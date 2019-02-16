В Петербурге открылась выставка «Стиль Дукати»

В Петербурге открылась выставка «Стиль Дукати»

Первая в России выставка дизайна мотоциклов Ducati открылась в культурной столице в музее Эрарта,

крупнейшем в стране музее современного искусства. На выставке «Стиль Ducati» представлены

мотоциклы легендарного итальянского бренда, среди которых не только классические и легендарные

модели, но и новые.

Так, в рамках вернисажа выставки состоялся российский дебют трех новинок —

Diavel 1260 S, Panigale V4 R и Multistrada 1260 Enduro. Кроме того, посетителям музея оказались

доступны ценные фотоархивы, дизайн-проекты, моторы мотоциклов, велосипеды, рекламные плакаты

и другие ценные экспонаты.

«Для нас очень важно было получить приглашение от Эрарты организовать эту выставку. Компания

Ducati Motor убеждена, что она создает не просто мотоциклы, а настоящие произведения искусства.

Поэтому, когда такой прекрасный музей современного искусства приглашает организовать выставку в

своих стенах — это лучшее признание нашей правоты», — говорит Андреа Феррарези, директор Ducati

Design Center.

Проект «Стиль Ducati» — это не только глубокое исследование итальянского стиля,

эталонного для всего мира, но еще и захватывающий рассказ об истории бренда Ducati, зародившегося

в Болонье в далеком 1926 году.

«Музей Эрарта — один из немногих музеев Санкт-Петербурга, показывающий выдающиеся образцы

стиля и дизайна. Мы убеждены, что искусство должно окружать человека не только в музее, но и в

обычной жизни. Промышленный дизайн — это неотъемлемая часть современного искусства и

одновременно то, что мы видим каждый день. Музею Эрарта важно выставлять лучшее, что есть в

дизайне, чтобы воспитывать в зрителях вкус и повышать у них запрос на красоту вокруг. Именно поэтому мы впервые в России открыли выставку «Стиль Ducati». Эта экспозиция для музея Эрарта —

возможность рассказать историю развития стиля и мечты. Мы хотим показать, что внимание к каждой

детали, высокие эстетические стандарты и неуклонное стремление к повышению качества могут

творить настоящие чудеса», — отмечает Екатерина Атоян-Милюкова, директор по внешним связям

музея Эрарта.

Специальными гостями «Стиля Ducati», которые приняли участие в открытии выставки, стали директор

Ducati Design Center Андреа Феррарези, вице-президент Ducati по глобальным продажам Франческо

Милича, финансовый директор Ducati Оливер Штайн, а также руководство российского импортера

Ducati, компании Volkswagen Group Rus — генеральный директор Маркус Озегович, управляющий

директор московского филиала Ларс Химмер, руководитель марки Ducati Олег Снаговский.

В рамках проекта «Стиль Ducati» запланированы различные активности, мотопробеги, а ресторан Erarta

подготовил специальный десерт, вдохновленный выставкой. Выставка «Стиль Ducati» в музее Эрарта

будет доступна широкой публике до 16 июня 2019 года.