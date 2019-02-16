Водителям, у которых нет гаража, хотят запретить покупать машины

Сначала гараж, потом машина – такая схема может стать реальностью

Россиянам могут запретить приобретать машины, если они не имеют в аренде или в собственности гаража или парковочного места. Обсуждение такой инициативы ведется в Госдуме, сообщил источник «URA.RU» в парламенте. Идею с некоторыми оговорками поддержали Союз пешеходов и Всероссийское общество автомобилистов: общественники сетуют на забитые машинами дворы жилых домов и жалуются на уничтоженные зеленые зоны.

По данным источника «URA.RU» в ГД, изначально инициатива поступила из регионов: «Во многих городах дворы превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду — даже между качелями и песочницами, где играют дети. Местные депутаты получают пачку запросов от населения. В некоторых случаях конфликты перерастают в настоящие войны».

Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов в разговоре с «URA.RU» подтвердил наличие проблемы и необходимость ее решения: «Но все упирается в экономическую составляющую. Чтобы обязать людей арендовать или приобретать места для машин, нужно построить множество парковок. Но главный вопрос упирается в свободную землю — удастся ли ее найти?».

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. напомнил, что в СССР автомобиль мог приобрести только тот гражданин, у которого в собственности уже был гараж: «И сегодня обсуждаемое предложение — это уже необходимость».

Солдунов полагает, что необходимо развернуть в регионах строительство многоярусных паркингов, после чего законодательно отрегулировать процесс приобретения и содержания автомобилей. «Например, во многих европейских государствах во двор своего дома можно заезжать только для разгрузки и высадки пассажиров. Но парковать там машину запрещается. При этом стоянки должны находиться, конечно, в шаговой доступности», — отметил собеседник.

Председатель движения Союза пешеходов Владимир Соколов заявил «URA.RU», что идея может быть реализована в России: «Однако мы считаем, что государство должно предоставить автолюбителям страховые условия — например, выделять на одну семью одно парковочное место бесплатно. Если в семье два или три автомобиля, то будь добр — приобретай или арендуй их самостоятельно». По его словам, проблема парковки перезрела и нуждается в решении: «В Европе и Китае такая практика уже давно существует: если хочешь ездить на машине — позаботься сначала о том, где ты ее будешь держать. Там очень популярны высотные и подземные паркинги, которые вмещают большое количество транспорта». Соколов отметил, что проблема усугубляется еще и тем, что действующие строительные нормативы не предусматривают необходимость парковочного пространства при проектировании нового жилья.

Депутат ГД, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков резко раскритиковал инициативу.

«Да, во многих странах, например, в Японии, есть такое правило. Но разве можно сравнивать Японию и Россию по площади?! У нас, к счастью, еще не все коммерциализировано, и можно оставлять машину просто на улице или на паркинге», — заявил он «URA.RU». По словам Лысакова, эта мера «затормозит развитие автопрома и, как следствие, всей страны».

Стоимость гаражей и парковочных мест в зависимости от региона составляет в среднем от 500 тысяч до полутора миллиона рублей. По данным «Автостата», средняя стоимость иномарки в 2018 году достигла 1,65 миллиона рублей, отечественного автомобиля — 625 тысяч рублей.