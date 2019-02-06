Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире

Названы претенденты на титул лучшего автомобиля в мире
Февраль 06 12:04 2019

Победитель конкурса «Всемирный автомобиль года» будет назван в апреле

Стали известны финалисты премии «Всемирный автомобиль года» – 10 моделей, которые были отобраны жюри из 40 претендентов. Победитель будет объявлен 17 апреля на моторшоу в Нью-Йорке.

На звание лучшей машины претендуют: Audi e-tron, BMW 3-Series, Ford Focus, Genesis G70, Hyundai Nexo, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz A-Class, Suzuki Jimny, Volvo S60/V60 и Volvo XC40.

New Volvo XC40 - exterior
В середине января та же модель марки Genesis была признана лучшим легковым автомобилем США. При этом кроссовер Volvo XC40 в 2018-м выиграл сразу в трех конкурсах: «Европейский автомобиль года»«Автомобиль года в Японии» и «Женский автомобиль года».
Помимо этого, на автосалоне в Нью-Йорке будут названы победители еще в пяти категориях: «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн».

Всемирный автомобиль года

Представительский автомобильЛучший спорткарЛучший «зеленый» автомобильЛучший сити-карЛучший дизайн
Audi A7Aston Martin VantageAudi e-tronAudi A1Citroen C5 Aircross
Audi Q8BMW M2 CompetitionHonda Clarity Plug-In HybridHyundai AH2/SantroJaguar E-Pace
BMW 8 SeriesHyundai Veloster NHyundai NexoKia SoulJaguar I-Pace
Mercedes-Benz CLSMcLaren 720SJaguar I-PaceSeat AronaSuzuki Jimny
Volkswagen TouaregMercedes-Benz AMG 4-door CoupeKia Niro EVSuzuki JimnyVolvo XC 40

В 2018 году звания «Всемирный автомобиль года» удостоился Volvo XC60, за год до этого – Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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