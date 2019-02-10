Volkswagen может подать иск к Bosch на €1 млрд из-за «дизельгейта»

Иск о возмещении убытков планирует подать Volkswagen на Bosch

Немецкий автоконцерн Volkswagen может подать против компании Bosch иск с требованием возместить убытки, понесенные в связи с дизельным скандалом, сообщает Spiegel со ссылкой на источники. Размер требуемой компенсации может достичь €1 млрд.



Как утверждают собеседники издания, Volkswagen считает Bosch виновной в понесенных концерном потерях, так как компания поставляла блоки управления и программное обеспечение, использовавшиеся при манипуляциях с выбросами вредных веществ. Volkswagen подготовил иск еще в конце 2018 года, но компании условились, что попытаются урегулировать ситуацию. Крайний срок подачи иска истекает в марте 2019 года.

Скандал с «дизельгейтом» разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen сознательно искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу. Власти США обязали концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок VW и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Позднее концерн договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

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