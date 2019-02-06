Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире

Победитель конкурса «Всемирный автомобиль года» будет назван в апреле

Стали известны финалисты премии «Всемирный автомобиль года» – 10 моделей, которые были отобраны жюри из 40 претендентов. Победитель будет объявлен 17 апреля на моторшоу в Нью-Йорке.

На звание лучшей машины претендуют: Audi e-tron, BMW 3-Series, Ford Focus, Genesis G70, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz A-Class, Suzuki Jimny, Volvo S60/V60 и Volvo XC40.



В середине января та же модель марки Genesis была признана лучшим легковым автомобилем США. При этом кроссовер Volvo XC40 в 2018-м выиграл сразу в трех конкурсах: «Европейский автомобиль года», «Автомобиль года в Японии» и «Женский автомобиль года».

Помимо этого, на автосалоне в Нью-Йорке будут названы победители еще в пяти категориях: «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн».

Всемирный автомобиль года

Представительский автомобиль Лучший спорткар Лучший «зеленый» автомобиль Лучший сити-кар Лучший дизайн Audi A7 Aston Martin Vantage Audi e-tron Audi A1 Citroen C5 Aircross Audi Q8 BMW M2 Competition Honda Clarity Plug-In Hybrid Hyundai AH2/Santro Jaguar E-Pace BMW 8 Series Hyundai Veloster N Hyundai Nexo Kia Soul Jaguar I-Pace Mercedes-Benz CLS McLaren 720S Jaguar I-Pace Seat Arona Suzuki Jimny Volkswagen Touareg Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe Kia Niro EV Suzuki Jimny Volvo XC 40

В 2018 году звания «Всемирный автомобиль года» удостоился Volvo XC60, за год до этого – Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.