В результате анализа данных с 10 000 автомобилей клиентов, было обнаружено лишь незначительное различие во времени, проведённом в пробках, между водителями из крупных городов и регионов. Для автомобилистов по всей по всей России доля времени, когда автомобиль стоит или медленно двигается, равна почти 55%, что занимает 70 минут от общего времени за рулём в день. Исследование также показало, что почти 80% людей используют автомобиль 5 дней в неделю и больше, при этом 39% водителей используют авто каждый день. Отчасти это связано с тем, что дополнительное оборудование на автомобиль чаще устанавливают люди, которые активно его используют. Результаты исследования основаны на данных, собранных в дни эксплуатации автомобиля.

Общая статистика также показала гендерные различия в характере использования автомобиля. Водители-мужчины в среднем проезжают больше на 20% в день – около 71 км, что на 20 км больше среднего пробега женщин. Женщины проводят за рулём на 10% времени меньше, чем мужчины.

«Полученная нами статистика показывает, что региональные дороги столкнулись с проблемой трафика и время медленного движения (менее 20 км/ч) и пробок уже достигает показателя крупных городов. Причинами возникновения такого явления могут являться различные параметры: погодные условия, повышенное количество аварий, увеличение количества транспорта, устройство дорог и другие. Анализ большого массива данных также позволяет выделить основные тенденции использования автомобиля, что способствует появлению возможности управления транспортными потоками. Эти данные являются интересными с точки развития инфраструктуры городов России с разной численностью и масштабом», – заявил Александр Морозов, директор департамента статистики и аналитики компании «Лаборатория Умного Вождения».

Исследование было проведено за период 3 последних месяцев 2018 года на основе данных с автомобилей, оборудованных телематическим устройством «Элемент».