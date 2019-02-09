Карлос Гон возместит Renault расходы на организацию свадьбы в Версале

Карлос Гон возместит Renault расходы на организацию свадьбы в Версале
Февраль 09 22:01 2019

Гон возместит Renault расходы на организацию своей свадьбы

Бывший председатель совета директоров автоконцерна Renault Карлос Гон готов компенсировать французскому автопроизводителю расходы, понесенные на организацию свадьбы топ-менеджера в 2016 г. в Версале, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя семьи Гона Девона Спуржона.

Карлос Гон
По его словам, денежные средства будут переданы руководству Версальского дворца, которое впоследствии перечислит их на счет Renault. В свою очередь адвокат Гона во Франции Жан-Ив Ле Борнь заявил, что топ-менеджер сам оплатил свадебные расходы.

«Место для проведения свадьбы было предоставлено Гону бесплатно, и он не подозревал, что с Renault будет взиматься плата за его использование», — пояснил адвокат.

Renault 7 февраля выпустила заявление, в котором говорится, что Гон заключил спонсорскую сделку от лица Renault на сумму 50 000 евро ($56 700). Автоконцерн обратился в судебные органы и потребовал провести расследование обстоятельств произошедшего, уточняется в заявлении.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Renault к прозрачности при проведении проверки в отношении Гона.

Карлос Гон отпраздновал свадьбу в одном из дворцов Версаля — Большом Трианоне — в октябре 2016 г. Его избранницей стала Кэрол Нахас. Первой женой Гона была ливанка по имени Рита. С ней он в официальном браке прожил более 25 лет. В семье родилось четверо детей — три дочери и сын.
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