Пикап Ford Super Duty 2020 дебютирует с новым 7,3-литровым V8

Долгожданная новинка пикапа от Ford появится осенью 2019 года

Долгожданную «тяжелую» новинку покажут осенью 2019 года. Пикап получит новый 10-ступенчатый «автомат», мощный 7,3-литровый мотор V8 и обновленную внешность.

Презентация Ford F-Series Super Duty 2020 модельного года запланирована на осень этого года. Автомобиль станет самым испытанным пикапом за всю историю автопроизводителя – сообщается, что прототипы новинки прошли порядка семи миллионов миль испытаний. Super Duty 2020 по сути является сильно переработанной версией нынешнего грузовика с обновленной передней частью, а также новой светодиодной оптикой.

Ребята из Ford говорят, что небольшие изменения в переднем бампере оптимизируют аэродинамику и улучшают охлаждение, а задние фонари с новой графикой и новый задний бампер нужны для создания «более мужественного вида».

Безусловно, наиболее важные изменения скрываются под кузовом новинки. Пикап получит новый 7,3-литровый бензиновый двигатель V8. Нет точных данных о его мощности, крутящем моменте и тяге, но компания заявляет, что он будет «самым мощным бензиновым V8 в своем классе». В двигателе используется новый кулачок. блочная, верхняя конструкция клапана с чугунным блоком и коленчатым валом из кованой стали, а также масляные форсунки, охлаждающие поршни при больших нагрузках.

Новинкой для пикапа 2020 модельного года станет и 10-ступенчатый «автомат» TorqShift с более широким диапазоном передаточного числа. Коробка передач имеет компактную конструкцию, которая помещается в том же пространстве, что и нынешний 6-ступенчатый «автомат», хотя она на 3,5 кг тяжелее.

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