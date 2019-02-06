УАЗ Хантер стал героем рекламной кампании в Мексике

Агентство по туризму Мексики выпустило рекламный ролик с автомобилем УАЗ Хантер. Российский внедорожник продвигает мексиканские горы, пляжи и фантастические виды для европейских и американских туристов

Три года назад министерство туризма страны стало продвигать суверенный независимый штат Южная Нижняя Калифорния как отличное место для искателей приключений, преимущественно из Соединённых Штатов и Европы. Серфинг, велосипеды и кэмпинг — основные активности для туристов. Недавно для рекламы курорта был снят рекламный видеоролик, одним из главных персонажей которого стал внедорожник УАЗ Хантер.

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Задание на съемку ролика выполнило местное агентство CABOINCLUSIVE/PARGO MEDIA. Как говорит генеральный директор и продюсер агентства Хулио Родригес, рекламисты хотели передать красоты края через автомобиль, а не человека.

90% внедорожников штата — хорошо узнаваемые автомобили японского производства. Поэтому для рекламы мексиканского штата был необходим автомобиль, который помог бы привлечь дополнительное внимание к штату Южная Нижняя Калифорния и в то же время оставался бы интересным для большей части аудитории.

«Мы хотели обратиться к автомобилю, который бы выглядел по-настоящему интернационально. Нам была нужна брутальная машина, внедорожник с большими колесами и рамой, как у игрушечного автомобиля. Российский полноприводный автомобиль подходил, как перчатка», – вспоминает Родригес. «Ролик мексиканских рекламистов отлично передает суть автомобиля УАЗ Хантер. Этот автомобиль и в России часто воспринимается аудиторией как машина для активного отдыха и приключений. Применение УАЗ Хантер для продвижения туризма в одном из интереснейших штатов Мексики – удачное решение», – говорит заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Ульяновского автомобильного завода Сергей Травкин.

Съемки и создание ролика продолжались около года. В настоящий момент агентство по туризму планирует снимать еще несколько роликов, не исключено, что в одном из них будет задействована машина УАЗ-452, легендарная «Буханка».

У съемочной группы остались самые теплые воспоминания о годе работы с российским внедорожником. Когда рекламисты сидели за рулем Хантера, многие люди останавливали их, аплодировали и показывали большой палец. Многие спрашивали, где такую машину можно купить. Серфер вспоминает несколько преимуществ Хантера: подвеска вела себя очень надежно при езде по пересеченной местности, а любая грязь после бездорожья быстро смывалась.

Автомобили ульяновского производства нечасто снимаются в международной рекламе. Некоторое время знаменитый бренд Armani GIO использовал в своей рекламе автомобиль УАЗ. Съемки проходили на Байкале.