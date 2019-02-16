В Петербурге открылась выставка «Стиль Дукати»

Первая в России выставка дизайна мотоциклов Ducati открылась в культурной столице в музее Эрарта,
крупнейшем в стране музее современного искусства. На выставке «Стиль Ducati» представлены
мотоциклы легендарного итальянского бренда, среди которых не только классические и легендарные
модели, но и новые.
Так, в рамках вернисажа выставки состоялся российский дебют трех новинок —
Diavel 1260 S, Panigale V4 R и Multistrada 1260 Enduro. Кроме того, посетителям музея оказались
доступны ценные фотоархивы, дизайн-проекты, моторы мотоциклов, велосипеды, рекламные плакаты
и другие ценные экспонаты.
«Для нас очень важно было получить приглашение от Эрарты организовать эту выставку. Компания
Ducati Motor убеждена, что она создает не просто мотоциклы, а настоящие произведения искусства.
Поэтому, когда такой прекрасный музей современного искусства приглашает организовать выставку в
своих стенах — это лучшее признание нашей правоты», — говорит Андреа Феррарези, директор Ducati
Design Center.
Проект «Стиль Ducati» — это не только глубокое исследование итальянского стиля,
эталонного для всего мира, но еще и захватывающий рассказ об истории бренда Ducati, зародившегося
в Болонье в далеком 1926 году.
«Музей Эрарта — один из немногих музеев Санкт-Петербурга, показывающий выдающиеся образцы
стиля и дизайна. Мы убеждены, что искусство должно окружать человека не только в музее, но и в
обычной жизни. Промышленный дизайн — это неотъемлемая часть современного искусства и
одновременно то, что мы видим каждый день. Музею Эрарта важно выставлять лучшее, что есть в
дизайне, чтобы воспитывать в зрителях вкус и повышать у них запрос на красоту вокруг.Именно поэтому мы впервые в России открыли выставку «Стиль Ducati». Эта экспозиция для музея Эрарта —
возможность рассказать историю развития стиля и мечты. Мы хотим показать, что внимание к каждой
детали, высокие эстетические стандарты и неуклонное стремление к повышению качества могут
творить настоящие чудеса», — отмечает Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям
музея Эрарта.
«Музей Эрарта — один из немногих музеев Санкт-Петербурга, показывающий выдающиеся образцы
стиля и дизайна. Мы убеждены, что искусство должно окружать человека не только в музее, но и в
обычной жизни. Промышленный дизайн — это неотъемлемая часть современного искусства и
одновременно то, что мы видим каждый день. Музею Эрарта важно выставлять лучшее, что есть в
дизайне, чтобы воспитывать в зрителях вкус и повышать у них запрос на красоту вокруг.
Именно поэтому мы впервые в России открыли выставку «Стиль Ducati». Эта экспозиция для музея Эрарта —
возможность рассказать историю развития стиля и мечты. Мы хотим показать, что внимание к каждой
детали, высокие эстетические стандарты и неуклонное стремление к повышению качества могут
творить настоящие чудеса», — отмечает Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям
музея Эрарта.
Специальными гостями «Стиля Ducati», которые приняли участие в открытии выставки, стали директор
Ducati Design Center Андреа Феррарези, вице-президент Ducati по глобальным продажам Франческо
Милича, финансовый директор Ducati Оливер Штайн, а также руководство российского импортера
Ducati, компании Volkswagen Group Rus — генеральный директор Маркус Озегович, управляющий
директор московского филиала Ларс Химмер, руководитель марки Ducati Олег Снаговский.
В рамках проекта «Стиль Ducati» запланированы различные активности, мотопробеги, а ресторан Erarta
подготовил специальный десерт, вдохновленный выставкой. Выставка «Стиль Ducati» в музее Эрарта
будет доступна широкой публике до 16 июня 2019 года.
C 2014 года www.amsrus.ru